Nagy bajba kerül, aki ilyen tűzifát vesz 2024-ben: így vernek át a csaló fanepperek az ócska tüzelővel

Jövő héten berobban az igazi november, komoly lehűlés érkezik, elfelejthetjük a nappali 20 fokokat, éjjel fagyni is fog. Sokan ilyenkor döbbennek rá, hogy tüzelőt kéne vásárolni. Mostani cikkünkben nekik próbálunk segíteni: megnéztük, hogyan alakult az utóbbi időben a brikett és a tűzifa átlagára, emellett, mivel sokan nem ismerik az egyes fafajtákat, összeszedtük azt is, a népszerű fajtáknak mekkora is valójában a fűtőértéke. A csaló fanepperek módszereibe is betekintést adunk. Kevesen tudják, de az engedély nélkül kitermelt vagy lopott tűzifa megvásárlása bűncselekmény, a vásárló büntetőjogi felelősségre vonható!

Bár papíron már elindult a fűtési szezon, ebből eddig sokat az időjárásban nem tapasztaltunk, az utóbbi hetekben nem voltak ritkák a 20 fok feletti maximumok. De már látszik a fordulat: komoly lehűlés érkezik a hét végén, és november első hetében már nap közben is elég nagy zimankó várható, örülhetünk, ha 10 fok fölé kúszik a hőmérő higanyszála, éjjelente fagyos időre is számíthatunk. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A lehűlés mellett a csapadékesélyek is megnőnek november elején, ami a hideg levegő érkezésével akár az idei első havazást is hozhatja, különösen a magasabb hegyvidékeken. Ez pedig nem jelent mást, minthogy ideje begyújtani, és talán az is észbekap, aki nem intézte el mindeddig a tüzelővásárlást. Cikkünkben megnézzük, milyen kilátásaik vannak most a favásárlóknak, illetve tanácsokat is adunk. A fa- és brikettárakat rengeteg magyar háztartás figyelheti, legalábbis a 2022-es népszámláláson 619 573 háztartás jelölte meg, hogy kizárólag fával fűtenek, ez bő 80 ezerrel kevesebb, mint a 2011-es népszámláláson volt, de még mindig jelentős hányad a lakosság körében. Emellett 543 928 háztartás fűt vegyesen gázzal és fával, úgyhogy összességében majdnem 1,2 millió ingatlantulajdonos érintett a kb. 4 millió lakóingatlanból. Az árak nem mennek sehova, kereslet sincs Az mindenképpen jó hír, hogy most a fával fűtők egy olyan áldott állapotot élvezhetnek, ami már évek óta nem volt Magyarországon: még a szezon közeledtével sem drágul a tüzelő. A KSH friss adatai szerint mind a brikett, mind a tűzifa országos átlagára gyakorlatilag stagnált. Egy mázsa tűzifa 2,62 százalékkal került többe a múlt hónapban, mint augusztusban, 7840 forintot kértek el érte szeptemberben. 100 kiló brikett pedig 17 320 forintba került, ami 0,29 százalékos áremelkedést jelent augusztushoz képest. Sőt, ha az egy évvel korábbi állapotokhoz viszonyítunk, akkor azt látni, hogy a tűzifa most 6 százalékkal kevesebbe kerül, a brikett pedig 3,62 százalékkal lett olcsóbb, mint 2023 szeptemberében volt. Oké, a rezsiemelés évéhez képest viszont az áremelkedés számottevő, főleg a brikettnél: egy mázsa most majdnem 64 százalékkal drágább, mint két évvel ezelőtt volt (akkor még 10 570 forintot kértek érte). 