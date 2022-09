Nyílik a legújabb zöldpályázat: az ilyen megoldásokat díjazza az MNB

Az MNB újra meghirdeti a Zöld Pénzügyi Tudományos Díjakat és a Zöld pénzügyi kutatási kezdeményezést. A díjakat idén két kategóriában adományozza a jegybank. A Zöld kutatási kezdeményezés kategóriában bővült a díjazottak köre, hiszen azt immár három helyezés és egy különdíj formájában osztja ki az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2019 februárjában hirdette meg Zöld Programját a környezet megóvását célzó magyarországi pénzügyi szolgáltatások támogatása, illetve a piaci szereplők, a kapacitásfejlesztés és saját ökológiai lábnyomának további csökkentése érdekében. Mivel a zöld pénzügyek térnyeréséhez szükséges a mögöttes módszertanok, modellek és szemlélet megújítása, a jegybank tavaly a program keretében három kategóriában, hagyományteremtő céllal megalapította a Zöld Pénzügyi Tudományos Díjakat, továbbá létrehozta a Zöld pénzügyi kutatási kezdeményezést.

Az MNB a Nemzetközi Zöld Pénzügyi Életműdíjat olyan nem magyar állampolgárságú szakember számára adományozza, aki világviszonylatban is meghatározó, úttörő jelentőségű kutatási eredményekkel járult hozzá a fenntartható gazdálkodás zöld pénzügyi tudományos vizsgálatának és megvalósításának fejlődéséhez. Az Életműdíj első kiírásában a díjat Naoyuki Yoshino vehette át a 2021. december 1-i Zöld Pénzügyi Konferencián. Yoshino a tokiói Keio Egyetem emeritus professzora. Korábban az Asian Development Bank Institute (ADBI) dékáni pozícióját, valamint a Japán Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Japan Financial Services Agency's, FSA) Pénzügyi Kutatóközpontjának (Financial Research Center, FSA Institute) igazgatói tisztjét töltötte be. A díj átvétele és Yoshino professzor beszéde a tavalyi konferencia internetes felvételén érhető el.

A Zöld Pénzügyi Tudományos Nagydíj az elmúlt évek publikációs tevékenysége alapján kiemelkedő zöld pénzügyi kutatást végző, magyar állampolgárságú szakember számára adományozható. A 2021. évi díjat dr. Naffa Helena vette át, akinek kiemelkedő publikációs tevékenysége több zöld pénzügyi kutatási területen is példaértékű a magyar kutatóközösség számára. Munkássága megtestesíti az elméleti alapokra épülő gyakorlatorientált megközelítést, hiszen az akadémiai világban és a piaci döntéshozatal területén egyaránt komoly tapasztalatot szerzett. A díjat háromévente adományozza a jegybank, így annak elnyerésére a pályázóknak legközelebb 2024-ben lesz lehetősége.

A Zöld Pénzügyi Talentum Díjat olyan 41 évnél fiatalabb magyar állampolgárságú szakember számára adományozza az MNB, aki az elmúlt évek publikációs tevékenysége alapján kiemelkedő zöld pénzügyi kutatást végzett. A díjat az első kiírás alkalmával Molnár Katának ítélte a döntéshozó testület. Kutatói tevékenysége a vízgazdálkodás és klíma adaptáció lehetőségeit, valamint a befektetési portfóliók és gazdasági szektorok vízkockázatát vizsgálja.

A jegybank által létrehozott Zöld kutatási kezdeményezés elnevezésű pályázati felhívásra olyan kutatási tervvel lehet nevezni, amely aktuális, a zöld pénzügyek területéhez kapcsolódó, tudományos igényességű kutatási programot fogalmaz meg. Kutatási tervet magyar állampolgárságú kutató, magyarországi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező intézmény vagy több magyar állampolgárságú kutatóból álló, jogi személyiséggel nem rendelkező kutatócsoport nyújthat be. Idéntől bővült a díjak köre is ebben a kategóriában, melyet immáron három helyezés és egy különdíj formájában oszt ki a jegybank a Zöld Pénzügyi Tudományos Tanács döntése alapján. A kutatási kezdeményezés díját 2021-ben dr. Parádi-Dolgos Anett kutatócsoportja nyerte el a hazai agrárium kihívásaira adaptálható green finance megoldások témájában kidolgozott kutatási tervével.

A nemzetközi jegybanki gyakorlat tanúsítja, hogy napjainkban felértékelődött az akadémiai világgal való együttműködés. Ehhez kapcsolódóan egyre több nagyívű kutatási projekt indul el a zöld pénzügyek területén és számos országban rangos díjakat is alapítottak ehhez a szakterülethez kapcsolódóan. Az MNB azonosul ezzel a szakmai felismeréssel és maga is számos területen vállal aktív szerepet a zöld pénzügyi területen az akadémiai szereplőkkel való együttműködés érdekében. A részletes pályázati felhívások és jelentkezési határidő az MNB honlapján érhetők el.