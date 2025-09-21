2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
Közelkép dízel és benzin üzemanyag pisztolyokról egy benzinkúton. Az üzemanyagválság folytatódik, és az üzemanyag ára emelkedik.
Gazdaság

Kémkedési botrány az OMV-nél: orosz kapcsolatok miatt repült a vezető

Pénzcentrum
2025. szeptember 21. 09:25

Orosz kémkedés gyanúja miatt azonnali hatállyal menesztette egyik vezetőjét az OMV. Az ügy Ausztria és Oroszország között is feszültséget keltett, a külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetség képviselőjét, írja a Portfolio a Reutersre hivatkozva.

Az osztrák olaj-, gáz- és vegyipari óriás, az OMV, elbocsátotta egyik vezető beosztású alkalmazottját, akit azzal gyanúsítanak, hogy Oroszországnak kémkedett. A Profil című osztrák lap szerint a férfi rendszeresen találkozott egy orosz diplomatával, akit a nyugati titkosszolgálatok az FSZB ügynökeként tartanak számon.

Az OMV a Reutersnek megerősítette a vezető kirúgását, és közölte, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Részleteket ugyanakkor nem adtak ki adatvédelmi okokra hivatkozva.

Kapcsolódó cikkeink:

A magazin információi szerint a férfit korábban ideiglenesen az Abu Dhabi National Oil Company-hoz (Adnoc) helyezték ki – az Adnoc 25%-os részesedéssel rendelkezik az OMV-ben. A két vállalat jelenleg egy hatalmas, 60 milliárd dollárra értékelt vegyipari fúzión dolgozik. A gyanú szerint a volt vezető mindkét cégről bizalmas információkat adott át orosz kapcsolatának bécsi találkozóikon.

Az ügy politikai következményekkel is járt: az osztrák külügyminisztérium bekérette az orosz nagykövetség ügyvivőjét, és felszólította, hogy mondjon le diplomáciai mentességéről. Ha erre nem kerül sor, persona non gratának nyilváníthatják, ami Ausztriából való kiutasítást jelentene.
Címlapkép: Getty Images
09:25
09:03
08:35
07:59
07:45
