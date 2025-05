Pécs iparűzési adó 2025: a hipa összege Pécs területén, számlaszám és a befizetés módja

A pécsi vállalkozásoknak 2025-ben is fontos figyelemmel kísérniük a helyi iparűzési adóval kapcsolatos határidőket, változásokat és számlaszámokat. Cikkünkben összefoglaljuk, hogyan működik az iparűzési adó Pécsen, hogyan történik az egyenleg lekérdezése, és milyen szabályok érvényesek a 2025-ös évben.

A helyi iparűzési adó minden gazdasági tevékenységet végző vállalkozás számára kötelező. Pécsen 2025-ben is fontos határidők, szabályok és változások vonatkoznak az iparűzési adó befizetésére. Ez az útmutató segít eligazodni a legfontosabb tudnivalók között.

Az iparűzési adó mértéke Pécsen 2025-ben

A helyi iparűzési adó mértékét az önkormányzat határozza meg. Pécsen az adó mértéke 2025-ben is 2%. Az iparűzési adó 2025 évre vonatkozó bevallásakor választható az egyszerűsített adóalap-megállapítás, amely kisvállalkozások és egyéni vállalkozók számára is elérhető, bevételi sávok alapján.

Iparűzési adó 2025: mikor kell fizetni?

A pécsi iparűzési adó első részletének pótlékmentes fizetési határideje 2025. március 17. A második részletet 2025. szeptember 15-ig kell megfizetni. Amennyiben maradt elmaradás a korábbi évekből, például az iparűzési adó 2024 évre vonatkozóan, azt is érdemes most rendezni.

Május 31. (vagy az azt követő első munkanap) ez a dátum kisvállalkozóknak és nem kisvállalkozóknak is fontos. A nem kisvállalkozói adózás esetén eddig kell az előző évi adóbevallást benyújtani és ezzel egyidejűleg az korábbi adóelőleggel csökkentett adót befizetni. Ha a tényadó alacsonyabb, mint az előző adóévben előlegként megfizetett adó, a különbözet visszaigényelhető, vagy felhasználható későbbi adófizetésre.

Május 31. a kisvállalkozói iparűzési adózás terén is fontos dátum: márciusban és szeptemberben a kisvállalkozói iparűzési adó alá tartozók nem fizetnek adóelőleget, hanem május 31-ig kell egyösszegben megfizetni az adót azoknak, akik a sávos, tételes (egyszerűsített vagy kisvállalkozói) iparűzési adófizetést korábbi évben választók számára. Ez az adott évi adót és a megelőző év többlet adófizetési kötelezettségéből keletkezett keletkezett adókülönbözetet jelenti.

Szeptember 15. (vagy azt követő első munkanap) is csak a nem kisvállalkozó adózókra vonatkozik. Szeptember 15-ig a március 15-i dátumhoz hasonlóan azoknak kell iparűzési adóelőleget fizetni akik nem a sávos, tételes iparűzési adó fizetés választották.

Pécs iparűzési adó számlaszáma 2025-ben

Január 1-jétől Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlaszámot vezetett be az iparűzési adó befizetéséhez. Ez az új iparűzési adó számlaszám váltotta fel a korábban használt Magyar Államkincstárnál vezetett számlát. A vállalkozásoknak kizárólag erre a számlára szabad teljesíteniük befizetéseiket.

A Pécs iparűzési adó számlaszám a következő: 11731001-15478706-03540000

Pécs iparűzési adó befizetés módja

Az iparűzési adó Pécs esetén elektronikusan és hagyományos módon is befizethető:

Banki átutalással a fenti számlaszámra

Cégkapun keresztül az E-önkormányzat portálon keresztül elektronikusan benyújtott bevallás alapján

Postai csekken, amit a Pécsi Polgármesteri Hivatal kérésre megküld

Az iparűzési adó befizetése, ha átutalással történik a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által megadott bankszámlaszámra. A közlemény rovatban minden esetben fel kell tüntetni az adózó adóazonosítóját vagy adószámát, valamint a befizetés jogcímét (pl. „iparűzési adó 2025”). Az utalásokat célszerű internetbankon keresztül elindítani, de lehetőség van postai csekken történő fizetésre is, amennyiben az önkormányzat előzetesen biztosított csekket az adózó számára.

Helyi iparűzési adó egyenleg lekérdezése

A vállalkozások a helyi iparűzési adó egyenleg lekérdezése céljából használhatják az E-Önkormányzat Portált, amely a https://e-ugyintezes.pecs.hu címen érhető el. A rendszerbe ügyfélkapus azonosítással lehet belépni, és ott elérhető az adóegyenleg, a befizetések, valamint a fennálló tartozások is.

Legfontosabb tudnivalók a Pécs iparűzési adó kapcsán

A helyi iparűzési adó minden pécsi vállalkozás számára kötelező, amely gazdasági tevékenységet végez a város területén. Az iparűzési adó 2025-ben is a városi önkormányzat részére fizetendő, az új Pécs iparűzési adó számlaszámra. Az elektronikus ügyintézési lehetőségek – például a helyi iparűzési adó egyenleg lekérdezése az E-Önkormányzat Portálon – megkönnyítik az adókötelezettségek nyomon követését és teljesítését. Fontos, hogy a 2024-es hátralékokat is rendezzük, hogy elkerüljük a késedelmi kamatokat.

Az iparűzési adó pécs esetén továbbra is 2%, de kisebb vállalkozások élhetnek az egyszerűsített bevallással is. Az adóbevallás elektronikusan, a NAV rendszerein keresztül történik, és a fizetési határidőket – március 17. és szeptember 15. – szigorúan be kell tartani. A vállalkozásoknak javasolt évente többször is ellenőrizniük az adóegyenlegüket és figyelniük a változásokat, különösen az iparűzési adó számlaszám tekintetében.