Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 730 ezret is fizetnek ezért a munkáért

A Magyar Posta a karácsonyi csúcsszezonra készülve 150 új járművet állít forgalomba, és bővíti a csomagautomata-hálózatát a várható 20%-os forgalomnövekedés kezelése érdekében. Emellett számos kézbesítői és futári pozíciót hirdet, amelyeknél a bérezés a jármű típusa szerint változik. Az autós futárok havi bruttó fizetése 520 000 forint, amely az ünnepi időszakban akár 730 000 forintra is emelkedhet, és egyszeri 150 000 forintos belépési bónusz is jár. A kerékpáros kézbesítők bruttó bére 390 000 forint, míg a háromkerekű járművel dolgozók 435 000 forintot kereshetnek, ám ezen pozíciók nem biztosítanak szezonális fizetésemelést. Ezek a fejlesztések célzottan a növekvő ügyféligények kielégítését szolgálják, különös tekintettel a kisebb településekre, ahol a Magyar Posta az egyetlen elérhető szolgáltató.

A Magyar Posta 150 új járművet állít forgalomba az év végi, várhatóan 20%-kal növekvő csomagszezon kiszolgálására, valamint bővíti a csomagautomata-hálózatot is. Az elnök-vezérigazgató, Dr. Balczó Barnabás szerint a flottafejlesztés mellett a postapartner- és mobilpostahálózatot is kiterjesztik az ügyfélélmény javítása érdekében, különös tekintettel a kisebb településekre, ahol nem elérhetők más szolgáltatók- derült ki egy októberi sajtóeseményen, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A logisztikai fejlesztéseket az ecseri üzem bővítése is támogatja, így a vállalat év végére várhatóan eléri a 35 millió szállított csomagot, felkészülve a növekvő piaci versenyre és ügyféligényekre.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezekben a fővárosi kerületekben és vidéki nagyvárosokban akadozik a csomagszállítás Nagy kérdés, mi várható a karácsonyi csúcsidőszakban, ha már most problémák vannak számos szolgáltatónál, például a Packeta-nál és a Samdey-nél is.

Ugyan napjainkban már a levélküldés az elavult műfajok közzé tartozik és előbb írunk ismerőseinknek egy internetes alkalmazás segítségével, azonban a kézbesítő szakma nem szűnt meg, inkább csak megváltozott. Most a leveleket jellemzően az interneten megrendelt csomagok váltották fel. Már a mindennapjaink része, hogy ruhát, játékot, vitaminokat és egyéb élvezeti cikket rendelünk. De mennyit keres egy futár? Ezen a héten a Magyar Posta futárjainak, kézbesítőinek béreit vizsgáltuk meg.

Mennyit keres idén egy postás?

A Magyar Posta által meghirdetett állások között keresgélve meglehetősen sok futár és kézbesítő kiírást találhatunk. Alapvetően egyik sem igényel 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséget, azonban a ’B’ kategóriás jogosítvány megléte az, ami nagyobb ugrást jelent a fizetésben. A KSH adatai 2024 augusztusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 628 800, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 433 100 forint volt. A szállító szektorban pedig az átlagos fizetés 584,7 ezer forint volt bruttó, ami egy évvel ezelőtt még 531,4 ezer forintnak volt megállapítva, theát látni némi növekedés. Ehhez képest vizsgáljuk meg a Magyar Posta által kiírt futár pályázatainak fizetését.

Alapvetően egy futár, vagy csomagkézbesítő álláshoz elvárt kritérium a ’B’ kategóriás jogosítvány és az ehhez ajánlott fizetés bruttó 520 000 Ft/hó, amihez jár úgynevezett belépési bónusz is bruttó 150 000 forint, valamint a hirdetés szerint az év végi hónapokban (november-december) a várható több munka miatt (karácsony környékén többen küldenek csomagot) a fizetést megemelkedhet bruttó 730 000 Ft/hónapra.

Azonban kézbesíteni nem csak autóval lehet, így számos olyan hirdetést találni idén is, amelynél nem követelmény a ’B’ kategóriás jogosítvány. Ezeknél az álláslehetőségeknél érdekesség, hogy az autó helyett választott jármű teljesítményének növekedésével, nő a hozzá meghatározott bruttó bér mértéke is.

Magyarán szólva a fizetések nőnek, ha gyorsabb járművet választunk a kiszállításra, hiszen értelemszerűen egy gyorsabb eszközzel több levelet és csomagot lehet kézbesíteni egy nap.

