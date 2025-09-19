2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
Portfolio Sustainable World 2025.
Székesfehérvár után Kecskeméten folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat: fókuszban a finanszírozás

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 17:24

Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak. A Portfolio országos, 15 várost érintő rendezvénysorozata éppen ezért ad kiemelt alkalmat arra, hogy a cégek közvetlenül, első kézből tájékozódjanak a legújabb fejlesztési és forrásbevonási megoldásokról. A programban a KAVOSZ kedvezményes konstrukciói mellett részletesen bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram is, amely a tőkefinanszírozás új formáját kínálja a hazai vállalkozások számára. 

2025 számos új kihívással sokkolta már eddig is a hazai kkv szektort. Ez nem jelenti azonban azt, hogy ennek ellenére ne kínálkoznának megbízható lehetőségek, amelyek kapaszkodót nyújthatnak ezekben a bizonytalan időkben.

A Portfolio és a KAVOSZ közös országos rendezvénysorozata 15 magyarországi városba látogat el, és pontosan azt célozza, hogy számba vegye azokat az eszközöket, amelyek új perspektívát nyújthatnak a magyar mikro-, kis- és középvállalatok számára működésük stabilitásának megőrzése, valamint versenyképességük növelése céljából.

A roadshow Kecskeméten folytatódik, ahol az érdeklődők első kézből kaphatnak információkat a legaktuálisabb támogatásokról és fejlesztési irányokról.

Kiemelt témák

  • Tőkefinanszírozás hazai vállalkozásoknak – a Demján Sándor Tőkeprogram szerepe a növekedési pályán
  • Lépéselőnyben a kicsik – A Széchenyi Kártya Program kockázatvállalása a kisvállalkozások stabil fejlődéséért
  • Finanszírozási döntések a gyakorlatban – hitel, tőke vagy kombinált konstrukció?
  • Kedvezményes források, valós lehetőségek – hogyan egészítik ki egymást a támogatott és a banki finanszírozások?
  • Az első lépéstől a tőzsdéig – finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt
  • Szerződéses, jogi és szervezeti feltételek – mire van szüksége a befektetőnek és hogyan érdemes felkészülni?

Előadók

  • Dr. Bánfi Zoltán, vezérigazgató, igazgatósági tag, MKIK Tőkealap-kezelő Zrt.
  • Madár István, vezető elemző, Portfolio Csoport
  • Mészáros Ádám, vezérigazgató-helyettes, KAVOSZ
  • Perlusz László, főtitkár, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

Következő helyszínek, időpontok

  • szeptember 23. Sopron
  • szeptember 24. Miskolc
  • szeptember 25. Szeged
  • szeptember 30. Pécs és Kaposvár
  • október 1. Zalaegerszeg
  • október 2. Szolnok
  • október 8. Békéscsaba
  • október 9. Veszprém
  • okóber 13. Szombathely
  • október 15. Eger
  • október 16. Szekszárd
  • október 20. Debrecen

Ne maradjon le a kecskeméti rendezvényről – regisztráljon még ma!
#vállalkozás #gazdaság #konferencia #tőzsde #rendezvény #portfolio #vállalatok #előadók

