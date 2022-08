Sosem látott nyereség a Mol-nál: kifizetődő az olcsó orosz olaj

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ugyan az EU korábban olajembargót vezetett be az Oroszországból érkező kőolajra, a vezetékes szállítás kivétel volt ez alól, így hozzánk továbbra is olcsó, orosz olaj érkezik. Ez meg is látszik a Mol eredményein: 484 milliárdos nyereséget termel a cég itthon, ami duplája az egy évvel ezelőttinek – írja a Portfolio.

Óriási nyereséget produkált a Mol az idei második negyedévben, aminek az egyik oka, hogy a cég továbbra is hozzájut az olcsóbb orosz nyersolajhoz, és nem a Brent-hordó világpiaci árán vásárolja az olajat, viszont a termékek nagy rész a magasabb, nemzetközi árakhoz árazza. Az adóaztlan nyereség közel duplájára, 483,7 milliárd forintra nőtt, 372,8 milliárd forintra ugrott, a vállalatcsoport profitja pedig 40 százalékkal 249,5 milliárd forintra emelkedett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Azonban még nagyobb lenne a Mol profitja, ha nem lenne üzemanyag-árszabályozás, ugyanis a cég viseli a hatósági ár anyagi következményeit. Az üzemanyagár-szabályozás és a rendkívüli adók becsült hatása megközelítőleg 640 millió dollárt tett ki 2022 első félévében, ennek közel 90 százaléka, kb. 580 millió dollár a magyarországi működést érintette. Az üzemanyagár-plafon hatása eygyébként szintén látszik az eredméynekben: 2022 második negyedévében 11 százalékkal nőtt az üzemanyag-kereslet Magyarországon, ami jelentősen meghaladta a horvátországi 4, és szlovákiai 1 százalékos keresletnövekedést

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK