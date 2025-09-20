Figyelem: drasztikus változás jön a palackoknál – mindenkit érint

A görög befektető fenntartotta volna a hazai tevékenységet és bővítést tervezett, a kormány azonban leállította a tranzakciót.
Az EU új környezetvédelmi előírásai szerint minden PET-palackban kötelező lesz az újrahasznosított műanyag használata. A változás a palackok színében és átlátszóságában is látható lesz, a minőségük azonban nem romlik, írja a Portfolio a Világgazdaságra hivatkozva.
Az Európai Unió irányelvei alapján 2024 júliusa óta csak rögzített kupakkal ellátott PET-palackok kerülhettek forgalomba, és az újrahasznosított műanyag alkalmazása is kötelezővé válik. Az intézkedés elsődleges célja a környezetvédelem.
Az Európai Unió további szigorítást vezet be január 1-től: minden PET-palacknak legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia.
Ez az arány a következő években fokozatosan emelkedik, 2030-ra elérheti a 30%-ot, hosszabb távon pedig akár az 50%-ot. A szabályozás a friss műanyagok felhasználásának csökkentését szolgálja, csökkentve az előállításuk környezeti terhelését.
Az új összetételű palackok esztétikailag is eltérhetnek: színük sötétebb, enyhén sárgás árnyalatú lehet, és kevésbé átlátszóak lesznek, ami nem gyártási hiba, hanem az újrahasznosított anyag természetes jellemzője. A fogyasztók számára azonban nincs ok aggodalomra: a palackok minősége, higiénikussága és használhatósága változatlan marad.
A csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét.
A Paks II. a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében.
A hulladékgazdálkodási díjak módosításának jogát veszélyhelyzet idején egyetlen rendelettel az energiaügyi miniszter kezébe adta a kormány.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
