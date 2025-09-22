A Pénzcentrum 2025. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Folytatódik a forint diadalmenete: a hétfőt is erősödéssel kezdte
Erősödött hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hétfő reggel hét órakor 390,06 forinton jegyezték, alacsonyabban a péntek délutáni 390,77 forint után. A dollár árfolyama 332,51 forintra süllyedt 332,74 forintról, a svájci franké pedig 418,35 forinton 417,17 forintra változott.
Az eurót 1,1731 dolláron jegyezték a péntek délutáni 1,1732 dollár után.
Homok, cement, acél, faanyag: szigorú bejelentési kötelezettség vonatkozik a kivitelükre, hogy itthon ne legyen hiány.
Akár 150 ezer lakás felújítása is megvalósulhat idén – de a pletykák szerint a nagyüzleti körök már bejelentkeztek a pénzre.
Minden PET-palack legalább 25%-ban újrahasznosított műanyagból kell készüljön, ami a palackok színében és átlátszóságában is változást hoz.
A görög befektető fenntartotta volna a hazai tevékenységet és bővítést tervezett, a kormány azonban leállította a tranzakciót.
A Pop Mart Labubu plüssfigurái hatalmas népszerűségnek örvendenek, és egyes elemzők szerint a vásárlási láz gazdasági jeleket is mutathat.
Lengyelország már milliárdos uniós forrásokat hív le, Magyarország viszont 20 milliárd eurótól továbbra is el van zárva.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy előre felvett videóban ismertette a legújabb szankciós csomag részleteit.
Miért van Magyarország az utolsók között a nemi egyenlőség terén? Nézd meg a számokat, és szólj hozzá: te mit változtatnál?
Székesfehérvár után Kecskeméten folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat: fókuszban a finanszírozás
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el.
A csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét.
A Paks II. a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében.
A hulladékgazdálkodási díjak módosításának jogát veszélyhelyzet idején egyetlen rendelettel az energiaügyi miniszter kezébe adta a kormány.
Bár az új funkcióról egyelőre nem érkezett hivatalos értesítés, az appban már aktiválható.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Kifogy a szufla a forintból, ismét 400 felett lehet az euró: jövőre tényleg berobbanhat a magyar gazdaság?
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.