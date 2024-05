Támadás alatt a magyarok bankszámlái: így erősítenék a csalásszűrő rendszereket a bankok

A GIRO Zrt. az elektronikus pénzforgalom biztonságának növelése érdekében Központi Visszaélésszűrő Rendszert (KVR) alakít ki a Magyar Telekom Csoporttal közösen, amelynek célja a csalással érintett tranzakciók hatékony azonosítása és kiszűrése. A 2025-ben induló és a GIRO Zrt. által üzemeltetendő KVR nem kiváltani fogja a banki csalásszűrő rendszereket, hanem kiegészíti és segíti azokat, hogy még nagyobb biztonsággal teljesüljenek a pénzforgalmi tranzakciók.

A digitalizáció előrehaladtával egyre többféle és egyre nagyobb volumenű pénzforgalmi tranzakció zajlik valós időben. Noha a magyarországi elektronikus pénzforgalomban elenyésző, mindössze hat-nyolc ezrelék közötti a visszaélések aránya, az elmúlt években növekvő tendencia volt megfigyelhető. Az elektronikus pénzforgalomba vetett bizalom fenntartása érdekében ezért minden érintett szereplőnek, így a központi infrastruktúrákat működtető GIRO-nak is lépéseket kell tenni.

A bűnözők mind kifinomultabb eszközökkel támadják a nem elég óvatos banki ügyfeleket. „A pénzügyi szektorban ugyanaz zajlik, mint a kibertérben: a biztonsági szempontból egyre ellenállóbb infrastruktúra helyett a támadások a leggyengébb láncszem, a felhasználó ellen irányulnak” – figyelmeztet Gonda Gábor, a Telekom vállalati szolgáltatások vezérigazgató-helyettese. A magyarországi elektronikus pénzforgalom továbbfejlesztésével a következő időszakban még szélesebb körben válhatnak elérhetővé vadonatúj fizetési megoldások még azokon a kereskedelmi helyeken is, ahol eddig a készpénz dominált.

A Magyar Nemzeti Bank döntését és a jogszabályi előírásokat követve ezért döntött úgy a magyarországi digitális pénzforgalom támogatását a zászlajára tűző – nem mellékesen a hazai bankközi pénzforgalmat három évtizede menedzselő, évi közel 430 millió tranzakció formájában több, mint 227 ezer milliárd forintot elszámoló – GIRO Zrt., hogy újfajta szűrési technológiát honosít meg az átutalásokkal kapcsolatos visszaélések megelőzésére.

„A KVR mesterséges intelligencia segítségével, valós időben értékeli majd a tranzakciók csalási kockázatának mértékét, melynek eredményéről szintén valós időben visszajelzést küld a bankoknak, így olyan többlet információk szolgáltatásával támogatja az intézményeket, amelyek a hitelintézetek saját elemzéseiből nem állíthatóak elő. Nagyon fontos, hogy a KVR nem kiváltja a banki csalásszűrő (fraud) rendszereket, hanem kiegészíti azokat” – szögezi le dr. Selmeczi-Kovács Zsolt, a GIRO Zrt. vezérigazgatója. Szerinte megkettőzi az ügyfélpénzek biztonságát, hogy míg a kereskedelmi bankok csak saját tranzakcióik adatait látják, a KVR a bankok közötti utalásokat is követni tudja. Ezen információk birtokában a bankok közötti elszámolást végző GIRO Zrt. a pénzforgalmi fizetési tér jóval nagyobb szeletét fedi le, amiből kiindulva később kiegészítő támogatást nyújthat a bankoknak.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel a pénzügyi visszaélések sokszor kapcsolódnak nemzetközi utalásokhoz, a KVR fejlesztésénél az is szempont volt, hogy – a szigorú adatvédelmi szabályok betartása mellett – hosszabb távon a rendszer ezeket is megfelelően tudja kezelni. Ezért belátható időn belül ezek is bekerülnek a KVR adatbázisába.