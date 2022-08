Rezsiemelés: több százezer magyar nem is sejti, hogy jogosult erre az áram- és gázkedvezményre

Adódhat olyan élethelyzet, amikor nehézséget okozhat a rezsiszámlák kifizetése, vagy olyan szociális helyzetbe kerülünk, amikor szükségünk lehet a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekre - írja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapján. Az ott található téjákoztatás szerint védendő fogyasztó státuszt a villamosenergia-, földgáz- és a víziközmű-szolgáltatást igénybevevő fogyasztók kaphatnak, amennyiben szociálisan rászorulók, illetve fogyatékkal élők. A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg.

Védendő fogyasztók jogosultak lehetnek fizetési haladék, részletfizetés kérésére, igényelhetik előre fizetős mérő felszerelését, vagy akár kikapcsolás alóli mentességet is kaphatnak. Fontos azonban kiemelni, hogy fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget, nem csak a védendő fogyasztó státuszban lévők. A szolgáltató ugyanakkor minden fogyasztónak nem köteles ezt biztosítani, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készségének és lehetőségeinek.

Szociálisan védendő fogyasztó lehet, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha:

Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak, és csatolni az igazoló dokumentumokat, ha azok szükségesek. Fontos, hogy

a védendő fogyasztói státusz határozott időre szól, évről évre meg kell újítani, kivéve azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra.



Rengetegen lehetnek jogosultak

2020-ban az öregségi nyugellátást nem számítva nagyjából 500 ezren részesültek valamilyen ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban, kb. 282 ezer fő megváltozott munkaképességűknek járó ellátásokban, 261 ezren rokkantsági ellátásban. Ápolási díjban és gyermekek otthongondozási díjában részesülők száma 2019-ben nagyjából 55 ezer fő volt. 2021-ben pedig 5 863 nevelőszülőt tartott nyilván a KSH.



2020-ban a települési támogatásban részesítettek száma elérte a 800 ezer főt - ez a szám vélhetően nőni is fog, az infláció és a rezsiköltségek emelkedésének hatására. A fogyatékossággal élők számáról a KSH utolsó átfogó adata 2016-os, akkor 408 ezer főt számláltak. Hogyha tehát számolunk az átfedésekkel is, akkor is jelentős számú potenciális védendő fogyasztó él az országban.



Ráadásul még nem számoltuk az otthonteremtési támogatások igénybe vevőit: csak a CSOK-ot feltehetően mostanra több mint 150 ezren igényelték, a babaváró kölcsönt pedig legalább 187 ezren - mivel a bevezetéstől az MNB legfrissebb adatai alapján 1865 milliárd forintot fizettek ki a bankok. (Így ha mindenki a maximális 10 millió forintot kérte, számuk akkor is legalább 187 ezer fő, de mivel nem mindenki igényelt maximális összeget, ezért ennél valamivel több). Hitelek esetében szintén lehet átfedés, de még így is rengetegen vannak, akik jogosultak ilyen alapon a kedvezményekre.