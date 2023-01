Döntött az EU: meghosszabbították az Oroszország elleni szankciókat

Az Európai Tanács úgy döntött, hogy még fél évvel, egészen 2023. július 31-ig meghosszabbítja az Oroszország ellen bevezetett gazdasági intézkedéseit – számolt be az MTI.

Pénteken az Európai Tanács döntése értelmében fél évvel meghosszabbították az Oroszország elleni gazdasági szankciókat, így azok egészen idén július 31-ig hatályban lesznek. Ezeket a szankciókat először 2014-ben vezették be, ami akkor válasz volt Oroszország Ukrajna elleni agressziójára, majd ezen korlátozások körét tavaly februárban bővítették ki.

Az intézkedések széles spektrumon mozognak: érintik a kereskedelmet, a bankszektort, az ipart, közlekedést, de még a luxuscikkeket is. Továbbá kiterjednek többek között a nyersolaj és egyes kőolajtermékek tengeri úton való behozatalára az EU-ba, illetve az orosz bankok kizárására a SWIFT-ből, azaz a nemzetközi bankközi rendszerből, valamint felfüggesztették a Kreml által támogatott dezinformációs csatornák műsorszolgáltatási tevékenységét.

A ma megjelent közleményben megerősítették, hogy az EU továbbra is határozottan kiáll Ukrajna mellett és támogatja annak szuverenitását. Azt viszont még nem tudni, hogy a hosszabbítás egyúttal újabb szankciókat is jelent-e, illetve érinteni fog-e újabb területeket is.