2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Betonöntés az építkezésen
Gazdaság

Gigaberuházás jön ebbe a vidéki városba: 2500 új melósra lesz szükség

MTI
2025. szeptember 19. 15:04

A szingapúri Vulcan Shield Global a vármegyében gazdaságtörténeti jelentőségű, mintegy 280 milliárd forint értékű óriásberuházást jelentett be Békéscsabán, amelynek a nyomán 2500 munkahely jön majd létre - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét, összesen 280 milliárd forint értékben, amihez a kormány 49 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve elő 2500 új munkahely létrejöttét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Beszédében kiemelte, hogy high-tech beruházásról van szó, a cég technológiája ugyanis világszinten is egyedülálló, olyan szigetelőanyagokat gyártanak, amelyek 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni.

"Ez a tevékenység nagyon komoly kutatási és fejlesztési hátteret igényel, ezért Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Global ne pusztán a termelési, hanem később a kutatás-fejlesztési tevékenység tekintetében is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak" - folytatta.

Tudatta, hogy a cég elkötelezte magát a helyi szakképző iskolákkal való együttműködés mellett, ahogy amellett is, hogy minél több alapanyagot és eszközt hazai vállalkozásoktól szerezzen be. Emellett aláhúzta, hogy a gyártás a legszigorúbb környezetvédelmi előírások mentén fog zajlani, és az üzem ökológiai lábnyoma is a lehető legkisebb lesz.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez egy gazdaságtörténeti jelentőségű bejelentés, hiszen ez a valaha volt legnagyobb beruházás a városban és egész Békés vármegyében.

 
Címlapkép: Getty Images
#kormány #munkahely #támogatás #gyár #beruházás #gazdaság #szíjjártó péter #külügyminiszter #békéscsaba

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:35
15:27
15:21
15:15
15:04
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 18. 16:57
Megjött az év egyik legjobban várt döntése - Mit várhatnak ettől a befektetők?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
Bankmonitor  |  2025. szeptember 19. 14:06
Akkor is érdemes figyelni a kölcsönöket, ha nincs új hitelcélod
Lehet jobb ajánlat a korábban felvett meglévő kölcsönödnél. Annak lecserélésével, vagyis egy hitelki...
Holdblog  |  2025. szeptember 19. 11:48
És a tengeralattjárókat ki fogja szabályozni?
E heti adásunkban mi úszunk, a tengeralattjárók viszont elsüllyednek. Szabó Dávid meg szakért. Valam...
MEDIA1  |  2025. szeptember 19. 10:13
Itiner címmel új autós műsort indít a Sláger FM
A műsor Kovács Kolos műsorvezetésével lesz hallható.
ChikansPlanet  |  2025. szeptember 19. 09:42
Zöld szállodák: így formálja át a technológia a jövő utazásait
Képzeljünk el egy hotelt, ahol a zuhany pontosan jelzi, mennyi vizet használunk, az esővíz rögtön a...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 19.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
2025. szeptember 19.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
2 napja
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
3
1 hete
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
1 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
5
2 hete
Meglepetés a devizapiacon: beszakadt az euró a forinttal szemben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapbiztosítás
a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez kiegészítő biztosítások is köthetők.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 15:15
Több magyar pezsgő is tarolt a világ egyik legnagyobb pezsgőversenyén
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 13:45
Sokba fájhat annak, aki most ide költözne: az itteni lakásárakra egy magyar sincs felkészülve
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 14:28
Ömlik be Európába az import paradicsom: ki nem találnád, honnan érkezik