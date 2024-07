Kész, vége, ennyi volt: eladták az OTP Bankot

Az OTP Csoport ma lezárta az OTP Bank Románia és további romániai leányvállalatainak értékesítését a vevő Banca Transilvaniával (BT) - olvasható az OTP közleményében. A tranzakciót a közelmúltban a román versenyhivatal és a Román Nemzeti Bank is jóváhagyta. Az OTP Asset Management Banca Transilvania általi megvásárlása a végső engedélyeztetési folyamatban van.

Első lépésként idén februárban az OTP Csoport és Banca Transilvania bejelentette a tranzakcióval kapcsolatos megállapodás aláírását. A BT által megvásárolt további leányvállalatok a következők: OTP Leasing Románia, OTP Asset Management Románia, OTP Factoring Románia, OTP Consulting Románia, OTP Advisors Románia és OTP Bank Foundation Románia. Az OTP Csoport és a Banca Transilvania közötti tranzakció lezárást követően a BT megkezdi az OTP Bank Románia és a román leányvállalatok integrációját.

Az OTP Asset Management társaság adásvételének zárására a vonatkozó hatósági engedély kiadását követően egy későbbi időpontban kerül sor, melyet követően a Banca Transilvania Csoportba való integrációja követi egy szintén későbbi időpontban.

„Az OTP Csoport elsődleges stratégiai célja, hogy organikus növekedés és akvizíciók révén növelje piaci részesedését a közép-kelet-európai régióban, illetve újabban Közép-Ázsiában. Ezt a stratégiát követtük az elmúlt húsz évben Romániában is, de nem sikerült elérnünk az optimális piaci részesedést, így a vezetőség döntésének értelmében értékesítettük ezt a leánybankot. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy csoportunk olyan piacokra összpontosítson, ahol a jövőben hangsúlyos jelenlétet tudunk kiépíteni. Bízom abban, hogy a Banca Transilvania piacvezetőként és az OTP Bank Románia új tulajdonosaként számos lehetőséget kínál majd az ügyfeleknek és munkatársaknak, most és a jövőben egyaránt - nyilatkozta Csányi Sándor. Az OTP Bank elnök-vezérigazgatója hozzátette: Ezúton is köszönetet mondok az OTP Bank Románia vezetőségének és munkatársainak két évtizedes elkötelezett és magas szakmai színvonalú munkájukért, amely során romániai bankunk stabil piaci szereplő volt, számos fontos fejlesztést hozott és magas színvonalú pénzügyi szolgáltatást nyújtott Romániában.”

„A BT komoly sikereket tudhat magáénak, mind az organikus növekedés, mind az összeolvadások és felvásárlások tekintetében. Az egymás követő integrációink hozzájárultak ahhoz, hogy egyedi képességeket építsünk ki és a román piac vezetőjévé váljunk. A Csoport stratégiája, hogy vezető pozíciót szerezzen minden olyan üzleti szegmensben, amelyben tevékenykedik. A végrehajtott lépés tovább segít minket ezen az úton, miközben megerősítjük a román gazdaság támogatása iránti elkötelezettségünket. Köszönjük az OTP Csoport bizalmát, és köszönjük az OTP Bank Romániának az elmúlt 20 év eredményeit. A BT jól felkészült a BT Csoportba történő gyors és zökkenőmentes integrációra, amit biztos vagyok, hogy nagyon jól fogunk végrehajtani az ügyfelek, a munkavállalók és az egész piac érdekében.” - nyilatkozta Horia Ciorcilă, a Banca Transilvania igazgatótanácsának elnöke.

A zárás és a két entitás integrációja közötti átmeneti időszakban a két bank különálló szervezetként fog működni. Ez az időszak nem hoz azonnali változásokat az ügyfelek számára, így minden szolgáltatással, termékkel, tanácsadással és művelettel kapcsolatban továbbra is az OTP Bank Románia és a leányvállalatok munkatársaihoz fordulhatnak. Az ügyfelek folyamatosan tájékoztatást kapnak az integráció fejleményeiről.

A Banca Transilvania fenntartja az OTP Csoport Bethlen Gábor Alapkezelő felé a Szülőföldön magyarul programmal kapcsolatban fennálló kötelezettségvállalásait és az összes ügyfelét ugyan azokkal a feltételekkel fogja kiszolgálni, mint eddig, beleértve kétnyelvű kiszolgálást azokon a területeken, ahol erre szükség van.

A tranzakció sikere érdekében a tranzakció során az OTP Csoport a következő tanácsadókkal dolgozott együtt: CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Romania és UK, Deloitte Advisory and Management Consulting Plc.

A tranzakció során a BT a következő tanácsadókkal dolgozott együtt: Barclays Bank Ireland PLC, Filip & Company és PwC Romania.