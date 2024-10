Tényleg bukhatja jogsiját sok magyar nyugdíjas? Elképesztő harag zúdul az idős sofőrökre

Óriási vita robbant ki arról, kell-e szigorítani az idősek jogosítványhosszabbításának feltételein. A bombát október közepén robbantotta egy autósiskola vezetője, aki szerint igenis változtatni kell, a magyar szabályozás nem elég szigorú. Viszont a biztosítási szakértő szerint nem lehet kijelenteni, hogy 65 év felettiek okoznák a legtöbb balesetet. Felmérésünk után most megnéztük, mi a véleménye a Pénzcentrum kommentelőinek a dologról.

Újra kirobbant a vita az idős sofőrök jogosítványhosszabbításáról, illetve annak feltételeinek szigorításáról. Október közepén Kapitány Tibor, a Több mint jogsi autósiskola vezetője nyilatkozott úgy, hogy a 65 év feletti sofőrök több balesetet okoznak a fiataloknál, ez pedig felveti a kérdést, mennyire befolyásolják az idősek vezetési képességei a közlekedés biztonságát. Hozzátette, szerinte a magyar szabályozás nem elég szigorú, és az idősebb vezetők alkalmasságát nem csupán orvosi vizsgálatok alapján kellene megítélni.

Az orvos a rendelőben csupán az alapvető fizikai állapotot tudja megvizsgálni, de nem látja, hogyan vezet az illető a forgalomban. Ezért fontos lenne közlekedési szakemberek bevonása, akik akár egy rövid, 20 perces felmérés alapján meg tudnák állapítani, hogy az idősebb vezető alkalmas-e a biztonságos közlekedésre

- fogalmazott a szakember.

EZ IS ÉRDEKELHET Élesedik a kötelező jogosítványcsere Magyarországon: pár hét maradt elintézni, ez a végső határidő Utolsó előtti szakaszához érkezik a jogosítványok kötelező cseréje az EU-ban. Most azoknak van dolga, akik 1971 után születtek.

Ugyanakkor a képlet nem ilyen egyszerű, a CashTag múlt heti adásában Németh Péter a CLB Független Biztosítási Alkusz értékesítési és kommunikációs igazgatója arról beszélt: az okozott károk és statisztikák alapján sokkal inkább a balesetek legnagyobb részéért a magas kategóriájú autók, magas teljesítményű autók és 30-45 év közötti sofőrök a felelősek, mintsem az idősek.

Ha megnézzük, hogy a kötelező biztosítás - ami talán az okozott baleseteknek a legjobb mutatója és mérőszáma is egyben - milyen adatok alapján áll össze, akkor azt láthatjuk, hogy a gépjármű típusa, illetve azon belül is inkább a teljesítménye az, ami drágítja vagy olcsóbbítja a kötelező biztosítást. A másik pedig a vezető kora és tapasztalata. Azt mindenki tudja pontosan, hogy ha az idős, vidéki nagypapám vagy nagymamám nevére íratom a kötelező biztosítást, akkor feleannyiba fog kerülni, mintha budapesti fiatalként, vagy akár középkorú emberként kötnénk a kötelező biztosítást

- mondta el a szakértő.

De a készülő új KRESZ is foglalkozik az idős sofőrök kérdéskörével: a szakma bevezetne egy új fogalmat is, melyet akár az idős sofőrök esetében is lehet majd alkalmazni, ez a közlekedésben fokozott kockázattal járó közlekedési szereplő. Ezt pedig matricával jelölnék az autókon, de az idősmatrica használata önkéntes lenne.

Óriási vita alakult ki

Természetesen a dolog megmozgatta a kommentszekciónkat is, regetegen fejtették ki véleményüket a szigorítás mellett.

Én egy 45 éves C2 kategóriába tartozó rokkantnyugdíjas vagyok. 2019-ben történt egy autóbalesetem, ahol én voltam a vétlen. A károkozó egy 71 éves hölgy volt, aki figyelmen kívül hagyta a STOP táblát és behajtott elém. Neki könnyebb sérülései keletkeztek, nekem viszont eltört a gerincem. Azóta is kínlódás minden napom. Megfosztott az egészséghez való jogomtól. Én igenis támogatom a szigorított vizsgálatot az időseknél, sőt amikor én elérem a korhatárt el is várom majd, hogy vizsgáljanak ki alaposan

- írta valaki, más pedig azt javasolta, hogy szimulátorral kellene ellenőrizni a vezetői képességeket, ahol olyan forgalmi helyzetet lehet beállítani ami a valós életben előfordulhat. Az is felmerült, hogy 70 éves kor felett legyen kötelező elmenni egy ingyenes, a PÁV-hoz hasonló tesztre az időseknek. Többen pedig egyetértettek abban, hogy minden közlekedő érdeke, hogy csak megfelelő szellemi és fizikai állapotban lehessen vezetni.

Többen pedig arról számoltak be, hogy ők önként letették a jogsit, mert érezték, hogy valami már nem stimmel. Egy hozzászóló felvetette, hogy 65 éves korban automatikusan járjon le a jogosítvány, de legyen lehetőség hosszabbítani, alapos vizsgálatok és KRESZ-vizsga után, mivel "ez az a kor, amikor kialakul egy téves nézet hogy ilyen korban ők mindent tökéletesen tudnak, ami persze nem igaz."

