Tényleg megemelheti a szemétdíjakat a kormány? Vészjósló rendelet jelent meg

A hulladékgazdálkodási díjak módosításának jogát veszélyhelyzet idején egyetlen rendelettel az energiaügyi miniszter kezébe adta a kormány. A szeptember 18-án megjelent jogszabály iparági egyeztetés nélkül született, és komoly aggodalmat váltott ki a hazai vállalkozói körben – különösen az élelmiszeriparban, ahol attól tartanak, hogy a már most is kiugróan magas csomagolási díjak tovább emelkedhetnek.
Szeptember 18-án jelent meg a Magyar Közlönyben a 292/2025. (IX. 18.) számú kormányrendelet, amely új jogkört biztosít a hulladékgazdálkodásért felelős miniszternek – jelenleg Lantos Csabának –, hogy veszélyhelyzet idején rendeletben módosíthassa a hulladékgazdálkodási díjakat. A lépés a hulladéktörvény (Ht.) 47/A. §-ának kiegészítésével lehetővé teszi, hogy a közszolgáltatási és intézményi résztevékenységek díjszabása a tárgyév során akár többször is változzon, iparági egyeztetés nélkül.
A rendelet az Ukrajnában zajló fegyveres konfliktusra és annak magyarországi következményeire hivatkozva született, és a veszélyhelyzeti jogalkotás keretében lépett hatályba. A jogszabály értelmében a miniszteri díjmegállapítás során nem kell alkalmazni a gazdasági stabilitásról szóló törvény vonatkozó paragrafusát sem, ami tovább növeli a rugalmasságot – és ezzel együtt a bizonytalanságot.
A hazai vállalkozói réteg, különösen az élelmiszeripari szereplők, aggodalommal fogadták a rendeletet a Telex szerint. A szakmai szervezetek szerint a döntés váratlan és előkészítetlen, ráadásul kiszorítja a korábban bevont szakmai grémiumokat és hatóságokat, mint például a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt. Többen attól tartanak, hogy a kiterjesztett gyártói felelősség (ERP) keretében fizetendő csomagolási díjak – amelyek már most is kiemelkedően magasak európai összevetésben – tovább emelkedhetnek.
