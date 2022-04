Nehéz feladatok várnak az új Orbán-kormányra: hamarosan kiderül, hogy kalapálják ki a költségvetést

Nehéz feladatok várnak a sorozatban negyedszer megalakuló Orbán-kormányra. Az egyik legérdekesebb folyamat lesz a költségvetés rendbetétele, amely már a következő hetekben kezdetét veheti - többek között - a 2023-as költségvetés benyújtásának előkészítésével - írja a Portfolio, mely cikksorozata első részében azt mutatja be, hogy milyen menetrend szerint és milyen paraméterek mellett várható a 2023-as költségvetés megszületése, valamint annak előzményei, többek között például a kormány felállása és a kormánytagok névsorának megismerése.

Több szempontból is különleges a 2023-as költségvetés idei tervezésének folyamata - írja a Portfolio. Négy év után ugyanis ismét parlamenti választás után indul meg a büdzsé kialakítása, de ami talán még ennél is fontosabb: óriási a bizonytalanság.

A bizonytalanság több tényezőből fakad:

Jelenleg eleve kérdéses, hogy hogyan teljesül a 2022-es költségvetés és szükség van-e annak módosítására. Tehát nagy kérdőjelek övezik a 2023-as költségvetés bázisát.

A külső feltételek is kiszámíthatatlanok és gyorsan változhatnak. Ide sorolható az orosz-ukrán háború, de az energiakrízis is.

Megindult Magyarországgal szemben a jogállamisági eljárás, ami kérdőjelessé teszi a Magyarországnak szánt uniós források közeljövőbeli megérkezését.

Mindezek miatt nehezen lehet megtervezni már most a 2023-as gazdasági kilátásokat, vagyis, hogy milyen GDP-növekedési és inflációs prognózisra építse a kormány a büdzsét.

Mindezen jelentős bizonytalanságok ellenére a korábbi évek tapasztalatai alapján azt gondoljuk, hogy a kormány idén sem változtat az elmúlt évek bevett gyakorlatán, és a költségvetés korai elfogadása mellett teszi le a voksát. Pedig egy ilyen rendkívüli környezetben ez kockázatos döntés is tud lenni, elég csak arra gondolni, hogy a koronavírus-járvány okozta válság milyen gyorsa tette semmissé a költségvetéseket.

Hogyan tovább?

Talán érdemes abból kiindulni, hogy 4 évvel ezelőtt a parlamenti választást követően hogyan állt fel az új kormány és ezt követően mit tett a 2019-es költségvetés elfogadása érdekében.

2018-ban április 8-án voltak a választások, amikor is szintén kétharmados többséget szerzett a Fidesz-KDNP a parlamentben. Orbán Viktor akkor két nappal később, április 10-én tartotta meg nemzetközi sajtótájékoztatóját. A kormányfő itt bejelentette, hogy új kormányt fog alakítani, nagy részben új emberekkel (addigra már szivárogtak hírek lehetséges nevekről), és azt is jelezte, hogy a gazdaságpolitika demográfia fókuszú lesz.

Érdemes itt megemlíteni, hogy ezúttal a választások után három nappal tart Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót, és azt is meg kell jegyezni, hogy eddig nem kerültek ki információk az új kormány összetételéről. Hétfőn viszont kormányüléssel kezdett a kabinet.

Fontos esemény lesz tehát a szerda délutáni miniszterelnöki sajtótájékoztató, ugyanis már itt utalást tehet a kormány várható összetételére, a kormány felállásának menetrendjére és a várható gazdaságpolitikai intézkedésekre, amelyek többek között a költségvetést is érintik.

A kormány felállásának folyamata négy évvel ezelőtt bő egy hónapot vett igénybe. Alig három héttel a választások után ugyanis 2018. április 27-én megismerhette a nyilvánosság a kormánytagok névsorát és akkor kiderült az is, hogy valóban változik a kormányzati struktúra. A Nemzetgazdasági Minisztériumból akkor lett ismét Pénzügyminisztérium, a fejlesztési tárcából Innovációs és Technológiai Minisztérium lett és a nemzeti vagyon is tárca nélküli szerepet kapott. A kormány tagjai meg is maradtak az elmúlt években, egyedül Trócsányi László akkori igazságügyi minisztert váltotta idő közben Varga Judit. Ezt követően a parlament 2018. május 11-én fogadta el az új kormány struktúrájáról szóló törvényt és május 18-én nevezte ki Áder János akkori államfő a minisztereket.