100 kg tűzifa most több mint 55 százalékkal drágább, mint 2022 augusztusában. A piaci folyamatokat látva nem véletlken, hogy a kormányzat nem tervez a 2022-es intézkedéshez hasonlóan hatósági árat bevezetni a tűzifára - legalábbis az Agrárminisztérium erről tájékoztatta lapunkat. De a hatósági árak hatásait a mai napig érzik a piacon. A Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége pedig kérdésünkre korábban azt mondta, tapasztalataik szerint a 2024-es évben jelentősen lecsökkent a tűzifa iránti kereslet, ennek pedig fő oka a korábbi tűzifaprogram, mivel annak kereteiben előrehozták az emberek a tűzifaberuházásokat, és akár több évre előre felhalmozták a készletüket. Kérdésünkre egyébként a MEGOSZ azt is közölte: az elmúlt egy évben fakitermelés, erdőművelés költségei az inflációval emelkedtek, ezt azonban egyáltalán nem lehet áthárítani a vásárlókra. Szintén jelentős keresletcsökkenésről számolt be a Pilisi Parkerdő Zrt., amely szerint az idei évben, a januártól augusztusig tartó időszakban a tavaly értékesített tűzifamennyiség mintegy 20%-ára mutatkozott igény, melyet ki is szolgáltak. Ugyanez a mennyiség a 2021-es év végéig tűzifaként értékesített faanyag mintegy fele. Ilyen fát ne vegyél! Favásárláskor a legfontosabb, hogy ellenőrizzük: ne frissen kivágott, nedves tüzelőt kínáljanak nekünk! A frissen kitermelt „zöld” fa tömegének közel felét víz alkotja, ami miatt fűtőértéke jóval alacsonyabb, mivel az elpárologtatáshoz szükséges energia elvész. A nedves fa elégetése gazdaságtalan, környezetszennyező, és a tüzelőberendezést, a kéményt is károsítja - sőt, a katasztrófavédelem szerint még kéménytüzet is okozhat! Ahhoz, hogy a fa elérje az ideális, 15-18%-os víztartalmat – amit légszáraz állapotnak neveznek –, legalább egy-másfél éves, szakszerű szárításra van szükség. Mivel a fa újra magába szívhatja a levegő nedvességét, érdemes a tüzelés előtti időszakban melegebb, belső térben tárolni, hogy minél szárazabb állapotban kerüljön a kályhába. Tartsuk szem előtt, hogy minden 10%-nyi plusz nedvesség majdnem ugyanilyen arányú fűtőérték-csökkenést okoz! Mennyi tüzelő kell télire? Sok háztartás számára kihívást jelent meghatározni, mennyi tűzifára lesz szükség a téli fűtéshez, mivel az ingatlanok jellemzői nagyon eltérők lehetnek – méretben, szigeteltségben, a fűtendő terület nagyságában, a fűtési szokásokban és az elérni kívánt hőmérsékletben is. A célhőmérséklet is fontos szerepet játszik, hiszen nagy különbség van aközött, ha valaki 20°C-ra vagy 28°C-ra fűti a lakást. Emellett az alkalmazott fűtési rendszer (például kályha, kandalló, cserépkályha) szintén befolyásolja a szükséges tűzifa mennyiségét. Egy 100 négyzetmléteres családi ház példáját nézve, ahol 24°C-os hőmérséklet a cél, gyenge szigetelés esetén körülbelül 7-8 köbméter tűzifa szükséges egy téli szezonban, ha modern vegyestüzelésű vagy faelgázosító kazánt használunk. Elavult fűtőberendezés esetén azonban ez a mennyiség akár 12-13 köbméterre is nőhet. Kiváló szigetelés esetén viszont ugyanezekkel a feltételekkel a szükséges fa mennyisége a felére vagy még kevesebbre is csökkenhet, tehát jelentős energiamegtakarítást hozhat az energetikai korszerűsítés. Érdemes kiemelni, hogy minden ingatlan és fűtési rendszer sajátos igényekkel bír, ezért ajánlott az előre kiszámolt tűzifa mennyiségnél valamivel többet beszerezni. Az átmeneti időszakok hűvösebb időjárása és az egyre gyakoribb márciusi téli időszak is többletigényt eredményezhet, így célszerű ezekre is felkészülni. Melyik a legjobb tűzifa? Nem mindegy, milyen fajta tűzifát választunk. Magyarországon az akác a leggyakrabban kínált tüzelőfa, bár keményfák között ennek az egyik legalacsonyabb a fűtőértéke, ahogy az alábbi táblázat is mutatja. Az akác előnye, hogy már nyersen, magasabb, 35-40%-os víztartalommal is jól ég, ami megkönnyíti az árusítást, hiszen kevesebb ideig kell szárítani. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 583 438 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 137 058 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,68% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; a Raiffeisen Banknál 7,00%, az Erste Banknál szintúgy 7,00%, az OTP Banknál pedig 8,16%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A bükk, bár hosszabb száradási időt igényel, kiváló tüzelő, ha száraz, és magas fűtőértékkel rendelkezik. A tölgy szintén hatékony fűtőanyag, a Nébih adatai szerint köbméterenként 2940 kWh fűtőértékkel, ami megegyezik az akác és bükk értékeivel, de a gyertyán (3080 kWh) és a cser (3360 kWh) még jobb értékeket nyújtanak. A cser azonban lassabban szárad és csak szárazon ég jól, viszont sokáig tartja a parazsat. Kerülni érdemes a puhább fafajtákat, mint a nyár, kőris, juhar és szil, amelyek fűtőértéke csak harmada a legjobb tüzelőknek. A nyírfa jól mutat nyitott kandallókban, szép lánggal ég, de gyorsan, így kevésbé praktikus fűtésre. A fenyő pedig leginkább csak begyújtáshoz ajánlott, viszont a gyanta szintén koszolhatja, károsíthatja a kéményt! Ami pedig a brikettet illeti: előállítása során az aprított szerves anyagokat – például fát, szalmát, barnaszenet, kukoricaszárat vagy más biomasszát – először megszárítják és finomítják, majd egy speciális brikettáló gépben a kívánt alakra és sűrűségre tömörítik vagy extrudálják. Az alacsony nedvességtartalom és nagy sűrűség miatt a brikett fűtőértéke körülbelül 50%-kal magasabb, mint az azonos mennyiségű hagyományos tűzifáé - így ez a legjobb tüzelő.

A fabrikett fűtőértéke körülbelül 4,1-5,2 kWh/kg, míg a napraforgóhéjból készült változat még magasabb, 5,5 kWh/kg értéket is elérhet. Sokan azért választják a hagyományos fa helyett, mert szabályos formája révén könnyebb tárolni, hosszabb ideig ég, és tartósan megőrzi a parazsat, ezáltal hatékonyabb fűtést biztosít. Súlyra, vagy térfogatra érdemes venni? Favásárláskor kétféle hirdetést találhatunk: az egyik típus térfogatra (köbméterre, erdei köbméterre) kínálja a tüzelőt, a másik súlyra. A súlyra történő vásárlás több szempontból aggályos lehet: nem minden eladónál van hitelesített mérőeszköz, és a vásárló kiszállításkor nem tudja pontosan ellenőrizni a súlyt - hívja fel a figyelmet a Nébih tájékoztatója is. Ráadásul a nedves fa nehezebb a szárítottnál, így drágábban vásárolhatunk. Súlyra történő értékesítés esetén hitelesített mérésre van szükség, amelyről bizonylatot is kapnunk kell. Ezek a leggyakoribb trükkök A vásárlás során különféle trükkökkel találkozhatunk, különösen a fűtési szezonban, amikor a tüzelő viszonylag gyorsan kell. Íme néhány gyakori módszer: Sarang méretezési trükkjei: A méteres hasított tűzifát sarangba rakva egy sort és rá egy sort keresztben helyeznek el. Ez a módszer 30%-kal kevesebb fát eredményez, mintha minden hasábot párhuzamosan helyeznének el. Kalodás kiszerelésnél erre kell vigyázni: Kalodás kiszerelésnél gyakran a teljes külső