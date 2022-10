Zsiday Viktor: nagy a baj a magyar gazdaságban, így a forintot sincs értelme megtartani

Rövid távon lehetünk optimisták, hosszú távon viszont nem - ez volt a tanulsága a Portfolio mai konferenciáján tartott egyik panelbeszélgetésnek, melyen Bod Péter Ákos egyetemi tanár, volt jegybankelnök és Zsiday Viktor portfóliókezelő beszélték át a gazdaság kilátásait.

Jelenleg recesszió van egész Európában, ebben egyetértett Bod Péter Ákos egyetemi professzor, volt jegybankelnök és Zsiday Viktor, a Citadella Alap portfóliókezelője a Portfolio Budapest Economic Forum 2022 konferencia egyik panelbeszélgetésén. Némi vita csak abban volt, hogy mi következhet most, illetve hogyan állhat taplra ebből az ország.

Bizonytalanság és sok kérdés

Bod Péter Ákos szerint komoly bizonytalanság van a gazdaságban. Az emberek szerinte nem mindig kapnak tartalmi választ, és őt is sokan szokták kérdezni a gazdaság jelenlegi helyzetéről.

Van az a helyzet, mikor tudjuk, hogy valamit nem tudunk, de most nem ez áll fenn: most az van, hogy azt sem tudjuk, hogy mit nem tudunk. Próbáljuk belőni, mi következhet, de egész életemben nehéz volt ez, azt hallom, hogy az ország megerősődött a válságban, ez azért az én fülemnek gyanús. Hogy mi jön a gazdaságban, arról csak hipotézéseink vannak

- mondta a volt jegybankelnök.

Zsiday Viktor szerint most nem fontos a gazdaság növekedése, azt kell megnézni, egyáltalán hogyan éljük túl a válságot.

Olyanok vagyunk, mint a fogorvosok: közgazdáshoz is és hozzájuk is akkor mennek az emberek, ha baj van. Magyarországon és Európában egyaránt recesszió van jelenleg, és irreleváns, mekkora lesz a gazdaság növekedése. Inkább az a kérdés, hogy hogy a recesszióban mi lesz Magyarországgal

- mondta Zsiday Viktor.

Romló mérlegek, rossz pálya

Bod Péter Ákos elmondta, hogy ő élete során még sosem látott ilyen gyorsan romló külkereskedelmi mérleget. Szerinte a gazdaság az elmúlt 10 évben egy rossz pályára került: csak az ipar fogyasztása nőtt 46%-al 2010 óta. Hozzátette, hogy személy szerint fél a jövőtől, mert ezek a hatások komoly válságot is előidézhetnek. Szerinte a munkahelyteremtés, a beruházások tekintetében is lenne mit spórolni: ha a cserearányok nem változnak, akkor túlságosan sokat költünk majd erre, ráadásul épp most drága energia kell mindehhez. Hozzétette, hogy mindenképp stabilizálni kellene a forintot: a maginfláció 20,9% jelenleg, ehhez képest abszurd árak vannak a gazdaságban, például a benzinárak esetében.

Zsiday Viktor szerint rövidtávon lehetünk optimisták, hosszú távon viszont korántsem. Szerinte sok gazdasági hiba volt a közelmúltban: minden háború azzal jár, hogy az emberek elmennek a frontra, és ezt a covidnál is meg lehetett figyelni. A jegybank pénztolása a gazdaságba, és a forintárfolyam elengedése egyaránt rossz ötlet volt szerinte. Ha a jegybank nem engedte volna el az árfolyamot, akkor 18%-on tetőzhetett volna az infláció. Szerinte a gazdaság most arra képes, amit jelenleg látunk is benne, de nem nagyon van tere további növekedése: nem látni például a munkaerő-tartalékot sem, ami az egyik gátja önmagában az előrelépéshez.

Hogy csináljunk rendet?

Bod Péter Ákos aztán kitért arra, hogy a jegybank tartalékának csökkentése szerinte rossz lépés. Mindenképp szükség lenne minél nagyobb deizatartalékra, közeli országok példái is mutatják ennek jogosságát. A befektetői környezetnek biztosan nem fog jót tenni, és a pénzügyi politikában is lát rossz döntéseket. Többet már monetáris politikai szempontból nemigen lehet tenni, de az olcsó olajárat most ki kellene használni.

Zsiday Viktor szerint ugyan meglenne az eszközrendszer a gazdaság rendbetételére, de félnek használni, ugyanis akkor baj lenne a növekedésben, és a poltikai tőkét is megrángatná. Választás előtt nem is emeltek kamatot, csak utána - hívta fel a figyelmet az elemző.

Szerinte saját devizát akkor érdemes tartani, ha felelősen tudunk bánni vele: ez azonban most nem így van Magyarországon, és lehet, hogy érdemesebb lehet belépni az euróövezetbe.

Címlapkép: Mónus Márton, Portfolio