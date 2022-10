Tömeges leépítésektől tartanak: megint csak a multikat segíthetik a gyármentéssel?

A legtöbb energia felhasználását igénylő iparágakban jövőre az összbevételnél több lehet az energiaköltség, ezért akár adókedvezményeket és egyszerűsített adózási feltételeket is biztosíthatnak majd az érintetteknek. De nagy kérdés, hol landolnak majd ezek a támagoatások, sokan attól tartanak, hogy újfent multinacionális termelővállalatok leányainál vagy azok beszállítóinak nyújthat segítséget.

Mivel az elszabaduló energiaárakra munkahelycsökkentés lehet a válasz, ezért munkahelyvédelmi akciótervre van szükség - jelentette be korábban Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter. Bár a program még kidolgozás alatt áll, a 24.hu információ szerint előfordulhat, hogy a kormány újfent multinacionális termelővállalatok leányainak vagy azok beszállítóinak nyújthat támogatást.

A vállalatvezetők arra számítanak, hogy a kormány munkahelyvédelmi akciótervének támogatásai az autóipar, a gépgyártás és a hozzájuk kapcsolódó beszállítói láncolatok területén landolhatnak majd. Ez rajzolódik ki a munkaadókkal folytatott egyeztetések alapján.

A kiemelkedő energiaaktivitású folyamatokat alkalmazó területeken, például a fémmegmunkálásban – ahol alumíniummal vagy acéllal dolgoznak 700–800 Celsius-fokos hőmérsékleten – már több munkáltató is jelezte, hogy energiaköltségei meghaladták a bérköltségeket, illetve hogy az előbbiek aránya folyamatosan nő az utóbbiak rovására – reagált Nagy Márton felvetésére László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Az azonban csak említés szintjén került elő több szereplőnél, hogyha ilyen magasan maradnak vagy akár ennél is feljebb szöknek az energiaárak, akkor valószínűleg leépítések jönnek, esetleg csökkentik a termelést. Mindez sötét árnyékot vet a szektorra, hiszen a fémipari vállalatok nagy része az autóiparnak is beszállítója.