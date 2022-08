Rezsiemelés 2022: ez történik, ha nem fizeted a számlát, durva késedelmi kamatot vernek rád!

Bármilyen szolgáltatást is veszünk igénybe, legyen az áram- vagy gázszolgáltatás, szemétszállítás, tévé- vagy internetelőfizetés, mobilszolgáltatás vagy vezetékes telefon, stb., annak díját egy meghatározott határideig kell befizetni. Hogyha ez nem történik meg, a szolgáltatók jellemzően először felszólítják ügyfelüket a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyidejűleg késedelmi kamatot, illetve felszólítási díjat számíthatnak fel. Hogyha ezután sem fizet az ügyfél, sorra érkezhetnek a tértivevényes felszólító levelek, majd bizonyos idő után az értesítő a szolgáltatás kikapcsolásáról. Egyes szolgáltatásokat nem teljesítés esetén automatikusan ki is kapcsolhatnak attól függően, mi áll a szerződésben.

Az új rezsirendelet értelmében sok háztartásnak ugorhatnak meg szeptembertől váratlanul a kiadásai, addig nem biztos, hogy megoldást tudnak találni a költségek fedezésére, fogyasztás csökkentésére. Az őszi-téli fűtési szezon szintén nagy kihívás lehet sokak számára anyagilag ebben az új helyzetben. Főként az alacsony jövedelmű rétegek számára jelent majd nehézséget a fűtési szezon, hiszen az energetikailag elavult lakásokban is jellemzően kisebb jövedelműek élnek, akik nem tudnak szigetelésre, fűtéskorszerűsítésre se költeni, illetve már nagyon min spórolni sem. Egy magas villany- vagy gázszámla érkezése esetén megtörténhet, hogy nem tudják azt határidőre befizetni. Mutatjuk, mi történik ilyenkor.

Előbb a villanyszámla be nem fizetését, majd a gázszámla befizetésének elmulasztásának esetét mutatjuk be.

1. Mi történik, ha nem fizetem be a villanyszámlát? Mikor kapcsolják ki az áramot?

Hogy mi történik pontosan, ha egy ügyfél nem fizeti meg az villamosáram-szolgáltatás díját, az mindig a szolgáltatótól is függ. Lényegében viszont minden szolgáltató esetén hasonló az eljárásrend, pontos tájékoztatást az ügyfél szolgáltatójának üzletszabályzatában találhat.

Az MVM esetében a fizetés azon a napon teljesül, amikor a pénzösszeget az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. fizetési számláján jóváírják, kivéve, ha törvény vagy e rendelet, illetve a felek ettől eltérően rendelkeznek. Késedelmes fizetésnek minősül a Felhasználó/Fizető részéről, ha a számlán feltüntetett díjat - a felek eltérő megállapodása hiányában - a számlán feltüntetett fizetési határidőig nem egyenlíti ki. Ütemezett fizetés esetén a részfizetésekre is a fentiek irányadók.

Amennyiben a Felhasználó a számla összegét a számlán feltüntetett határnapig nem fizeti meg, az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a felek eltérő megállapodása hiányában Ptk. szerinti késedelmi kamatot számít fel. A kamatfizetési kötelezettség kezdő időpontja a számlán feltüntetett befizetési határidőt követő nap. A kamatfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Felhasználó (fizető) késedelmét kimenti az üzletszabályzat szerint.

Az említett törvény vonatkozó bekezdése szerint "Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat". Mivel a jegybank június 29-én 7,75 százalékra emelte az alapkamatot, az aktuális naptári félév első napján, vagyis július 1-jén ez a kamat volt érvényes.

Fontos viszont, hogy 2023. január 1-jétől új naptári félév kezdődik, ezért onnantól feltehetően más kamat lesz érvényben. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult a Felhasználó késedelmes fizetéséből adódó egyéb igazolt költségek (pl. a felhasználó nem szerződésszerű magatartásából eredő levelezés díja) felszámítására is.

Áramdíj tartozás esetén kikapcsolási értesítő levelet küldenek, amelyben tájékoztatják az ügyfelet a hátralék összegéről, illetve az összeg pontos befizetési határidejéről. A befizetés elmaradása esetén, figyelemmel a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 47.§. (7.) bekezdésben foglaltakra – fizetési határidő eredménytelen elteltét követően 63 nap elteltével élnek a kikapcsolási jogukkal az adott fizetőszámhoz kapcsolódó szerződés(ek) szerinti felhasználási hely(ek)en.

Fontos, hogy a kikapcsolást végző szakemberek nem fogadhatják el a tartozásának összegét a helyszínen, és nincs jogosultságuk felülbírálni a kikapcsolás megalapozottságát.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. villamos energia egyetemes szolgáltató 2022. július 1-jétől hatályos egységárai szerint a nem könyvelt küldeményként küldött fizetési felszólítás díja (bruttó) 281 forint, a tértivevényes küldeményként küldött kikapcsolási értesítő 983 forint. Az elektronikus úton küldött fizetési felszólítás és kikapcsolási értesítő díja 60 forint.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. eseti döntés alapján a díj megfizettetésétől eltekinthet, ha a szolgáltatás kiszámlázásának költsége meghaladja az elérhető árbevételt. A díjak változtatásának eljárásrendjét jogszabályok és az Üzletszabályzat határozza meg.