Én 65 éves múltam úgy gondoltam hogy letettem a jógositványt, függetlenül attól hogy nem érzem hogy nem romlott az egészségügyi állapotom, semmi féle gyógyszert nem szedek, csak a látásom (közel) valamilyen szinten romlott. Minden esetre minden 65 évet betöltő embernek elkéne ezen gondolkodni. De mivel az emberek többsége nem ismeri el az öregedés folyamatát és a vele járó követelményeket, azért kellene ezt kormányzati úton szabályozni!

- írta egy hozzászóló. Egy másik kommentelő pedig azt mesélte, hogy 80 éves édesanyja fizikailag és szellemileg is a toppon van, rendeszeresen vezet, sosem volt balesete, mégis vett 3 órát egy vezetésoktatónál. Ugyanis kíváncsi volt, hogy a szakember hogy ítéli meg a képességeit, úgyhogy a saját autójával, ismeretlen helyre indultak útnak, hogy közben a GPS-t is kelljen követnie - megnyugodott, az oktató szerint minden rendben volt. Ellenben, mint elmesélte, édesapja 73 évesen letette az autót, mert már lassabban tudott járni, úgy volt vele, hogy "aki már nem elég fürge, az már ne veszélyeztesse mások testi épségét és életét".

A hiba ott van, ha valakinek nincsen belátó képessége. A reflexeket kellene vizsgálni és demencia tesztet is végeztetnék, mert a kognitív, gondolkodási funkciók hanyatlása nagyban csökkenti a belátási képességet! Én nem bánnám, ha a háziorvosi "vizsgálaton" túl, akár már 50 év felett lenne gyakorlati "vizsga", reakció idő vizsgálat is. (Én most leszek 50, én is sokat és balesetmentesen vezetek, és nem háborognék, ha időről-időre "vizsgáznom" kellene. A lényeg, hogy ne a pénzszerzés legyen az új rendszer célja, hanem valóban az alkalmasságról való meggyőződés!

- tette hozzá.

Lehúznák az időseket?

Mások a vezetésoktatókra lőttek vissza Kapitány Tibor nyilatkozatára hivatkozva, és a szakemberek hozzáértését firtatták. Vagy, ahogyan az előző hozzászóló is utalt rá: sokak szerint a szigortítással járó plusz vizsgálatok biztosan nem ingyen lennének, és az idősek lehúzására menne ki a játék.

Javasolnám elsőként a saját anyagi haszonszerzés céljából oktatónak becézett egyének újra vizsgáztatását, hogy oktathassanak. Sajnos naponta találkozik az ember a legalapvetőbb szabályokra is fittyet hányó oktatókkal. Utána lehetne folytatni azokkal a vezetőkkel akiket az ilyen oktatók tanítottak. (...) Javaslom ne az időseken kezdje a közlekedési morál hiány pótlását. Kezdje az önök tevékenységével és szépen sorjában utána a többivel. Tudja amíg a tanuló próbál rutint szerezni addig a kollégái a telefont nyomkodják ezt látva ezt a tanuló mégis mire számít? Sorolni lehetne azt amit önök rontottak és rontanak el a mai napig

- írta valalki.

Mások sem tudnak vezetni, az idősek legalább tapasztaltak!

Azt látom, hogy az emberek 70%-a nem tud vezetni, csal "elvezeti" az autót. Szívem szerint én mindenkinek kötelezővé tenném 10 évente a gyakorlati vizsgát!

- írta egy kommentelő, és sokan mások is egyetértettek abba, hogy nem pusztán a kor alapján kellene megítélni a sofőrök képességeit. Egy hozzászóló például arról számolt be, hogy 89 éves édesanyja legalább 15 évet letagadhatna, és még mindig vezet, mert másképp nem tudna vásárolni, ügyet intézni.

Tisztában van a korával, nagyon óvatosan vezet, nincs is soha semmi problémája. Talán csak annyi, hogy a kikanyarodásnál biztosra akar menni, és addig vár, amíg el nem tűnnek az autók, nem vág be senki elé. Nagyon nagy gond lenne számomra, ha már nem vezethetne

- mesélte. Többen pedig arról írtak, hogy a fiatalok több halálos balesetet okoznak, és a hírekben is javarészt őket látni a gyorshajtás vagy ittas vezetés miatt bekövetkezett tragédiák kapcsán.

Így szavaztak a szigorításról

A Pénzcentrum korábban megkérdezte olvasóit, mit gondolnak erről a kérdésről, és majdnem 10 ezren mondták el véleményüket a felmérésünkön.

Mindössze a válaszadók 10,7 százaléka van a szigorítás mellett.

A többség (49,1%) nem vezetne be semmilyen szigorúbb intézkedést az idősek jogosítványhosszabbításánál. A kitöltők 40,2 százaléka szerint pedig nem csak az életkor számít, hanem a vezetési készségek és az egészségi állapot. Egyébként a CashTag-ben megszólaló járókelők többsége is utóbbi állásponton volt, nem a szigorításén.