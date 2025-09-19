Gigaberuházás jön ebbe a vidéki városba: 2500 új melósra lesz szükség

A szingapúri Vulcan Shield Global a vármegyében gazdaságtörténeti jelentőségű, mintegy 280 milliárd forint értékű óriásberuházást jelentett be Békéscsabán, amelynek a nyomán 2500 munkahely jön majd létre - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét, összesen 280 milliárd forint értékben, amihez a kormány 49 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve elő 2500 új munkahely létrejöttét.

Beszédében kiemelte, hogy high-tech beruházásról van szó, a cég technológiája ugyanis világszinten is egyedülálló, olyan szigetelőanyagokat gyártanak, amelyek 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni.

"Ez a tevékenység nagyon komoly kutatási és fejlesztési hátteret igényel, ezért Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Global ne pusztán a termelési, hanem később a kutatás-fejlesztési tevékenység tekintetében is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak" - folytatta.

Tudatta, hogy a cég elkötelezte magát a helyi szakképző iskolákkal való együttműködés mellett, ahogy amellett is, hogy minél több alapanyagot és eszközt hazai vállalkozásoktól szerezzen be. Emellett aláhúzta, hogy a gyártás a legszigorúbb környezetvédelmi előírások mentén fog zajlani, és az üzem ökológiai lábnyoma is a lehető legkisebb lesz.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez egy gazdaságtörténeti jelentőségű bejelentés, hiszen ez a valaha volt legnagyobb beruházás a városban és egész Békés vármegyében.