Nem kapja meg Magyarország a támogatást? Az Európai Bizottság befagyasztaná az uniós forrásokat

Anna Lührmann német EU-ügyi miniszter péntek este adta hírül a Twitteren, hogy támogatják az Európai Bizottságot abban, hogy fenntartják a 3000 milliárd forintnak megfelelő uniós forrás befagyasztására tett javaslatot.

A jogállamiság az európai egységünk és szolidaritásunk alapja. Az Európai Bizottság arra jutott, hogy Magyarország ááltal hozott korrekciós intézkedések nem elegendők az európai uniós pénzek védelméhez. Támogatjuk a Bizottság azon javaslatát, hogy a Magyarországnak szánt forrásokat mindaddig visszatartsák, amíg azok veszélyben vannak – olvasható Anna Lührmann Twitter oldalán, arra a levélre utalva, amelyet Johannes Hahn költségvetési biztos küldött körbe a tagállamok nagyköveteinek.

The rule of law lies at the core of our European unity and solidarity. @EU_Commission has just concluded that Hungary‘s remedial measures are insufficient to protect 🇪🇺 funds. We support Commission‘s proposal to withhold funds for Hungary as long as they remain at risk.