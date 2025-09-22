Újabb rezsikatasztrófa jöhet 2025 telén? Erről minden gázzal fűtő magyarnak tudnia kell

Hamarosan elindul a 2025/2026-os fűtési szezon Magyarországon. Ez mindig felveti a kérdést: milyen télre számíthatunk, és mennyire állunk készen a földgáz iránti igények biztonságos kielégítésére?

Az MCC Klímapolitikai Intézetének két vezető kutatója, Dr. Toldi Ottó és Dr. Kovács Erik rövid cikkben elemezték a földgázhelyzetet. Mint írják, a legfrissebb középtávú szezonális előrejelzések szerint az idei ősz Európa nagy részén, így hazánkban is az átlagnál melegebbnek ígérkezik. Bár az időjárás változékonysága miatt előfordulhatnak átlag alatti napok, összességében a szezon nagy részében az 1991–2020 közötti klímanormál felett alakulhat a napi középhőmérséklet. Ez Magyarország területének többségén körülbelül 0,5–1 °C-os pozitív eltérést jelenthet.

Novembertől azonban a szezonális modellek (ECMWF, CFS, GFS és AIFS) előrejelzései nagyobb bizonytalanságot mutatnak Közép-Európa térségében. A futások többsége a sokévi átlagnak megfelelő hőmérsékletet jelez, de az elmúlt évektől eltérően több modell is átlag alatti értékeket valószínűsít, különösen januárra. Ilyen tendenciát az elmúlt években nem tapasztaltunk.

A modellek átlaga alapján jelenleg viszonylag magas, 25–30% az esélye annak, hogy a tél összességében az átlagnál hidegebb lesz. Bár most nagyobb a valószínűsége egy hűvösebb télnek, a hosszabb távú klímatrendek miatt a téli hónapok átlaghőmérséklete még így is várhatóan kissé az 1991–2020-as normál felett alakul. Ugyanakkor egy enyhébb tél esetén sem zárható ki, hogy néhány hét erejéig erőteljes sarki eredetű lehűlés okozzon zord időjárást, amelynek a legnagyobb valószínűsége januárban és februárban mutatkozik a Kárpát-medencében.

A 2026-os tavasz időjárása ilyen időtávban még nem látszódik a szezonális modelleken, így arra még becslést sem lehet adni, hogy mennyire fog elhúzódni a 2026-os tavasz fűtési ideje. Erre legkorábban novemberben lehet az első becsléseket adni.

Az FGSZ legfrissebb 2025. szeptember 20-i jelentése szerint (fgsz.hu) a magyar földgáz tárolók töltöttsége 71,84%. Eszerint a töltöttségi szint alacsonyabb, mint 2024. szeptemberében volt (80%), de így is bőven bent van már a 2025-26-os fűtésre elég lakossági mennyiség. Figyelembe véve, hogy a korábbi években a lakosság nagyjából 3 milliárd köbméter földgázt használt évente (a teljes ~8,5 milliárdhoz viszonyítva), akkor a 4,7 milliárd köbméter eddig betárolt mennyiség a lakossági fogyasztás 1,6-szorosa, ha idén is az előző 3-4 év enyhe teleivel számolhatunk.

Ha azonban a 2016-2017-eshez hasonló hidegebb telünk lesz – erre nagyjából 25% az esély – akkor a lakossági fogyasztás akár 0,3-0,6 milliár köbméterrel is megnőhet. Megnyugtató, hogy a leghidegebb időjárási forgatókönyv esetén is már most tudjuk fedezni a lakossági földgázfogyasztás 1,3-1,4-szeresét.

Az alacsonyabb feltöltöttség szint azzal függhet össze, hogy a Testvériség gázvezeték leállása után Szlovákia is rajtunk keresztül kapja a gáz nagy részét a Török Áramlaton és hogy az ukrán gázimport jelentős része is rajtunk keresztül – épp a Testvériség gázvezetéken – bonyolódik.

A magyar (FGSZ) és szlovák (Eustream) hálózati operátorok hivatalos közlése szerint a két ország között az interkonnektor éves szállítási képessége 2,6 milliárd köbméter/év-ről 3,5 milliárd köbméter/év-re nőtt 2024-ben. Cél a további kapacitásnövelés mindkét irányba (5,2 milliárd köbméter/év) és így Szlovákia évi 4,2 milliárd köbméteres földgázfogyasztása teljes egészében is fedezhető lehessen Magyarország felől akár a Török Áramlatból.

Az ukrán ExPro adatai mutatják, hogy az idei földgáz betárolási időszak elejétől (2025. április 17.) 6,68 milliárd köbméter gáz került be az ukrajnai tárolókba, részben importból (expro.com.ua+1). Pontos adat híján a naponta Magyarország felől Ukrajnába érkező 8-10 millió köbméteres mennyiségből kiindulva becsülhető, hogy éves szinten ~3 milliárd köbméter gázt tranzitáltunk Ukrajnába (valaszonline.hu).

Összességében megállapítható, hogy Magyarország földgázellátása a téli időjárás alakulásától függetlenül biztonságban van, még egy átlagosnál hidegebb szezon esetén is

- írták elemzésükben az MCC kutatói.