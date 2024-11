Kész, vége! Lehúzza a rolót az országos áruházlánc: 70%-os zárási akciót hirdettek

Hatalmas végkiárusítási akciót hirdetett a boltlánc, érdemes lehet még időben elcsípni a leárazásokat.

Bezár Ausztriában a MyShoes cipőboltlánc, ezért 20-70 százalékos végkiárusítási akciókat hirdettek a boltjaikban - ez egy ausztriai magyar nő Tiktok-videójából derül ki.

Az akciók a nő elmondása szerint a nyári, nyitott cipőkre érvényesek. A nő arra is kéri követőit, hogy azt is írják meg, ha az ő közelükben lévő MyShoes üzlet már be is zárt-e, vagy esetleg még lehet menni a kérdéses boltokba kihasználni az akciót. A videóban a nő arra is kér mindenkit, hogy mondják el neki, mely boltokban milyen akciók vannak, illetve hogy egyáltalán maradt-e cipő, vagy már mindenki "lerabolta" azokat, a jobb ajánlatokra vadászva.

A MyShoes egy igen népszerű boltlánc a kint élők, így a magyarok körében is. Sok ezer magyar most komoly csapásnak éli meg ezt a bezárást: mint ismert, igen sok honfitársunk jár ki a magyar határhoz közeli Parndorfba vásárolni, de a kint élő magyarok száma is magas, amint erről a Pénzcentrum is beszámolt: az osztrák bevándorlási hivatal adatai szerint 94,7 ezer magyar él ott, amellyel a magyar számít a legnépesebb kisebbségnek.

