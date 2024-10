Kemény, mire készül a kormány: ez lesz a magyarok megtakarításaival 2025-ben

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég egy sor olyan, januártól érvényes tervet jelentett be a kormány, amellyel a gazdaságot szeretnék pörgetni azzal a nem mellékes szándékkal, hogy egyszerűbb legyen lakáshoz jutni vagy azt felújítani. Ehhez segítségül hívnák a SZÉP-kártyákat, a nyugdíjmegtakarításokat és még a bankokkal is tárgyalnak, hogy vezessenek be egy egységes THM-plafont a lakáshitelekre. Ennek ellenére is sok még a nyitott kérdés, és ezeket a Pénzcentrum videoblogjában, a CashTagben néztük át alaposabban.

Címlapkép: Getty Images