A legegyszerűbb „jármű” maga a lábunk. A gyalogos kézbesítő munkakörben hazavihető havi bruttó bér 390 000 Ft, és nem jár egyszeri belépési bónusz, valamint az év végi hónapokra beígért béremelés sem. A következő szint a kerékpár vagy elektromos kerékpár, ami ugyan gyorsabb, mint a gyalogos kézbesítő a fizetés mégis ugyanaz, tehát bruttó 390 000 forint. Ugyanakkor érdekesség, hogy míg tavaly, sőt még év elején is, ha elektromos biciklivel volt lehetősége valakinek dolgozni, akkor már valamivel növeltek a bruttó havi béren, ám a most meghirdetett állásoknál ez nem igaz és az elektromos kerékpáros pontosan ugyanolyan bérezést és juttatást kap, mint a gyalogos kézbesítő és kerékpáros csomagkihordó.

A következő fokozatot a segédmotoros futár jelenti, aminél, ha nem is ’B’, de ’AM’ kategóriás jogosítvány szintén az előírások között van. A fizetésen ez a plusz követelmény látható, 430 000 forintos havi fizetést adnak bruttó, azonban itt sem járnak ezen felül olyan extra pénzek és béremelések, mint az autót vezető futár esetén. Ezen kívül van lehetőség úgynevezett kyburzal (három kerekű elektromos motor, egyes modelleknek teteje van és van hátul egy kis csomagtere) is kézbesíteni a küldeményeket, ebben az esetben a bruttó bér 435 ezer forint havonta.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A fokozatos emelkedéseket egy ábrán is bemutatjuk, ahol az átlagos 2023 májusi szállító szektor bért is feltüntettük, valamint a tavaly októberi postai kézbesítő, a 2024 februári és a mostani októberi béreket is. Az ábrán a teljesen "lecsupaszított" és átlagosnak mondható időszak (januártól-októberig) bérei szerepelnek. Tehát nincs rajta a belépési bónusz és az év végi béremelés sem. Az ábra alapján leolvasható, hogy a 2023 májusában a szállító szektorban meghatározott magyar átlagos keresetet egyik pozíció sem éri el. Mindegyik több mint 100 000 forintos lemaradásban van, de ez ugyanúgy elmondható az idei évben is.

Valamint az is jól látszik az adatok alapján, hogy a legnagyobb mértékben az autós futárnak nőtt a bére, egy év alatt, közel 30%-al és csak az elmúlt 9 hónapban is megközelítőleg 20 százalékkal emeltek a bruttó béreiken. Alapvetően mindegyik csomagkézbesítőnek nőtt a bére egy év alatt, de februárhoz képest ez már nem mondható el. A béreken és egyéb juttatásokon felül pedig idén is minden hirdetés alatt megtalálható, hogy:

Amennyiben hozol hozzánk munkatársat, minden általad ajánlott belépő után, akár bruttó 100 000 Ft/fő kifizetésben részesülsz

- és ez az összeg az elmúlt egy évben és a 9 hónapban sem változott. Annyi eltérés van még a hirdetések között, hogy ha autós futárnak jelentkezel ez az összeg akár 200 000 Ft is lehet. Tehát az autós futárnak akkor van esélye elérni vagy akár felülmúlni az átlagbért, ha a belépését a november-decemberi időpontban teszi meg vagy egy új munkatársak szerez a Magyar Postának, akkor a bruttó fizetése akár bruttó 720 000 és 930 000 forint között is lehet, de ezek is csak egyszeri alkalmak, nem jelentenek rendszeres fizetést. A többi pozíciónak ilyen lehetősége nincsen. Az egyéb juttatások terén nincsen jelentős különbség a hirdetésekben. Mindenhol nagyjából ugyanazokat a területeket fedik le, úgy mint

Munkaruha és védőfelszerelés juttatás

Munkába járási támogatás

Lakáscélú (lakásvásárlás, lakásépítés, lakásbővítés, lakhatási) támogatások

Határozatlan munkaviszony

Fejlődési és szakmai előmeneteli lehetőség

Változatos munka, szabadban végzett önálló munkavégzés

Csoportos élet- és baleset biztosítás

Bérezés: bruttó alapbér + pótlékok + ösztönző

3 hónapot követően: bruttó: 20 000 Ft/hó cafeteria juttatás*

Amennyiben 25 év alatti vagy, nálunk lehetőséged van az adókedvezmény igénybevételére



*itt abban az esetben, ha autós futárnak jelentkezel bruttó 20 000 helyett 25 000 forint jár

Címlapkép forrása: MTI/Lakatos Péter