Az alábbi táblázatunkból kiderül, hogy 2018-ban a kormány hivatalos felállása után 1 hónapot kellett várni arra, hogy a parlament elé kerüljön a következő évi költségvetésről szóló törvényjavaslat, de nyilván annak előkészítő munkája már elkezdődött áprilisban. Ez várható tehát idén is: a 2023-as költségvetés keretfeltételeinek tervezése már most zajlik Varga Mihály minisztériumában, és ha a kormány tartja magát az elmúlt évek trendjéhez, akkor május közepe és június közepe között valamikor beterjesztheti a 2023-as költségvetés tervezetét a parlamentnek.

Vagyis néhány hét múlva fény derül az új kormány legfontosabb terveire, várható gazdaságpolitikai intézkedéseire.

A költségvetés megjelenése előtt már megtudhatunk bizonyos részleteket a kormány terveiből az április 30-ig benyújtandó konvergenciaprogramból is, amit az uniós követelmények miatt kell eddig a határidőig leadni.

A korai költségvetés eddigi tapasztalatai

Költségvetési év Benyújtás időpontja Parlamenti zárószavazás Eltelt napok 2013 2012. június 15. 2012. december 11. 189 2014 2013. szeptember 30. 2013. december 17. 103 2015 2014. október 30. 2014. december 15. 46 2016 2015. május 13. 2015. június 23. 41 2017 2016. április 26. 2016. június 13. 48 2018 2017. május 2. 2017. június 15. 44 2019 2018. június 13. 2018. július 20. 37 2020 2019. június 4. 2019. július 12. 38 2021 2020. május 26. 2020. július 3. 38 2022 2021. május 4. 2021. június 15. 42

Van tennivaló

Komoly gazdasági kihívásokkal kell szembenéznie az új kormánynak és ezek között van a költségvetés rendbetétele is. Egyes elemzői vélemények szerint már 2022 második felében hozzá kell látni a költségvetés kiigazításához, a feketeleves ugyanakkor csak 2023-ban jöhet el igazán. Ekkor akár a GDP 3%-ának megfelelő költségvetési módosítást kellene végrehajtani. Információink szerint már az orosz-ukrán háború kitörése előtti hetekben (!) mintegy 2000 milliárd forintos költségvetési kiigazítással számolt a kormány két év alatt, vagyis a büdzsé kiigazítása terén valóban van tennivalója a kormánynak.

Jelzésértékű lehet a jövő szempontjából a költségvetés márciusi állapotáról képet adó államháztartási jelentés, amelyet a Pénzügyminisztérium péntek délelőtt hoz nyilvánosságra. (Februárban nem meglepő módon felrobbant a költségvetési deficit.)

Ezen alaphelyzet fényében három nagyon fontos kérdésre kell figyelni:

milyen makrogazdasági feltételezésekkel számol a kormány: GDP-növekedés és infláció,

hová lövi be a költségvetés hiányát jövőre és hozzányúl-e a 2022-es hiánycélhoz (amit legutóbb vitt le a GDP arányában 5,9%-ról 4,9%-ra),

a változó bevételi- és kiadási számok fényében (energiaárak elszállása, kamatok emelkedése, lassabb GDP-növekedés, viszont a vártnál magasabb infláció, stb.) és a hiánycélok teljesítése érdekében tesz-e pótlólagos egyensúlyjavító intézkedéseket a kormány.

Nemcsak a piaci elemzők figyelmeztettek a költségvetés elcsúszására. A jegybank március végén megjelent Inflációs Jelentésében azt írta, hogy az idei 4,9%-os hiánycél rendben lehet (a makrogazdasági alapfolyamatok kedvező alakulása és a korábban eldöntött kiadásátütemezés fedezetet nyújt a geopolitikai és piaci feszültségek miatt várhatóan megemelkedő kiadásokra), és 2023-ban is tovább csökkenhet a deficit, azonban már az MNB közgazdászai is felhívták a figyelmet geopolitikai és piaci feszültségekből fakadó kockázatokra.

A biztonságvédelemmel és menekültellátással kapcsolatos kiadások emelkedése, a nyersanyagárak ugrásszerű emelkedése, valamint a kieső adóbevételek a magasabb hiány irányába mutató kockázatokat jelentenek - írták már korábban az MNB szakértői, akik azt is kiszámolták, hogy a fenti folyamatok eredőjeként a geopolitikai és piaci feszültségek növekedése, illetve hosszabb fennmaradása 0,6-1,6 százalékos GDP-arányos többletköltséget eredményezhet a költségvetésben 2022-ben. Szerintük azonban ez az elcsúszás belső tartalékokkal kezelhető.