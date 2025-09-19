A Paks II. a következő évtizedek magyar villamosenergia-ellátásának egyik alappillére, azonban az Európai Bizottság múltheti döntése bizonytalanságot okoz a projekt jövőjében.
Gigaberuházás jön ebbe a vidéki városba: 2500 új melósra lesz szükség
A szingapúri Vulcan Shield Global a vármegyében gazdaságtörténeti jelentőségű, mintegy 280 milliárd forint értékű óriásberuházást jelentett be Békéscsabán, amelynek a nyomán 2500 munkahely jön majd létre - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy a csúcstechnológiás szigetelőanyagok előállítása terén piacvezető vállalat Békéscsabán építi meg az első európai üzemét, összesen 280 milliárd forint értékben, amihez a kormány 49 milliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve elő 2500 új munkahely létrejöttét.
Beszédében kiemelte, hogy high-tech beruházásról van szó, a cég technológiája ugyanis világszinten is egyedülálló, olyan szigetelőanyagokat gyártanak, amelyek 1600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellen tudnak állni.
"Ez a tevékenység nagyon komoly kutatási és fejlesztési hátteret igényel, ezért Magyarország jó eséllyel száll versenybe azért is, hogy a Vulcan Shield Global ne pusztán a termelési, hanem később a kutatás-fejlesztési tevékenység tekintetében is minél nagyobb szerepet szánjon Magyarországnak" - folytatta.
Tudatta, hogy a cég elkötelezte magát a helyi szakképző iskolákkal való együttműködés mellett, ahogy amellett is, hogy minél több alapanyagot és eszközt hazai vállalkozásoktól szerezzen be. Emellett aláhúzta, hogy a gyártás a legszigorúbb környezetvédelmi előírások mentén fog zajlani, és az üzem ökológiai lábnyoma is a lehető legkisebb lesz.
Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez egy gazdaságtörténeti jelentőségű bejelentés, hiszen ez a valaha volt legnagyobb beruházás a városban és egész Békés vármegyében.
Vegyesen alakult, alig változott péntek reggelre a forint árfolyama a főbb devizák előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyarország és Szlovákia egyre erősebb nyomás alatt áll az orosz kőolajról való leválás kérdésében.
Ennyi volt az orosz energiának Európában? Már pénteken ledobhatják a bombát Brüsszelben, az olajat is érintheti
Az Európai Unió várhatóan pénteken mutatja be 19. szankciós csomagját Oroszország ellen, az USA 100 százalékos vámokat sürget az orosz olajvásárlásokra.
Kifogy a szufla a forintból, ismét 400 felett lehet az euró: jövőre tényleg berobbanhat a magyar gazdaság?
Az év hátralévő részében az elmúlt hónapok erősebb teljesítménye után gyengülő pályára állhat a forint, így 2025-től 400 feletti euróárfolyammal búcsúzhat a hazai fizetőeszköz.
A szakértők szerint a Fed további vágásai és az amerikai kamatvárakozások alakulása jelentős hatással lehet a forintra és a hazai jegybank lehetséges kamatlépéseire.
Csúcson a forint, az ukrajnai háború kitörése óta nem volt ilyen erős: most éri meg eurót, dollárt venni?
A háború kitörése óta nem volt ilyen erős a forint a dollárral szemben, és az euró árfolyama is tavaly járt utoljára olyan szinten, mint most.
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,60 forintról 390,02 forintra emelkedett 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter a kormány legfrissebb döntéseiről számolt be a szerdai Kormányinfón.
A forint euróhoz viszonyított lendülete az év hátralévő részében is kitarthat - vélik az egyik hazai bank elemzői.
A globális gazdaság egyre inkább a geopolitikai erőviszonyok mentén alakul, és Európának újra kell gondolnia kereskedelmi stratégiáit.
A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek - hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzeti Bank.
Alig változott szerda reggelre a forint árfolyama az előző délutáni jegyzéséhez képest a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben.
Mi a különbség az egykulcsos adó, a többkulcsos adó és a sávos adózás között? Milyen adórendszer van Magyarországon és mi történne a progresszív adózás bevezetése...
Kedden lejtőre került a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe: a BUX 762,74 ponttal, azaz 0,76 százalékkal esett vissza, és 99 877,82 ponton fejezte be a kereskedést.
Vegyes mozgást mutatott kedden a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
