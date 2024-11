Érik a teljes nyugdíjkáosz: ennyi volt, életbe kell léptetni a krízis-protokollt Magyarországon

A Pénzcentrum az év 44. hetén is a legforróbb témákat tárta az olvasók elé: folytattuk a nyomozást az üvegvisszaváltási ügyben, szóba került a közeledő nyugdíjkatasztrófa, valamint bemutattunk olcsó síterepeket és a legjobb október végi akciókat.

Nem tétlenkedtünk a 44. héten sem. A hét elején a nyugdíjakról írtunk hosszú cikket, aztán folytattuk az üvegvisszaváltási anomáliákkal, de nem hagytuk ki a lakáspiacot, az illetékeket és az új adókat sem.

Emellett írtunk az idősek jogosítványáról, interjúztunk több szakértővel is, és kiderítettük, vajon az jár-e jól, aki a lakása eladását a jövő évre halasztja? Itt vannak a Pénzcentrum legjobb és legolvasottabb cikkei a hétről!

Küszöbön a totális nyugdíjkáosz: nincs tovább, végre kell hajtani a krízis-protokollt Magyarországon

Európa nyugdíjrendszerei olykor nagyon eltérő felépítésűek, egy közös azonban mindenképp akad bennük: majdnem minden uniós tagállamban és nem uniós országban jelenleg is kisebb-nagyobb átalakítások zajlanak, nem véletlenül. A következő tényekkel pedig minden kormánynak szembe kell néznie: az Európai Unióban egy férfi átlagosan 17,3 évet, egy nő 20,9 évet élhet még 65 éves kora után. Magyarországon egyébként a 65 éves korban várható további élettartam tekintetében 4 évvel kevesebb jut a férfiaknak (13,2 év), és 3,6 évvel kevesebb a nőknek (17,3 év). Mindenesetre a reformokat a nálunk gazdagabb államok sem kerülhették, kerülhetik el. A „ki fizet majd nyugdíjat Magyarországon” kérdés megválaszolásához le kell szögezni, hogy a magyar minta a nemzedékek egymás közötti gördülő bizalmára és folyamatos jövedelemtranszferére épülő munkanyugdíj – hívta fel a Pénzcentrum figyelmét Farkas András nyugdíjszakértő.

Új adószabályok élesedtek: ide menekítették spórolt pénzüket a magyarok

A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a kettős adóztatásról szóló amerikai-magyar egyezmény megszűnésére a legváltozatosabb módon reagáltak a befektetők és a magánszemélyek, ráadásul a jogszabályok meglepően széles körben minderre lehetőséget adtak. Ilyen opció lehetett például az Egyesült Államok-béli befektetésekből származó osztalék helyett más jövedelemtípust keresni, Exchange Traded Fund-kereskedésre átállni, USA-adóegyezményes országot keresni, az Újvilágban élő magyar munkavállalók esetében pedig még a kettős állampolgárság is megoldást jelenthetett. A portfólió átalakítására is mód kínálkozott, miként arra is, hogy nemes egyszerűséggel bezárják az amerikai piaci pozíciókat.

Megszólaltak a visszaváltási limitről a boltok: ezt kell most tudnia minden magyar vásárlónak

Egyetért a visszaváltó automatákon bevezetett, 5000 forintos tranzakciónkénti limittel a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség. Neubauer Katalin főtitkár szerint a 100 darabban maximalizált mennyiség az átlagos vásárlók számára elégséges, hiszen már ennyi flakon, üveg, doboz is rengeteg helyet foglal. Más kereskedelmi forrásaink is üdvözölték a lépést, ők azt is felhozták, hogy a nagy mennyiségben visszaváltó "palackvadászok" jellemzően nem levásárolják a csomagolások után járó összeget, hanem készpénzben elkérik a kasszákból - így az adott boltnak nem keletkezik bevétele.

Tényleg bukhatja jogsiját sok magyar nyugdíjas? Elképesztő harag zúdul az idős sofőrökre

Óriási vita robbant ki arról, kell-e szigorítani az idősek jogosítványhosszabbításának feltételein. A bombát október közepén robbantotta egy autósiskola vezetője, aki szerint igenis változtatni kell, a magyar szabályozás nem elég szigorú. Viszont a biztosítási szakértő szerint nem lehet kijelenteni, hogy 65 év felettiek okoznák a legtöbb balesetet. Felmérésünk után most megnéztük, mi a véleménye a Pénzcentrum kommentelőinek a dologról.

