400 millió laptop mehet hamarosan a kukába: a tiéd is köztük lehet, ha ilyen Windowst használsz

A Microsoft Windows 10 operációs rendszerének támogatása 2025 októberében véget ér, ami komoly következményekkel járhat a felhasználók számára. Az átállás a Windows 11-re nem minden eszköz esetében lehetséges, így akár 400 millió készülék válhat elavulttá, ami a jelenleg használatban lévő PC-k mintegy 40 százalékát érintheti - írta meg az Express.

Hamarosan lejár a Windows 10 rendszerek támogatása. Megszűnésükkel a Windows 10 felhasználói nem jutnak hozzá új funkciókhoz és biztonsági frissítésekhez, ami sebezhetővé teszi a kibertámadásokkal szemben. Bár egyes gépek egyszerű szoftverfrissítéssel átállhatnak a Windows 11-re, sok számítógép nem kompatibilis az új rendszerrel.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a közérdekű kutatócsoportok (PIRG) több mint 20 000 aláírást tartalmazó petíciót nyújtottak be a Microsoftnak, amelyben a Windows 10 élettartamának meghosszabbítását kérik. A PIRG szerint a Microsoft lépése ellentmond a vállalat fenntarthatósági törekvéseinek. Lucas Rockett Gutterman, a PIRG Designed to Last kampányának igazgatója élesen bírálta a Microsoft döntését:

Felháborító, hogy a Microsoft, miközben a környezetvédelmi elkötelezettségét hirdeti, gyakorlatilag 400 millió működő számítógép szemétbe dobását tervezi. Ez nem csak környezetvédelmi szempontból káros. Ez azoknak a fogyasztóknak a semmibevétele, akik emiatt kénytelenek lecserélni a működőképes készülékeket.

- mondta el.

A szakértő rámutatott arra is, hogy az ENSZ jelentése szerint az elektronikus hulladék mennyisége ötször gyorsabban nő, mint az újrahasznosításé, ezért felelőtlenség lenne működőképes számítógépeket kidobni pusztán a szoftver elavulása miatt. A Microsoft válaszul közölte, hogy egyes felhasználók számára kiterjesztett biztonsági frissítéseket (Extended Security Updates, ESU) kínál, de ez a szolgáltatás nem lesz ingyenes és csak három évig tart. Ez a megoldás azonban csak átmeneti jellegű, és nem oldja meg a hosszú távú problémákat.