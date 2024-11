Budapesttől pár órányira fekvő síterep lehet az idei szezon sztárja: magyarok alig ismerik, nem is drága

Magyarországon kevésbé ismertek az ottani síterepek, de egyre több sí- és snowboardrajongó látogat el télen a Csehországba. Összeszedtük a legismertebb, legjobb cseh síközpontokat, és ahol már kiírták, ott az árakat is megnéztük a 2024/25-ös szezonra.

A Cseh-erdő, az Érchegység vagy az Óriás-hegység (Krkonoše) – kevesen gondolnák, de Csehországban is minden feltétel adott a téli vakációhoz, kezdő vagy profi síelőként egyaránt. Az Alpokhoz képest a cseh síterepek jóval olcsóbbak, sőt, sok helyen wellness programokatis kínálnak.

Ráadásul a cseh hegyvidékek viszonylag hóbiztosnak számítanak, és a mélyebben fekvő területeken is gyakran van hó. Az Óriás-hegység és az Érchegység általában jó feltételeket kínál a téli sportok kedvelőinek. A legtöbb sípályán emellett hóágyúk is üzemelnek. A cseh síterepek 700 és 1445 méter között helyezkednek el, a legmagasabb téli üdülőhely Praděd, 1235 és 1445 méter között fekszik - derült ki a Német Autóklub (ADAC) ajánlójából.

Ezek a legjobb síterepek az Óriás-hegységben

Itt található Špindlerův Mlýn a legismertebb cseh síterep. Körülbelül 28 km sípálya és 17 lift oszlik el az öt területe között: Svatý Petr, Medvědín, Hromovka, Horní Mísečky és Labská, amelyek ingyenes síbuszokkal kapcsolódnak egymáshoz. Egy 4 napos síbérlet kb. 36 ezer forintba kerül a felnőtteknek, az 5 napos 44 ezer forintba, a 6 napos bérletért pedig kicsit több mint 49 ezret kell fizetni. A gyerekeknek a négynapos bérlet kb. 25 ezerbe kerül, az 5 napos bérlet 31 ezer forintba, a 6 napos jogosultság pedig hozzávetőleg 34 ezerbe.

Svatý Petr többek között széles kék pályát kínál családoknak és kezdőknek, a gyakorlott síelők a fekete FIS világkupa lejtőn próbálhatják ki magukat, míg a snowboardosok az ország legnagyobb félcsövén gyakorolhatnak.

A Medvědín terület széles kék és piros pályákkal várja a síelőket.

A Hromovkán a freestyle kedvelői hullámokon, buckákon és sífutó pályákon szórakozhatnak.

Azoknak, akik nyugodtabb élményre vágynak, valamint a családoknak, a kisebb Horní Mísečky és Labská területek tökéletesek. A szinte minden állomáson található gyerekparkok és síiskolák révén a legkisebbek is jól érezhetik magukat.

A helyi aquaparkban a gyerekek vízi csúszdákon, élménymedencében és vadvízi élménymedencékben szórakozhatnak, a felnőttek a szaunavilágot élvezhetik.

A nyolc pályakilométerével Harrachov a kisebb cseh síterepek közé tartozik. Az egyszerű és közepes nehézségű lejtők főként kezdők és családok számára ideálisak. A profiknak van egy 1,3 kilométer hosszú fekete pályája. A területen több mint 100 kilométernyi sífutó pálya is található, de a snowboardosoknak is alakítottak ki pályát. Érdemes kirándulni a Mumlavský vodopad vízeséshez. A tíz méter széles vízesés hóban is könnyen megközelíthető egy aszfaltozott úton.

A harrachovi síkomplexum árai, egy cseh korona nagyjából 16 forint. Forrás: bergfex.com

A Černá hora síterület a Sněžka (Csehország, valamint az Óriás-hegység legmagasabb hegye) lábánál különböző területekből áll, amelyeket síbuszokkal lehet megközelíteni. A fő területen, Černá horán, összesen több mint 17 könnyű és közepes nehézségű pályakilométer és tizenkét lift áll rendelkezésre. A szánkózás kedvelői a pályákon kívül több mint 500 méter hosszú szakaszt találnak, amely a hegyi állomástól a völgyig vezet. Ha pedig napközben még nem fáradunk el eléggé, a Černá horán éjszakai síelésre is van lehetőség.

A családok és a haladó síelők számára Pec pod Snežkou terület a megfelelő választás. Itt van egy könnyű gyakorlópálya a kezdők számára, akik tudásukat egy közel hat kilométeres kék pályán tehetik próbára. Emellett található egy funline meredek kanyarokkal, hullámokkal és egy hótunnellel, valamint egy jól felszerelt snowpark.

A családbarát Černý Důl terület körülbelül öt kilométer kék és 3,6 kilométer piros pályát kínál. A legkisebb síterep, Svoboda nad Úpou terület három kék pályával is rendelkezik, így alkalmas a kezdők első próbálkozásaihoz. A Černá hora körüli pályák még nem tették közzé az idei árakat.

Síelés az Érchegységben

A német Oberwiesenthal mellett található cseh Klínovec síterep. A síelők 31,5 kilométer pályán, minden nehézségi szinten szórakozhatnak. Kiemelkedő a több mint három kilométer hosszú "Lazenska" lejtő, amely az ország leghosszabb kék pályája. A legkisebbek a Detsky gyerek síparkban szórakozhatnak. A pályák többségéhez hóágyúk tartoznak, így a hószegény időszakokban is nyitva maradhatnak. Itt egy napijegy felnőtteknek átváltva kb. 18 400 forint, gyerekeknek 11 ezer forint, 65 év felettieknek pedig 16 600 forintba kerül. Este hat és 9 óra között van lehetőség esti síelésre, ami kb. feleannyiba kerül, mint a napijegy.

600 és 800 méter közötti magasságban fekvő kis téli sportközpont, Telnice körülbelül hét pályakilométeren főként könnyű és közepes nehézségű pályákat kínál, amelyek ideálisak kezdőknek és családoknak. A profik számára van egy fekete pálya, amely a csúcsról a völgybe vezet. Egy hóágyú garantálja a hóbiztonságot. A sífutók különböző nyomvonalakon élvezhetik a sportot, és a freestyle rajongók egy körülbelül egy kilométer hosszú freeride pályán élvezhetik a lehetőségeket. Az idei árak itt még nem ismertek.

Téli vakáció a Cseh-erdőben

A Špičák síterep körülbelül nyolc pályakilométert kínál a téli sportok szerelmeseinek. 14 pálya és két gyakorló lejtő is található a területen, így minden nehézségi szintet lefednek. A freestylerknek egy funpark áll rendelkezésére. A pályák többsége hóval borított, így még rossz időjárás esetén is lehetőséget ad a téli szórakozásra. A sí- és snowboardiskolának köszönhetően a kis sípálya különösen népszerű a családosok körében. A sífutók is jól érezhetik magukat a nyomvonalakon. Az idei árak itt sem nyilvánosak még.

A Lipno síterület a Moldva-tó közelében terül el. A síelők több mint 13 pályakilométeren élvezhetik a szórakozást. A lejtők főként a kezdők számára ideálisak – körülbelül 11 kilométer kék pálya. A haladók a piros vagy a fekete pályát is választhatják. Egy snowpark, egy sícross pálya és egy időmérős szlalompálya is szolgálja a szórakozni vágyókat. A Lipno lombkorona ösvényről csodás panorámát élvezhetünk a hóval borított vidékre és a tóra. A napi síbérlet egy felnőttnek itt kb. 19 ezer forintba kerül főszezonban, a 6 napos bérlet pedig nagyjából 96 ezer forintba. Ugyanez gyerekeknek kb. 13 ezer forint, illetve 62 ezer forint.

Síelés az Jeszenik-hegységben

Az ország keleti részén, az Jeszenik-hegység szívében található Praděd, Csehország legmagasabb síterepe. A pályák, amelyekhez hét lift vezet, 1445 méteres magasságig terjednek, a hóviszonyok általában viszonylag jók, így hosszú szezonra lehet számítani. Körülbelül öt pályakilométer áll rendelkezésre minden nehézségi szinten, a lejtők több mint felét könnyűnek minősítik. A síterület természetvédelmi területen helyezkedik el, és snowparkot, valamint éjszakai síelési lehetőséget kínál. Kiemelkedő a panorámás kilátás a csúcson található kilátóból. a 2024/25-ös árak még itt sem nyilvánosak.

A Kopřivná síterep két pályával és két lifttel a kis és hangulatos komplexumok közé tartozik, de jól felszerelt. Itt található a legnagyobb, 1350 méter hosszú kivilágított pálya a régióban, valamint egy modern hatos ülőfelvonó is szolgálja a síelőket. Könnyű nehézségi szintjével a síterep ideális mindazok számára, akik szeretnék kipróbálni a síelést vagy a snowboardozást, és a családoknak is megfelelő. Egy gyerekarénával és egy hócsúszó pályával is színesítik a programot. Az idei árak még itt sem nyilvánosak.