A magyarok újabb slágerterméke tűnhet el a polcokról: komoly veszélybe kerülhet az élelmiszer-ellátás

Úgy néz ki, a magyar boltokban újabb termékből van hiány: most arra panaszkodnak a vásárlók, nem kapni mindenhol cukrot. Ennek oka, hogy Magyarország nem tudja a saját termelésével fedezni a hazai ellátást, az import peddig nehézkes a jelenlegi nemzetközi helyzetben – írja az Infostart.

"Magyarország nem tud elég cukrot előállítani, az importnak pedig nem kedvez a nemzetközi helyzetben" – nyilatkozta a Cukorrépa Termesztők Országos Szövetségének elnöke, a Cukor Terméktanács és Szakmaközi Szervezet elnök-helyettese. Az elégtelen hazai termelés oka Dorogi Árpád szerint, hogy az elmúlt években aránytalanul alacsony volt a cukor és a cukorrépa ára, emiatt a termelők évről évre csökkentették a vetést. Ezt tovább súlyosbította az aszály, így az idén nem is számíthatunk jó cukorrépatermésre. Dorogi Árpád szerint így idén kevés lesz az alapanyag, a cukor pedig drágulni fog.

A szakember arról is beszélt, hogy már tavaly is cukorhiány volt Európában, és jövőre is deficitre számíthatunk a cukorpiacon. Ugyan külföldről lehetne olcsón cukrot importálni, de a jelenlegi helyzetben ellátási problémák alakultak ki a szállításban sok más termékhez hasonlóan. A Cukor Terméktanács elnök-helyettese szerint az az alapprobléma, hogy több cukrot fogyasztunk, mint amennyit termelünk. Ezt tovább nehezíti majd a termőterületek csökkenése. A boltokban tapasztalt hiányt szintén magyarázza az is, hogy a cukor árstopos termék, így a kereskedőknek sokszor veszteséges ezt a terméket beszerezni.