Nem kapcsolják ki az áramot és gázt a leghidegebb időszakban Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatta, hogy a szolgáltatók önkéntes kikapcsolási moratóriumot hirdettek a lakossági ügyfeleinek decemberre és január első hetére. Így a tél első hónapjában azok sem marattak áram- és gáz nélkül, akiknek nagy tartozásuk halmozódott fel. Ha nem szakítanak ezzel a gyakorlattal, akkor 2022 utolsó hónapjában is érvénybe lép majd a kikapcsolási moratórium.

Visszakapcsoláshoz szükséges teendők

A visszakapcsolásra az MVM üzletszabályzatában rögzített feltételek teljesítése mellett a felhalmozott tartozás hiánytalan rendezése, a visszakapcsolásnak az ügyfélszolgálaton történő megrendelése, a ki- és visszakapcsolás (2022.07.01-től) 30 913 forintos díjának befizetése és a befizetéseknek a szolgáltató felé történő igazolását követő napon kerül sor. (A visszakapcsolást akár telefonon keresztül is meg lehet rendelni.)

A kikapcsolást követő 30 napon túl, a szerződést felmondják, a felhasználási helyet megszüntetik. A mérő ismételt kihelyezéséhez (30 napon túl, de 1 éven belül) partnerszerelőtől kivitelezői nyilatkozat szükséges a mérőhely állapotáról. A kikapcsolást követő egy éven túl jelentkező ügyfelek a bekapcsolási feltételeket teljesítve új felhasználóként nyújthatnak be igénybejelentést.

Nem érdemes megvárni, míg kikapcsolják az áramot

Sosem érdemes, bármilyen határidős fizetési kötelezettség esetében, mulasztás esetén "bujkálni" a szolgáltató elől. Hogyha valamilyen okból nem tudjuk kiegyenlíteni a számlákat - de igaz lehet ez akár hiteltartozás meg nem fizetésére is - akkor érdemes felvenni minél előbb a kapcsolatot a szolgáltatóval és tájékozódni a lehetőségekről. Ugyanis a szolgáltató, az ügyfélszolgálat személyre szabott megoldást tud javasolni a kialakult helyzetre, ismeri az összes lehetőséget.

Attól, hogy valaki nem veszi át az értesítőket, még nem menekül meg a késedelmi és egyéb díjak megfizetésétől, sem a szolgáltatás kikapcsolásától. Attól pedig, hogy az áramot kikapcsolják, a tartozás még fennáll, behajtásra kerülhet, az pedig csak méginkább bonyolítja a helyzetet. Sokkal jobb megoldás, ha együttműködünk a szolgáltatóval, amennyire lehetséges, és segítséget kérünk, ha nem tudunk fizetni. Így a helyzet is előbb megoldódhat, kevesebb költséggel és stresszel.

Mi történik, ha nem fizetjük be a gázszámlát? Mikor kapcsolják ki a gázt?

A felhasználó (fizető) az egyes részszámlák megfizetésére minden esetben az adott részszámlában feltüntetett fizetési határidőig köteles. Az MVM üzletszabályzata szerint eltérő megállapodás hiányában a felhasználó (fizető) köteles a számlában feltüntetett díjat a) bankkártyás fizetés vagy egyedi átutalás esetén a számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig, vagy b) csoportos beszedési megbízás (CSOB) esetén a számla összegének pénzintézethez történő benyújtáskor megfizetni.

Ha jogszabály, illetve a felek eltérően nem rendelkeznek, a fizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor a pénzösszeg a kereskedő bankszámláján jóváírásra kerül. A felhasználó (fizető) felelőssége, hogy a pénzügyi teljesítéshez szükséges időintervallumot a fizetés módjától függően figyelembe vegye.

A számla késedelmes megfizetése esetén az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult késedelmi kamat felszámítására, amelynek mértéke a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdés szerinti mérték. A késedelmi kamatot a földgáz-kereskedelmi szolgáltatás ellenértékét tartalmazó számla vagy egyedi esetben külön kamatértesítő tartalmazza. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. jogosult a felhasználó késedelmes fizetéséből adódó egyéb igazolt költségek (pl. postaköltség, behajtási költség stb.) felszámítására is a díjszabásban foglaltak szerint.

Az említett törvény vonatkozó bekezdése szerint "Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat." Mivel a jegybank június 29-én 7,75 százalékra emelte az alapkamatot, az aktuális naptári félév első napján, vagyis július 1-jén ez a kamat volt érvényes.

Fontos viszont, hogy 2023. január 1-jétől új naptári félév kezdődik, ezért onnantól feltehetően más kamat lesz érvényben. Az üzletszabályzat azt is írja, hogy ha a felhasználónak a kereskedővel szemben több tartozása áll fenn, és teljesítése nem fedezi valamennyi tartozását, akkor azt a kereskedő a felhasználó rendelkezése szerint számolja el, míg a felhasználó rendelkezésének hiányában arra a tartozásra számolja el, amelyre a felhasználó felismerhetően szánta.