Újabb lakásárrobbanás következhet a gyenge forint miatt? Jöhetnek a külföldi befektetők

Az elmúlt hónapokban folyamatosan gyengült a forint árfolyam, mígnem elérte a mélypontot, és a 400-as lélektani határt is. Az árfolyam az export és import-tevékenységekre kifejtett komoly hatása mellett természetesen az ingatlanpiac helyzetét is jelentősen alakítja.

„Kettős helyzet ez természetesen” – mondta a Central Home szakértője, Ben-Ezra Orran. –„Miközben az átlagos magyar vásárlók értelemszerűen nehezebb helyzetbe kerültek, hiszen a gyenge árfolyam nehezíti a hitelképességüket, a külföldi befektetők számára ez egy pozitív változás, hiszen nekik alacsonyabb összeget kell mozgósítaniuk egy-egy tranzakcióhoz.”

Sokan, sokféleképpen elemezték a COVID hatásait, s a sok negatívum mellett egybehangzó megállapítás az is, hogy az extrém életkörülmények, az utazások elmaradása, a bezárkózott élet világszerte azt eredményezték, hogy az átlagemberek megtakarítása növekedett, ez pedig megalapozta a következő időszak vásárlóerejét.

„Magyarországon azért kicsit más a helyzet, mivel egyik válságból a másikba csöppentünk, közben pedig a forint alaposan meggyengült” – folytatja Ben-Ezra Orran. – „Így a legtöbb magyar ember, még ha keletkezett is extra megtakarítása, most fel kell, hogy élje, és nincs abban a helyzetben, hogy befektetéseket indítson. A hitelképes lakosság száma folyamatosan csökken, így maga a befektetési hajlandóság is egyre jobban visszaesik, ahogyan telik az idő, a helyzet pedig nem igazán javul.”

Az ingatlanközvetíő tapasztalatai szerint jelenleg tehát egyre kevesebb hitelképes hazai vevő van, viszont a befektetők száma most is növekszik. A külföldiek mellett magyar üzletemberek is keresik a kedvező befektetési lehetőségeket, továbbra is a kiadható, hosszú távú bérlésre alkalmas, jó állapotú ingatlanok iránt kiemelt az érdeklődés.

Az extrém piaci helyzet miatt ugyanakkor nemigen lehet jóslatokba bocsátkozni, hogy mi várható az év hátralévő részében. Továbbra is kérdés, hogy az elmúlt két év elmaradása után vajon idén nyáron megjelennek-e nagyobb létszámban a külföldi befektetők. A szakértő véleménye szerint a következő időszakban a tranzakciószám valószínűleg csökkeni fog, de a nyári hónapokban talán még kevésbé lesz az árcsökkenés számokban érzékelhető.