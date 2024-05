Egyre több magyar hisz ezekben a befektetésekben: rengeteg pénzt pumpálnak bele

Az Erste Bank 2024 első negyedévi eredményeiről a bank vezetői számoltak be a pénzintézet sajtótájékoztatóján, melyen a Pénzcentrum is részt vett. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a bank lényegesen jobb első negyedévet zárt az idén, mint 2023-ban - a hitelintézet eredménye a tavalyi 6,3 milliárd forintról 28,66 milliárd forintra emelkedett.

Az Erste 2024 első negyedévi eredményeiről Jelasity Radován elnök-vezérigazgató, Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese és Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, a vállalati és pénzügyi piacok üzletág vezetője számolt be a bank sajtótájékoztatóján.

"A növekvő működési bevételeknek köszönhetően az egy évvel korábbinál jobb eredménnyel zárta az Erste az első negyedévet" - kezdte előadását Jelasity Radován elnök-vezérigazgató. A bank működési bevétele 32 százalékkal emelkedett a szóban forgó időszakban, míg a működiséi költségek 16 százalékkal haladták meg a tavalyi első negyedéves kiadásokat. A költség/bevétel arány tovább csökkent, 32 százalékos szinten zárta az első negyedévet. A bank eredménye a 2024 január-márciusi időszakban 28,66 milliárd forint volt, ami jelentős javulást jelent az egy évvel ezelőttihez képest (6,3 milliárd forint).

A hitel- és kötvényállomány 1 százalékkal volt magasabb az egy évvel korábbinál, ellenben az új kihelyezés 38 százalékkal emelkedett a tavalyi első negyedévhez képest.

Harmati László, a pénzintézet lakossági területért felelős vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy jelentősen felpörgött a lakossáhi hitelezés - 2023 első negyedévéhez képest 2,5-ször több lakáshitelt folyósítottak, miközben az eleve magas szinten lévő személyi kölcsönök is növekedni tudtak. Sőt, a várakozásokkal ellentétben a babaváró hitel is jobban teljesített az Ersténél. Az NPL-ráta 2,4 százalékra csökkent az egy évvel korábbi 2,8 százalékról.

Harmati László azt is elmondta, hogy a lakossági ügyfelek továbbra is kseresik a jó hozamú befektetési lehetőségeket. A lakossági megtakarításokra egyébként most az a jellemző, hogy a korábban felélt megtakarításokat igyekeznek visszatölteni, visszapótolni az ügyfelek. A bankcsoport által kezelt lakossági ügyfélvagyon meghaladja az 5 800 milliárd forintot, miközben az értékpapírállomány tovább növekedett. A bankcsoport által kezelt befektetési alapok eszközértéke meghaladja a 2 400 milliárd forintot. Az összeg harmada fenntartható (ESG – E, environmental: környezeti; S, social: társadalmi; G, governance: vállalatirányítási területek) befektetési alapokban van.

Az eseményen az is elhangzott, hogy 621 ezer lakossági és 51 ezer mikro ügyfél már digitálisan aktív. Mindezt Harmati László jelentős mérföldkőnek nevezte előadása során. A személyi kölcsönök 50 százaléka, a bankszámlanyitásoknak 25 százaléka, az értékpapírszámlák 20 százaléka, míg az értékpapír-tranzakciók 50 százaléka már digitálisan teljesült.

A digitalizációnak azonban van árnyoldala is - már megjelentek azok a csalók, akik online igyekeznek hamis dokumentumokkal (számlakivonatokkal, jövedelemigazolásokkal) személyi kölcsönt felvenni. Éppen ezért a bank már jelentős energiákat fordít arra, hogy kiszűrje ezeket a visszaélési próbálkozásokat.

Cselovszki Róbert, az Erste Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a vállalati hitel- és kötvényállomány 5 százalékkal csökkent, főként a nagyvállalati és önkormányzati állomány csökkenése miatt. A cégek esetében az első negyedévben csökkent az új kihelyezés a KKV és a nagyvállalati, önkormányzati szegmensekben.

