Még csak most jön az igazi baj a magyar építőiparban: ez mindenkinek fájni fog

A Roland Berger német tanácsadócég tanulmánya szerint a globális ellátási láncok fokozott volatilitása a jövőben is fennmarad, ez pedig jelentős következményekkel jár majd az építőiparra és építőipari gépekre nézve. A geopolitikai, a strukturális, a környezeti, illetve a működési és reputációs hatások miatt alkatrészhiányra kell számítani. Emiatt a gép- és alkatrészárak az egekbe szökhetnek. A nyersanyagárak emelkedésével együtt ez a folyamat a lakossági és üzleti építkezések további drágulásához vezet.

Az érettnek számító észak-amerikai és nyugat-európai piacok vizsgálatakor kiderült, hogy az építőipari gépek iránti kereslet még mindig növekvő tendenciát mutat. A sokszorozódó munkaerő-költségek, az elöregedő (és fogyatkozó) munkaerő és a biztonságra helyezett egyre nagyobb hangsúly hozzájárul ahhoz, hogy az építőipari vállalatok minél több feladatot próbálnak gépesíteni.

Az érett piacok jellegéből adódóan az Egyesült Államokban és Európában az építőipar inkább a javításra és karbantartásra, nem pedig a zöldmezős infrastruktúrára összpontosít, ami jelentősen elősegíti a kompakt gépek értékesítését. A gépvezérlő rendszerek, az épületinformációs modellezés (BIM) integrálása és az önvezető gépek használata mind ezen hatások miatt terjedt el ennyire gyorsan

– fogalmazott Schannen Frigyes, a Roland Berger magyarországi partnere.

A szén-dioxid-mentesítés és a dízelmotoroktól való eltávolodás szintén hatást gyakorol az iparra, bár az alternatív üzemanyaggal működő építőipari berendezésekre való átállás a még legjobb esetben is csak gyerekcipőben jár

– tette hozzá a szakértő. A Roland Berger öt tényezőt emelt ki, amelyek hozzájárulnak az ellátási bizonytalansághoz

1. Geopolitikai hatások

A globalizáció évtizedei után a geopolitikai környezet az ellenkező irányba kezdett elmozdulni. Az országok most protekcionista álláspontot képviselnek, és az ellátási láncok újbóli lokalizációjába (deglobalizáció) fektetnek be. Ez gyakorlatilag minden ágazatban megzavarja a globális ellátást, és további kereskedelmi háborúkat, vámokat, nyersanyaghiányt és lokalizációs törekvéseket eredményezhet.

2. Strukturális kockázatok

A kereslet-kínálat egyenlőtlenségei, az anyag- és beszállítói függőségek, a technológiai újítások, a munkaerőhiány és a logisztikai zavarok mind-mind hozzájárultak a hiány fokozódásához az elmúlt években. Ezek a hatások zavarokat okoznak a globális ellátási láncokban, mivel a kapacitást, a határidőket, az árakat és a minőséget mind befolyásolják. Az infláció (részben a strukturális logisztikai és munkaügyi zavarok miatt) globális jelenséggé vált, ami további bizonytalanságot okoz a fogyasztók, a vállalkozások és a kormányok számára.

3. Környezeti kockázatok

Az extrém természeti és időjárási jelenségek számának megnövekedése negatívan hat a termelésre és a szállítmányozásra, következésképpen a beszállítóktól függő downstream iparágakra is. Az éghajlatváltozás növeli a természeti katasztrófák gyakoriságát és súlyosságát, ami további nehézségeket okoz.

4. Működési kockázatok

A termelés bármikor megszakadhat, például egy üzem/berendezés meghibásodása, munkaügyi viták, egy kibertámadás vagy egyéb informatikai hiba esetén. Megállapítható, hogy széles körű fennakadást okozhat az ellátási láncok bármely pontján bekövetkező operációs hiba. Bár a működési kockázatok mindig is elszigetelt hiányeseményekkel jártak, továbbra is komoly aggodalomra adnak okot mind a gyártók, mind a beszállítók és még a végfelhasználók körében is.

5. Reputációs kockázatok

A sokszínűség, méltányosság, valamint az ESG kezdeményezések egyre fontosabbak a fogyasztók, a kormányok, a befektetők és az érdekelt felek számára. Ezek hatással vannak a márkaértékre és a vállalati értékelésekre, és a vállalkozások számára a potenciális zavarok egyre növekvő és változatos forrását jelentik.

Mit tehetnek a vállalatok?

Az elmúlt időszakban számos vállalat hozott azonnali ellenintézkedéseket a hiány leküzdésére. Az eredetiberendezés-gyártók (OEM-ek) és az autóipari beszállítók egyre inkább megértik, hogy a jelenlegi válsághelyzetek kezeléséhez szervezeti változtatásokra is szükség van, a félvezetőhiány kezelésére például dedikált munkacsoportokat hoznak létre. A strukturált munkacsoportok bevezetése és ehhez kapcsolódó változások szervezetben való rögzítése jó első lépés, tekintettel a jelenlegi és hosszú távú változékonyságra. Emellett a rugalmas termelési sémák, a termékportfólió priorizálása, a beszállítói skálázás, az ellátási lánc átláthatósága és az ellátási kockázatértékelések további széles körben elfogadott ellenintézkedések.

