Parragh László: "A politikának el kell döntenie, növekedéspárti, vagy infláció-ellenes, a kettő egyszerre nem megy"

Reméli, hogy el lehet kerülni a recessziót, de az energiaárak miatt sok a bizonytalanság - mondta Parragh László MKIK-elnök a Portfolio mai konferenciáján. Egy év alatt 43,9% százalékkal nőttek az ipari termelői árak, a vállalkozások erre leépítéssel, költségcsökkentéssel, bércsökkentéssel reagáltak és fognak is reagálni.

Eddig mindig azt hittük, hogy a gazdaság két cölöpön nyugszik, de ehhez most bejött az energiapolitika harmadik tényezőként - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Portfolio Budapest Economic Forum 2022 konferencián. A GDP az első félévben 7,3%-al meghaladta az előző év azonos időszakit, de most az energiaárak messze a legerősebb hajtóereje az inflációnak. Az energiát nagyobb részben importáljuk, ezért az országnak forintot kell euróra váltania, ez pedig drága - tette hozzá az elnök.

További támogatás kell a vállalatoknak

Parragh László ismertette a jelenlegi gazdasági folyamatokat: romló várakozások, növekvő infláció és ezekre a kormány válaszokat adott. Parragh szerint ezek a keresletet pörgetik és viszik előre, a vállalkozások kedvezményes hiteleket kaptak, és az érzékeny, a rezsiemelésben leginkább érintett vállalatok most is kapnak majd rezsitámogatást.

Hozzátette, hogy további támogatás szükséges a digitalizáció, a zöld átállás, alternatív források bevonása és az exporttevékenység fellendítése területén.



Tűzoltás után újraszervezés

Parragh László szerint jelenleg tűzoltás zajlik a gazdaságban, ahol reagálni próbálunk a kihívásokra, azonban így forráshiány és magas infláció, energiaárrobbanás egyszerre lépnek fel. Elmondta, hogy feszültté teszi, hogy a vállaltok még fel sem dolgozták az energiasokkot, máris következik rá a kamatstop. Hozzátette, hogy most reorganizációnak kell következnie a gazdaságban, ösztönözni kell a kiadáscsökkentést, az árcsökkentést is.

Az elnök elmondta, hogy a kkv-szektor gazdasági jelentősést most nem lehet alábecsülni, a foglalkoztatásban most jelentős a szerepük. Szólt a kata átszervezéséről: kikerült belőle 343 ezer ember, és október végéig át lehet jelentkezni átalányadós rendszerbe. Százmilliárdos nagyságrend maradt a gazdaságban azzal, hogy a szocho-t kivették.

Pontosan mérhető, hogy minél nagyobb egy cég, annál messzebb szól az energiamegállapodása, a kicsiknél pedig akár napi energiagondok is vannak. Mi nem csak energia-, hanem alapanyagszegény ország is vagyunk, nekünk jól működő munkaerőnk van.

- mondta Parragh László. Egy év alatt 43,9% százalékkal nőttek az ipari termelői árak, a vállalkozások erre leépítéssel, költségcsökkentéssel, bércsökkentéssel reagáltak és fognak is reagálni. A foglalkoztatottak száma továbbra is növekszik, most 4,7 millió körül van a számuk.

Alkudozás következik, aztán dönteni kell

Bérek tekintetében már elszakadás van, a legtöbbet a pénzügyi szektorban lehet keresni, a legkevesebbet pedig a turizmus-vendéglátás szektorában. A közszférában és a minimálbér tekintetében alkudozás lesz a bérekről, és ez az elnök szerint nagy kihívás, hiszen még sem az infláció, sem a gazdasági visszaesés mértéke nem ismert. Bízik abban, hogy nem lesz komoly munkaerőhiány és leépítési hullám.

A közgazdaságtan nem szokott moralizálni: csak azt írja le, ami történik, nem azt, aminek történnie kellene. Amikor azt állítom, hogy az EU-ban itt van a legmagasabb infláció, azt számok alapján mondom, ahogy az árfolyamveszteséget is. A politikának el kell döntenie, hogy növekedéspárti, vagy infláció-ellenes, de a kettő egyszerre nem megy - el kell dönteni, melyik legyen a fő ellenség, és az erőforrásokat arra koncentrálni

- zárta előadását Parragh László.

Címlapkép: Mónus Márton - Portfolio