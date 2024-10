Sokmilliós ingyenpénz ütheti a magyar fiatalok markát: heteken belül élesedik a csodafegyver

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2024 második felében már többször is szóba került, ám a közelmúltban már maga Orbán Viktor miniszterelnök is megénekelte, hogy 2025-től egy úgynevezett munkáshitel bevezetését tervezi a kormány. A konstrukció a régóta velünk lévő Diákhitel mintáját követné, csak éppen nem a továbbtanuló, hanem a 17-18 éves koruk óta dolgozó fiatal felnőtteket támogatná. Az alábbiakban összeszedtük, mit is lehet egyelőre tudni a konstrukcióról, illetve azt is, mekkora segítséget nyújthat mindez a pályakezdő munkásoknak. Egy biztos – az eddig ismert feltételek alapján úgy tűnik, hogy jelentős pályakezdési támogatásra számíthatnak a fiatal felnőtt munkások.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK