Sanghaj, Kína - 2025. június 21.: POP MART Labubu játékbolt emberekkel
Gazdaság

Itt az újabb jel, súlyos gazdasági válság van készülőben: ez mindenkinek fájni fog

Pénzcentrum
2025. szeptember 20. 12:35

A Labubu plüssfigurák eladásai átlépték a havi tízmilliós határt, és egyes közgazdászok a „rúzseffektus” alapján a közelgő recesszió előjelének tekintik a gyűjtői lázat. A jelenség mögött a felnőttek apró luxuskiadásainak pszichológiája áll, de szakértők óva intenek, hogy egyszerű összefüggéseket és következtetéseket vonjunk le a történtekből, írja a Telex.

A Pop Mart Labubu figurái egyre nagyobb teret nyernek világszerte, havi tízmilliós eladásokat produkálva. A Labubuk elsősorban nem gyerekeknek készülnek, a vásárlók többsége felnőtt, és gyakran gyűjtik, vagy divatkiegészítőként használják őket.

A Labubu-őrületet nemcsak az értékesítési számok jelzik: az utóbbi hónapokban több hamisítványt is lefoglaltak, ami a termék népszerűségét mutatja. A figurák „blind box” formában kerülnek forgalomba, ami tovább növeli a gyűjtési láz izgalmát, hiszen a vásárló nem tudja előre, melyik figura lesz a dobozban.

Közgazdászok és influencerek a jelenséget a „rúzseffektus” példájaként értelmezik: gazdasági bizonytalanság idején az emberek kisebb értékű, de érzelmileg kielégítő luxuscikkekre költenek. Bár a Labubuk árai jelentősek, nem annyira, hogy a fogyasztók bűntudatot érezzenek, így a termék alkalmas arra, hogy a pszichológiai igényt kielégítse a pénzügyi stressz idején.

Az eladások emelkedése önmagában nem jelenti, hogy recesszió közeleg; a Labubu-őrület inkább a fogyasztói viselkedésre adhat érdekes jelzéseket. Szakértők szerint a klasszikus recesszió-előrejelző mutatók, mint a GDP-növekedés lassulása, a gyártói megrendelések csökkenése vagy a hozamgörbe inverziója, megbízhatóbbak. Ugyanakkor a Labubuk példája rámutat arra, hogy a fogyasztói pszichológia, a trendek és az önbeteljesítő jóslatok is szerepet játszhatnak a gazdasági várakozások alakításában.
Címlapkép: Getty Images
#luxus #játék #gazdaság #fogyasztás #trend #gdp #pszichológia #gazdasági válság #recesszió

