Kémkedési botrány az OMV-nél: orosz kapcsolatok miatt repült a vezető
Orosz kémkedés gyanúja miatt azonnali hatállyal menesztette egyik vezetőjét az OMV. Az ügy Ausztria és Oroszország között is feszültséget keltett, a külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetség képviselőjét, írja a Portfolio a Reutersre hivatkozva.
Az osztrák olaj-, gáz- és vegyipari óriás, az OMV, elbocsátotta egyik vezető beosztású alkalmazottját, akit azzal gyanúsítanak, hogy Oroszországnak kémkedett. A Profil című osztrák lap szerint a férfi rendszeresen találkozott egy orosz diplomatával, akit a nyugati titkosszolgálatok az FSZB ügynökeként tartanak számon.
Az OMV a Reutersnek megerősítette a vezető kirúgását, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Részleteket ugyanakkor nem adtak ki adatvédelmi okokra hivatkozva.
A magazin információi szerint a férfit korábban ideiglenesen az Abu Dhabi National Oil Company-hoz (Adnoc) helyezték ki – az Adnoc 25%-os részesedéssel rendelkezik az OMV-ben. A két vállalat jelenleg egy hatalmas, 60 milliárd dollárra értékelt vegyipari fúzión dolgozik. A gyanú szerint a volt vezető mindkét cégről bizalmas információkat adott át orosz kapcsolatának bécsi találkozóikon.
Az ügy politikai következményekkel is járt: az osztrák külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és felszólította, hogy mondjon le diplomáciai mentességéről. Ha erre nem kerül sor, persona non gratának nyilváníthatják, ami Ausztriából való kiutasítást jelentene.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Kifogy a szufla a forintból, ismét 400 felett lehet az euró: jövőre tényleg berobbanhat a magyar gazdaság?
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
