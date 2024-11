Nem éri meg halogatni: egy vagyonba kerülhet a téli gumi cseréje 2024-ben, már kígyóznak is a sorok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Sokan halogatják akár decemberig is a téli gumik cseréjét, mondván, hó úgysem lesz. Nagy tévedés viszont azt hinni, hogy téli gumira csak hóban-fagyban van szükség. A szakértők már akár októberben is, de novemberben mindenképp ajánlják a cserét, többek között mivel a hidegebb időben a nyári gumi keménnyé válik, a tapadása sokkal rosszabb. Azért is jobb minél előbb túlesni rajta, mert minél későbbre halasztjuk, annál tovább várhatunk a gumisnál a többi halogató miatt. A Pénzcentrum most utánajárt, mennyibe kerül átlagosan a gumicsere 2024 őszén. Mutatjuk, mire kell számítani a szervizekben

Az elmúlt évek közlekedésbiztonsági kampányai hatására a magyar autósoknak már a 84 százaléka használ téli gumit, további 13,5 százalék pedig négy évszakosat - derül ki a Magyar Suzuki autósok körében tavaly elvégzett kutatásábó. A felmérésből kiderült, hogy téli időjárás esetén tízből négyen változtatnak vezetési szokásaikon, illetve az időjárási körülményektől teszik függővé az autó használatát, és a megkérdezettek harmada már novemberben téli gumira vált. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! "Minden autósnak felhívnám a figyelmét a téli gumi használatára, még akkor is, ha Magyarországon nem is nagyon voltak mostanában hideg telek, és hó se esett. Sokan még mindig nem tudják, hogy a téli guminak nem csak az az előnye, hogy a hóban jégben jobban tapad, hanem lágyabb szerkezete miatt, könnyebben fut a talajon, valamint biztonságosabban megy, kevésbé csúszik meg" - hívta fel a figyelmet pár hete Pető Attila, Kresszprofesszor. A szakértő a HelloVidéknek elmondta: a nyári gumi a hidegben megmerevedik, ezért mindenképpen érdemes a téli gumit mielőbb lecserélni. A kerekek mellett még számos olyan alkatrész van a szakértő szerint az autón, amit fel kell készítenünk a téli üzemmódra, mivel sok közülük könnyen elfagyhat télen. "Gondolok itt a fagyállóra, az ablakmosóra, vagy az olajra. Régen még a motor olajozásánál is külön volt téli motorolaj, manapság ez a négy évszakos, vagy a jobb minőségű multigrade olajoknál már nem merül fel. Valamint ott van még az ablakmosó, illetve a fagyálló ellenőrzésre is, ami mindenképpen szükséges" - emelte ki. Elengedhetetlen tehát az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Az őszi-téli közlekedés kapcsán ezek mellett a gépkocsival történő közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő. A szakértő szerint minél előbb érdemes elkezdeni a télre való felkészülést. Mennyibe kerül a gumicsere? Ahogy sok más terméknek és szolgáltatásnak, a gumicserének is folyamatosan kúszik fel az ára évek óta. A KSH az átlagos fogyasztói áremelkedés számításánál figyelmbe veszi, így folyamatosan monitorozza is a személygépkocsi téli-nyári autógumi csere (14-16") költségét, mely magában foglalja 4 db kerék le-, felszerelését, lemezfelnin, gumi átszerelést, centírozást. A Pénzcentrum számára küldött KSH-adatok szerint ez a művelet 2021 még nem került átlagosan 10 ezer forintba. 2024 szeptemberében viszont az átlagár már az 15 ezer forinthoz közelít. Érdekesség, hogy a havi árváltozás grafikonján alig észrevehetően látszik meg a 2022-es év végi és 2023-as évi rekordinfláció. Egy kisebb kidomborodás látható, azonban az áremelkedés korábban jellemző egyenese később visszatért a megszokott vonalra. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Ha pedig nem csak a gumicserét kell kifizetni, hanem új téli gumit is kell venni, az jelentős kiadás lehet az autósoknak idén. Mind a 4 gumi újra cserélése akár 100 ezer forintig is elszaladhat idén, méret és minőség függvényében. Ez bizony súlyos kiadás, gondoljunk azonban arra, hogy ha elrongyolódott téli gumival, vagy nyárival fut az autó, és megcsúszik - fának, falnak, másik járműnek ütközik -, akkor mekkora lesz a kár. Nem is beszélve az esetleges baleseti sérülésekről. Nagy téli gumi teszt 2024 Azoknak, akik idén vesznek téli gumit, érdemes körültekintően választaniuk. A 2024-es kínálatban szereplő téli gumik közül sokkal jól átvészelhetjük a hideg évszakot, de néhány modellt érdemes elkerülni. Az ADAC 28 terméket tesztelt két méretben: több abroncs is megbukott a teszten. Nem ajánlott a szakértők szerint a Viking WinTech (35 ezer/db-tól), a Kumho WinterCraft WP52 (40-45 ezer/db) és a Maxxis Premitra Snow WP6 (41 ezer/darabtól) abroncsok, amelyek száraz úton nem nyújtanak megfelelő teljesítményt. Továbbá fontos, hogy a Kenda Wintergen 2 KR501 (kb. 50 ezer Ft/db) megbukott a teszten, mivel száraz úton és nedves körülmények között is hiányos a vezetésbiztonság. Arról, hogy mely gumik szerepeltek a legjobban, ebben a cikkben írtunk bővebben.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK