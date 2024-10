Megszólaltak a visszaváltási limitről a boltok: ezt kell most tudnia minden magyar vásárlónak

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Egyetért a visszaváltó automatákon bevezetett, 5000 forintos tranzakciónkénti limittel a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség. Neubauer Katalin főtitkár szerint a 100 darabban maximalizált mennyiség az átlagos vásárlók számára elégséges, hiszen már ennyi flakon, üveg, doboz is rengeteg helyet foglal. Más kereskedelmi forrásaink is üdvözölték a lépést, ők azt is felhozták, hogy a nagy mennyiségben visszaváltó "palackvadászok" jellemzően nem levásárolják a csomagolások után járó összeget, hanem készpénzben elkérik a kasszákból - így az adott boltnak nem keletkezik bevétele.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK