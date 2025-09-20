A Trump-adminisztráció új szabálya szerint évi 100 000 dollárt kell fizetni minden H-1B vízummal rendelkező dolgozó után, ami a startupokat különösen érzékenyen érinti.
Itt az újabb jel, súlyos gazdasági válság van készülőben: ez mindenkinek fájni fog
A Labubu plüssfigurák eladásai átlépték a havi tízmilliós határt, és egyes közgazdászok a „rúzseffektus” alapján a közelgő recesszió előjelének tekintik a gyűjtői lázat. A jelenség mögött a felnőttek apró luxuskiadásainak pszichológiája áll, de szakértők óva intenek, hogy egyszerű összefüggéseket és következtetéseket vonjunk le a történtekből, írja a Telex.
A Pop Mart Labubu figurái egyre nagyobb teret nyernek világszerte, havi tízmilliós eladásokat produkálva. A Labubuk elsősorban nem gyerekeknek készülnek, a vásárlók többsége felnőtt, és gyakran gyűjtik, vagy divatkiegészítőként használják őket.
A Labubu-őrületet nemcsak az értékesítési számok jelzik: az utóbbi hónapokban több hamisítványt is lefoglaltak, ami a termék népszerűségét mutatja. A figurák „blind box” formában kerülnek forgalomba, ami tovább növeli a gyűjtési láz izgalmát, hiszen a vásárló nem tudja előre, melyik figura lesz a dobozban.
Közgazdászok és influencerek a jelenséget a „rúzseffektus” példájaként értelmezik: gazdasági bizonytalanság idején az emberek kisebb értékű, de érzelmileg kielégítő luxuscikkekre költenek. Bár a Labubuk árai jelentősek, nem annyira, hogy a fogyasztók bűntudatot érezzenek, így a termék alkalmas arra, hogy a pszichológiai igényt kielégítse a pénzügyi stressz idején.
Az eladások emelkedése önmagában nem jelenti, hogy recesszió közeleg; a Labubu-őrület inkább a fogyasztói viselkedésre adhat érdekes jelzéseket. Szakértők szerint a klasszikus recesszió-előrejelző mutatók, mint a GDP-növekedés lassulása, a gyártói megrendelések csökkenése vagy a hozamgörbe inverziója, megbízhatóbbak. Ugyanakkor a Labubuk példája rámutat arra, hogy a fogyasztói pszichológia, a trendek és az önbeteljesítő jóslatok is szerepet játszhatnak a gazdasági várakozások alakításában.
A csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét.
A Paks II. a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében.
A hulladékgazdálkodási díjak módosításának jogát veszélyhelyzet idején egyetlen rendelettel az energiaügyi miniszter kezébe adta a kormány.
Bár az új funkcióról egyelőre nem érkezett hivatalos értesítés, az appban már aktiválható.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
A forint euróhoz viszonyított lendülete az év hátralévő részében is kitarthat - vélik az egyik hazai bank elemzői.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