méretet adják meg, beleértve a kaloda léceit és deszkáit is. A nettó famennyiség így akár 10%-kal is kevesebb lehet, ráadásul a kalodáért külön díjat számolhatnak fel. Levegős kaloda: A csaló kereskedők gyakran szorosan rakják a külső sorokat, de a kaloda közepébe csak beszórnak hasábokat. Így akár 10%-kal kevesebb fát kapunk, mint amennyit fizettünk. Telefonon rendelt tűzifa veszélyei: Telefonos rendelés esetén gyakori probléma, hogy a leszállított mennyiség kevesebb a megrendeltnél. Emellett előfordulhat, hogy az eladók a lerakodás alatt az otthonunkba bejutva értékeket lopnak el. Hiányos fafajismeret kihasználása: Sokan nem ismerik pontosan az egyes fafajták fűtőértékét, így például az égert vöröstölgyként, vagy lágylombot keménylombként adhatják el. Ha nem ismerjük a fafajtákat, érdemes szakértő segítségét kérni. Mértékegység-zűrzavar: A köbméter, erdei köbméter fogalmainak szándékos összekeverése is megtévesztésre adhat okot, így a vásárló végül többet fizethet kevesebb fáért. Az erdei köbméter egységesen 1 méteres sorokba rendezett, 1 méter hosszúságú feldolgozatlan farönkökből rakott 1,7 méter magasságú farakás. A magasság 1,7 méteres a hézagok miatt. Egy erdei köbméternyi fa (1x1x1,7 m) 10-13 mázsa fának felel meg. Eközben egy ömlesztett köbméternyi pedig 5-7 mázsának fafajtától és nedvességtől függően. Úgyhogy nagyon nem mindegy! Ezek mellett azt érdemes még kiemelni, hogy az engedély nélkül kitermelt vagy lopott tűzifa megvásárlása bűncselekmény, a vásárló büntetőjogi felelősségre vonható, és a fa lefoglalható. Így védd ki az átverést Amennyiben egy jogszabályokat betartó kereskedő hirdetést tesz közzé, kötelező feltüntetnie a hatósági azonosítószámot (ez lehet az erdőgazdálkodói kód vagy az ún. EUTR technikai azonosítószám). Ez alapján válik az eladó azonosíthatóvá a hatósági nyilvántartásokban. A tűzifa kiszállítása során a kereskedő köteles átadni egy FA-AA betűkóddal és hétjegyű egyedi sorszámmal ellátott szállítójegyet (pl. FA-AA 3324532), amely tartalmazza az összes lényeges adatot: az eladó, a szállító és a vevő adatai, a teherautó rendszáma, a tűzifa fafaja és mennyisége, a szállítás időpontja (év, hónap, nap, óra, perc) és a fa származása. Fontos megjegyezni, hogy a szállítólevél, nyugta, számla vagy más dokumentumok nem helyettesítik a szállítójegyet! A jogkövető kereskedő a lerakodás előtt lehetőséget biztosít a vevőnek, hogy ellenőrizze a megkapott mennyiséget. Ha mázsára történt a rendelés, a szállítójegy tartalmazza a mérési adatokat is, vagy mérlegjegyet ad. Köbméterre vagy kalodában rendelt fa esetén a vevő kérésére megengedheti a fa előzetes mérését. A lerakodás után célszerű ellenőrizni, hogy a tűzifa alatt nincs-e előre nem látott tárgy (traktorgumi, raklap, ládák stb.), amelyet a kereskedő beleszámított a mennyiségbe. Tisztességes kereskedőnél ilyesminek nem szabad előfordulnia. A hatóság nemcsak tanácsokkal látják el a tűzifavásárlókat, hanem közzéteszik a jogszerűtlen hirdetések adatait és a jogsértő vállalkozások listáját is. A jogsértésekről ezen a felületen lehet tájékozódni. A másik hasznos tájékoztató oldal a jogszerűtlen hirdetések adatait tartalmazza. Ha találtál egy hirdetést, ellenőrizd, hogy nem szerepel-e a Nébih listáján a megadott telefonszám, vagy azonosító!

