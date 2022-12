Végre bemondta a miniszter is: így löki felfelé az inflációt a benzinárstop vége

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter egy rendezvényen arról beszélt, hogy az üzemanyagok hatósági árának kivezetése 2-2,3 százalékponttal emeli az inflációs mutatót. Azt is hangoztatta, hogy hosszú távon új gazdaságstratégiai modellre van szükség.

Két százalékkal is emelheti az inflációt a benzinárstop megszüntetése - ezt mondta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerdán este a Portfolio szerint. A miniszter elmondta, hogy a 2-2,3 százalékpontos inflációnövelő hatás jórészt már idén decemberben jelentkezik, így jövő decemberben kiesik. Ez szerinte nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy 2023 végére már egyszámjegyű legyen az infláció. Ez az a fontos cél, amit Orbán Viktor miniszterelnök néhány hete minden érdekelt kormánytagnak kiadott.

Nagy Márton bejelentette azt is, hogy a kormány az új stratégia érdekében beveti a Magyar Fejlesztési Bankot és az EXIM-et - jelentette be Nagy Márton. Ennek keretében 100-100 milliárd forintos tőkeemelést hajt végre a két intézményben. A cél a recesszió elleni harc megnyerése. A hitelpiacot pedig egy új, 1500 milliárd forint keretösszegű programmal védené meg a kormány. Jelentőségére rámutatva kiemelte, hogy ez az összeg a GDP 2 százaléka. Arról, hogy mennyivel lehet magasabb a decemberi infláció a benzinárstop kivezetése miatt, mi is írtunk ma reggel, ezt a cikket a lenti linkre kattintva olvashatod el újra.