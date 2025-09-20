2025. szeptember 20. szombat Friderika
23 °C Budapest
Műanyag palack közelről egy kék szemeteszsák felett. Fókusz a tartályhoz rögzített nyitott kupakra és az újrahasznosítási koncepcióra.Ezt kéri az Európai Bizottság, amely a környezetszennyezés csökkentése és a műanyagok újrahas
Gazdaság

Figyelem: drasztikus változás jön a palackoknál – mindenkit érint

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 16:36

Az EU új környezetvédelmi előírásai szerint minden PET-palackban kötelező lesz az újrahasznosított műanyag használata. A változás a palackok színében és átlátszóságában is látható lesz, a minőségük azonban nem romlik, írja a Portfolio a Világgazdaságra hivatkozva.

Az Európai Unió irányelvei alapján 2024 júliusa óta csak rögzített kupakkal ellátott PET-palackok kerülhettek forgalomba, és az újrahasznosított műanyag alkalmazása is kötelezővé válik. Az intézkedés elsődleges célja a környezetvédelem.

Az Európai Unió további szigorítást vezet be január 1-től: minden PET-palacknak legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagot kell tartalmaznia.

Ez az arány a következő években fokozatosan emelkedik, 2030-ra elérheti a 30%-ot, hosszabb távon pedig akár az 50%-ot. A szabályozás a friss műanyagok felhasználásának csökkentését szolgálja, csökkentve az előállításuk környezeti terhelését.

Az új összetételű palackok esztétikailag is eltérhetnek: színük sötétebb, enyhén sárgás árnyalatú lehet, és kevésbé átlátszóak lesznek, ami nem gyártási hiba, hanem az újrahasznosított anyag természetes jellemzője. A fogyasztók számára azonban nincs ok aggodalomra: a palackok minősége, higiénikussága és használhatósága változatlan marad.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #gazdaság #eu #szabályozás #környezetvédelem #környezetszennyezés #újrahasznosítás #műanyag #pet-palack #palack

