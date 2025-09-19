Az Európai Unió újabb szankciós csomagot készít elő Oroszország ellen, amely az energiaeladásokat, az árnyékflottát, a pénzügyi kiskapukat és a kriptovalutákat is célba veszi.
Székesfehérvár után Kecskeméten folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat: fókuszban a finanszírozás
Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára.
2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.
A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.
A roadshow Kecskeméten folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.
Kiemelt témák
- Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
- Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
- Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
- Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
- Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
- Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?
Előadók
- Dr. Bánfi Zoltán, vezérigazgató, igazgatósági tag, MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.
- Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
- Mészáros Ádám, vezérigazgató-helyettes, KAVOSZ
- Perlusz László, főtitkár, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Következő helyszínek, időpontok
- szeptember 23. Sopron
- szeptember 24. Miskolc
- szeptember 25. Szeged
- szeptember 30. Pécs és Kaposvár
- október 1. Zalaegerszeg
- október 2. Szolnok
- október 8. Békéscsaba
- október 9. Veszprém
- okóber 13. Szombathely
- október 15. Eger
- október 16. Szekszárd
- október 20. Debrecen
Ne maradjon le a kecskeméti rendezvényről – regisztráljon még ma!
Bár az új funkcióról egyelőre nem érkezett hivatalos értesítés, az appban már aktiválható.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Kifogy a szufla a forintból, ismét 400 felett lehet az euró: jövőre tényleg berobbanhat a magyar gazdaság?
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Digitális arany vagy csak egy kockázatos eszköz? A CHART by Pénzcentrum új videójában megmutatjuk, mit tud (és mit nem) a Bitcoin.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
A forint euróhoz viszonyított lendülete az év hátralévő részében is kitarthat - vélik az egyik hazai bank elemzői.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Alig változott szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése...
Kedden lejtőre került a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe: a BUX 762,74 ponttal, azaz 0,76 százalékkal esett vissza, és 99 877,82 ponton fejezte be a kereskedést.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.