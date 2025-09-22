2025. szeptember 22. hétfő Móric
Közelkép a pénz bankjegyekről. Különböző pénznemek készpénz. Fókuszban az euró bankjegy. A dollár, az euró és a forint átváltási koncepciója. Euró-dollár árfolyam. Nemzetközi kereskedelem.
Gazdaság

Folytatódik a forint diadalmenete: a hétfőt is erősödéssel kezdte

MTI
2025. szeptember 22. 08:15

Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót hétfő reggel hét órakor 390,06 forinton jegyezték, alacsonyabban a péntek délutáni 390,77 forint után. A dollár árfolyama 332,51 forintra süllyedt 332,74 forintról, a svájci franké pedig 418,35 forinton 417,17 forintra változott.

Az eurót 1,1731 dolláron jegyezték a péntek délutáni 1,1732 dollár után.
