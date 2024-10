Megszólalt a MOHU: ezért vezették be valójában az 5000 forintos limitet az automatákon

A MOHU az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) kérésének eleget téve 2024. október 26-tól 5000 forintra módosította az egy tranzakcióban visszaváltható limitet - közölte a Pénzcentrum kérdésére a cég. Az OKSZ főtitkára, Kozák Tamás pedig arról beszélt, sok a visszaélés a papír alapú utalványokkal. A boltosok és a MOHU is azt mondja, a 100 darabos limit kevés vásárlót érint, a vállalat szerint egymillió visszaváltásból 600 esetben váltottak vissza ennél több csomagolást.

Ahogy a Pénzcentrum elsőként beszámolt róla, 5000 forintos limitet vezetett be a MOHU a visszaváltó automatákon. A cég most kérdésünkre megindokolta, miért lépték meg a korlátozást. Mint írták, "a MOHU az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) kérésének eleget téve 2024. október 26-tól 5000 forintra módosította a korábbi, 9000 forintnál meghúzott, egy visszaváltási tranzakcióra vonatkozó határértéket az italcsomagolásokat visszaváltó automatáknál."

Az OKSZ főtitkára, Kozák Tamás korábban lapunknak arról beszélt, a lépést azért is tartották indokoltnak, mert sok volt a visszaélés a nyomtatott utalványokkal - utalva itt az üzletszerűen visszaváltókra is. Egyébként más, kereskedelmi iparági forrásaink is azt mondták, tapasztalataik szerint a nagytételes "palackvadászok" jellemzően nem vásárolták le az utalványokat, hanem kikérték a készpénzt a kasszákból. Így az automatát üzemeltető boltoknak nem keletkezett bevétele, ellenben csökkent a készpénzállomány.

A MOHU válaszában elmondta, fontos kiemelni, hogy a mostani változás a felhasználók mindössze 6 ezrelékét érinti: az októberi adatok alapján egymillió visszaváltásból 600 esetben váltottak vissza ötezer forint visszaváltási díjnál magasabb értékben csomagolásokat a vásárlók. Kifejtették:

a rendszer indulása óta a felhasználók átlagosan 19-20 palackot és/vagy dobozt váltottak vissza egy alkalommal,

ezen belül az azonnali banki átutalást választók átlagosan 25 darabot,

a jótékonysági felajánlással élők pedig átlagosan 5 darabot.

A fentebb említett 5000 forintos limit egy visszaváltásra vonatkozik, tehát a századik palack vagy doboz automatába helyezését követően elegendő egy új tranzakciót indítani. A voucher kinyomtatása, illetve az utalás elindítása után pedig folytatható a visszaváltási folyamat egy új tranzakcióval. A limit egyaránt vonatkozik az azonnali visszautalásra, a voucherre és a jótékonysági felajánlásra is. A módosítás országos szinten, minden automatát érint

- írta válaszában a MOHU.

Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára kérdésünkre szintén üdvözölte a lépést, mivel ezzel tehermentesülhetnek a REpontok, kisebb esély van a sorok kialakulására is.

Kereskedői oldalról nézve ez egy jó lépés, hiszen így több vásárlót szolgálhatnak ki az automaták, mielőtt megtelnek, tisztítani kell őket. Az egyszerre visszaváltható mennyiség maximalizálásával jó eséllyel elkerülhető, hogy valaki több zsáknyi italcsomagolást egyszerre váltson vissza, így nagyobb sor alakuljon ki a gépek előtt

- magyarázta. Hozzátette: úgy látják, a 100 darabos limit a magánszemélyek esetében elégséges, hiszen már ez is igen nagy térfogatnyi palackot és dobozt jelent, az átlagos vásárlók jellemzően kisebb mennyiséggel érkeznek az automatákhoz.

