Gazdaság

Tőzsdei sokk: a Mol és a Richter padlót fogott, csak az OTP élte túl a hetet

Pénzcentrum/MTI
2025. szeptember 21. 20:04

Növekvő forgalomban csökkent a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 100 198,56 ponton zárt, 1001,28 ponttal, 0,99 százalékkal alacsonyabban, mint egy héttel korábban.

A heti forgalom 101,33 milliárd forint volt az előző heti 81,41 milliárd forint után, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek.

Hétfőn a befektetők között indult profitrealizálás, kedden a nemzetközi hangulat romlása miatt esett a BUX, amely szerdán a régiós indexekkel együtt szintén mínuszban zárt. Csütörtökön annak köszönhetően emelkedett a BÉT részvényindexe, hogy megállt az OTP esése, pénteken pedig szintén a bankpapír húzta fel a BUX-ot.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában közölte, a BÉT kiadta az indexváltozásokat. Október 1-től a Delta Technologies részvényei kikerülnek a BUX-indexből, első figyelmeztetést kapott a CIG Pannónia, így még indextag marad. A Zwack részvényei pedig visszakerülnek a BUX-indexbe.

Tovább vette saját részvényeit az OTP, amely a hétfői kereskedésben 56 519 darab, kedden 55 958 darab, szerdán 41 194 darab, csütörtökön 60 941 darab saját részvényt vásárolt.

Jelentős célárcsökkentés érkezett a Mol részvényeire: az Oddo BHF 2850 forintról 2300 forintra vágta vissza a Molra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlás továbbra is alulsúlyozás.

Az elemző jelezte, hogy a Scope Ratings megerősítette a Magyar Telekom BBB+ hitelminősítését stabil kilátással. Ez azt tükrözi, hogy a Magyar Telekomnak erős és stabil a pozíciója a magyarországi mobil és vezetékes internetpiacokon, valamint hogy üzleti és pénzügyi kockázati profilja továbbra is kedvező.

A részvénypiac forgalma 33,7 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Beszámoltak az Appeninn első féléves jelentéséről is, amely Equilor Befektetési Zrt. szerint vegyes eredményeket mutat. A társaság bérbeadási bevételei 10,797 millió euróra csökkentek az előző évi 11,815 millió euró után, ami főként egy jelentős lengyel bérlő márciusi távozásának tudható be. A közvetlen fedezet 7,170 millió euró lett, ami 66,4 százalékos fedezeti hányadot eredményezett, javulva a tavalyi 62,2 százalékról. A konszolidált EBITDA 3,765 millió euróra esett vissza a tavalyi 7,511 millió euróról, azonban az ingatlanátértékelési hatások kiszűrésével számított korrigált EBITDA 6,707 millió euró volt, csak 114 ezer euróval alacsonyabb az előző évinél. Az adózott eredmény 3,419 millió eurót tett ki, de a korrigált adózott eredmény 5,496 millió euró, az árbevétel 51 százaléka.

Arra is kitértek, hogy kibertámadás érte a Duna House-t. Az incidens legfeljebb 150 millió forint adózás utáni veszteséget okozhat a vállalat lengyel leányvállalatában, azonban a társaság hangsúlyozta, hogy ügyfél-, beszállítói vagy munkatársi adatok nem kerültek veszélybe. A cég azonnal megkezdte a szükséges intézkedéseket az incidens kezelésére és a veszteségek minimalizálására, banki partnerein és magyar, valamint külföldi hatóságokon keresztül. A Duna House megerősítette, hogy erős pénzügyi helyzetben van, mivel több mint 9 milliárd forint likviditáshoz fér hozzá, és továbbra is stabil cash flow-t generál működéséből. A társaság csoportszintű felülvizsgálatot indított minden rendszert és folyamatot tekintetve, hogy megerősítse informatikai és pénzügyi ellenőrzési környezetét.

A héten a vezető részvények közül egyedül az OTP árfolyama emelkedett 0,72 százalékkal, a papír 29 410 forinton zárt pénteken, több mint 61,34 milliárd forintos heti forgalom mellett.

A Magyar Telekom jegyzése 1,07 százalékkal gyengült, pénteken 1848 forinton zárt a papír, heti forgalma 3,37 milliárd forint volt.

A Mol 2,74 százalékkal csökkent a héten, a részvény 2772 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, heti forgalma 10,42 milliárd forint volt.

A Richter árfolyama 3,83 százalékkal esett, és 9790 forinton fejezte be a kereskedést pénteken, a részvény heti forgalma meghaladta a 15,2 milliárd forintot.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9309,63 ponton zárt, 130,55 ponttal, 1,38 százalékkal alacsonyabban az előző hetinél.
Címlapkép: Getty Images