Kiderült az igazság: ezért háromszor annyi egy croissant a pesti péknél, mint Párizsban

Mikor érkezik már meg az igazi gasztroforradalom Magyarországra? Miért nem élnek meg a fine dining éttermek? Mi köze van a Coldplaynek a hazai vendéglátószektor fellendüléséhez? Miért kerül egy pisztáciás croissant egy francia pékségben sokkal kevesebbe, mint itthon? - dr. Andrejszki Richárd, a Chef Market tulajdonosa válaszolt ezekre a kérdésekre, de betekintést enged a hazai vendéglátóipar szezonalitásának kihívásaiba is. A Pénzcentrumnak adott interjú során szó esett arról is, hogyan befolyásolja a beszállítói piacot a turisták összetétele, valamint a fine dining keresleti korlátairól. A nagy kérdés pedig továbbra is az, hazánkban vajon kialakulhat-e végre egy tudatosabb, gasztronómia-orientált vendégkör, vagy marad a vidéki kocsma, mint a társas összejövetel örökös színhelye.

Már jövőre eljöhet a lakáskánaán Magyarországon: nagyon jól jár, aki kivár a vásárlással?

Egy intenzív mélyrepülés után, 2024-ben ismét erősödött a lakáspiac. A következő év sok szempontból ismét növekedést ígérhet és végül az 5 százalékos áfakedvezmény meghosszabbításával úgy tűnik, hogy jövőre még biztosan nem kell 8-10 millió forinttal drágábban új ingatlant vásárolnia a lakáskeresőknek. A kedvezményes időszak folytatása a beruházóknak is jó hír, ezért nagy tervekkel vágnak bele a következő évbe. A SISKIN és a Metrodom szakembereit kérdeztük, mire számíthatnak a vevők és az eladók 2025-ben.

Sokmilliós ingyenpénz ütheti a magyar fiatalok markát: heteken belül élesedik a csodafegyver

2024 második felében már többször is szóba került, ám a közelmúltban már maga Orbán Viktor miniszterelnök is megénekelte, hogy 2025-től egy úgynevezett munkáshitel bevezetését tervezi a kormány. A konstrukció a régóta velünk lévő Diákhitel mintáját követné, csak éppen nem a továbbtanuló, hanem a 17-18 éves koruk óta dolgozó fiatal felnőtteket támogatná. Az alábbiakban összeszedtük, mit is lehet egyelőre tudni a konstrukcióról, illetve azt is, mekkora segítséget nyújthat mindez a pályakezdő munkásoknak. Egy biztos – az eddig ismert feltételek alapján úgy tűnik, hogy jelentős pályakezdési támogatásra számíthatnak a fiatal felnőtt munkások.

Európai minimálbér: mi az igazság, tényleg Magyarországon is hamarosan bevezetik?

Az európai minimálbér bevezetésével kapcsolatos félreértések miatt fontos tisztázni, hogyan is érinti ez a magyarországi helyzetet. Egyre több tagállamban végeznek módosításokat, már Romániában is a kormány bejelentette, hogy a bruttó minimálbért 3 700-ról 4 050 lejre (tehát bruttó kb. 300 958 forintról bruttó 329 427 forintra) emelik, hogy ezzel is megfeleljenek az uniós irányelv szerinti ajánlásoknak. Magyarországon ezzel szemben a kormány várhatóan csak novemberben nyújt be törvényjavaslatot, amely a helyi igények és gazdasági viszonyok szerint szabályozhatja majd az európai minimálbér alkalmazásának feltételeit.

Kemény, mire készülhetünk jövőre: ez lesz a magyarok megtakarításaival 2025-ben

Nemrég egy sor olyan, januártól érvényes tervet jelentett be a kormány, amellyel a gazdaságot szeretnék pörgetni azzal a nem mellékes szándékkal, hogy egyszerűbb legyen lakáshoz jutni vagy azt felújítani. Ehhez segítségül hívnák a SZÉP-kártyákat, a nyugdíjmegtakarításokat és még a bankokkal is tárgyalnak, hogy vezessenek be egy egységes THM-plafont a lakáshitelekre. Ennek ellenére is sok még a nyitott kérdés, és ezeket a Pénzcentrum videoblogjában, a CashTagben néztük át alaposabban.

Tényleg bevezethetik az automatikus béremelést a magyar munkahelyeken? Itt a válasz!

"Nem gondolom, hogy általánossá válik az automatikus béremelés, mivel a cégeknek a versenyképességükre kell összpontosítaniuk. A költségek minimalizálása kiemelten fontos a vállalatok számára, és ez vonatkozik a bérekre is" - véli dr. Tóth Ágnes. A Prohuman vezérigazgatójával beszélgettünk a 2024-es munkaerőpiaci trendekről és HR-kérdésekről. A szakember fél éve vezeti Magyarország piacvezető HR szolgáltatóját, korábban 20 évet töltött a felsőoktatásban, többek között a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök-vezérigazgatójaként dolgozott. Az interjúban érintettük többek között a munkavállalói fizetések alakulását, a cafeteria rendszerek helyzetét és a home office kérdését, elemeztük a legnagyobb HR kihívásokat és beszélgettünk a hazai munkaerőpiac jövőjéről is.

Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 730 ezret is fizetnek ezért a munkáért

A Magyar Posta a karácsonyi csúcsszezonra készülve 150 új járművet állít forgalomba, és bővíti a csomagautomata-hálózatát a várható 20%-os forgalomnövekedés kezelése érdekében. Emellett számos kézbesítői és futári pozíciót hirdet, amelyeknél a bérezés a jármű típusa szerint változik. Az autós futárok havi bruttó fizetése 520 000 forint, amely az ünnepi időszakban akár 730 000 forintra is emelkedhet, és egyszeri 150 000 forintos belépési bónusz is jár. A kerékpáros kézbesítők bruttó bére 390 000 forint, míg a háromkerekű járművel dolgozók 435 000 forintot kereshetnek, ám ezen pozíciók nem biztosítanak szezonális fizetésemelést. Ezek a fejlesztések célzottan a növekvő ügyféligények kielégítését szolgálják, különös tekintettel a kisebb településekre, ahol a Magyar Posta az egyetlen elérhető szolgáltató.

Nagy bajba kerül, aki ilyen tűzifát vesz 2024-ben: így vernek át a csaló fanepperek az ócska tüzelővel

Jövő héten berobban az igazi november, komoly lehűlés érkezik, elfelejthetjük a nappali 20 fokokat, éjjel fagyni is fog. Sokan ilyenkor döbbennek rá, hogy tüzelőt kéne vásárolni. Mostani cikkünkben nekik próbálunk segíteni: megnéztük, hogyan alakult az utóbbi időben a brikett és a tűzifa átlagára, emellett, mivel sokan nem ismerik az egyes fafajtákat, összeszedtük azt is, a népszerű fajtáknak mekkora is valójában a fűtőértéke. A csaló fanepperek módszereibe is betekintést adunk. Kevesen tudják, de az engedély nélkül kitermelt vagy lopott tűzifa megvásárlása bűncselekmény, a vásárló büntetőjogi felelősségre vonható!

Robbantotta a szezon akcióbombáját az Aldi, Lidl: potom áron kínálják a slágerterméket

A fűtési szezon beköszöntével a páramentesítő készülékek szerepe kiemelkedően fontossá válik az otthonokban, mivel a téli hónapokban a fűtés következtében a levegő hőmérséklete megemelkedik, ugyanakkor a zárva tartott lakásokban a levegő áramlása korlátozott, ami a páratartalom felhalmozódásához vezethet. A páramentesítő készülékek iránt ilyenkor megnő a kereslet, amire a diszkontok is reagálnak, fel is vették kínálatukba az ősz közepétől.

Rengeteg ingatlantulajnak postázzák a milliós csekket: erre kevesen készülnek, igazi hidegzuhany

Sokan csak az ingatlan megvásárlását követően szembesülnek azzal, hogy a tranzakcióval illetékfizetési kötelezettségük keletkezett. Mindez igen kellemetlenül érintheti az éppen kiköltekezett háztartásokat, elvégre nem akármekkora összegről van szó – az illeték mértéke alapesetben a megvásárolt ingatlan forgalmi értékének 4%-a. Ez a mostani ingatlanárak mellett minimum 1 millió forint feletti többletkiadást jelent a lakás árának kifizetésén túl, de az ország legdrágább részein a 3,5 millió forintot is meghaladhatja az illeték értéke.

Nem éri meg halogatni: egy vagyonba kerülhet a téli gumi cseréje 2024-ben, már kígyóznak is a sorok

Sokan halogatják akár decemberig is a téli gumik cseréjét, mondván, hó úgysem lesz. Nagy tévedés viszont azt hinni, hogy téli gumira csak hóban-fagyban van szükség. A szakértők már akár októberben is, de novemberben mindenképp ajánlják a cserét, többek között mivel a hidegebb időben a nyári gumi keménnyé válik, a tapadása sokkal rosszabb. Azért is jobb minél előbb túlesni rajta, mert minél későbbre halasztjuk, annál tovább várhatunk a gumisnál a többi halogató miatt. A Pénzcentrum most utánajárt, mennyibe kerül átlagosan a gumicsere 2024 őszén. Mutatjuk, mire kell számítani a szervizekben

Budapesttől pár órányira fekvő síterep lehet az idei szezon sztárja: magyarok alig ismerik, nem is drága

Magyarországon kevésbé ismertek az ottani síterepek, de egyre több sí- és snowboardrajongó látogat el télen a Csehországba. Összeszedtük a legismertebb, legjobb cseh síközpontokat, és ahol már kiírták, ott az árakat is megnéztük a 2024/25-ös szezonra.