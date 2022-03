Hiába az ukrán menekült munkavállalók: ezeket a brutális problémákat nem tudják orvosolni Magyarországon

Portfolio Link a vágólapra másolva

Az Ukrajnában zajló háború miatt rengetegen érkeznek Magyarországra – ugyan sokan továbbutaznak, azonban az itt maradó ukrán menekültek most viszonylag könnyen találhatnak állást nálunk a munkaerőhiány miatt. A Videotonnál már eddig is dolgoztak ukrán vendégmunkások, most pedig az újonnan érkezők alkalmazásával sikerült egy harmadik műszakot is megszervezni a cégnél – írja a Portfolio.

Székesfehérváron a Videotonnál már korábban is dolgoztak ukrán állampolgárok, most pedig még 35 olyan embert vettek fel az utóbbi egy hónapban, akik a háború miatt kényszerültek elhagyni otthonukat – nyilatkozta Sinkó Ottó, a cég társvezérigazgatója a lapnak. Az újonnan érkezőknek és családtagjaiknak lakhatást is biztosítanak: átalakítottak egy üzemen kívüli irodaépületet átmeneti szállássá, egy másik, 80 férőhelyes munkásszálló építése pedig egyébként is folyamatban volt. csúsztak. A most érkezetteket a már korábban is a cégnél dolgozó ukrán alkalmazottak tanítják be, ezt pedig megkönnyíti, hogy a munkahelyi leírások már régóta kétnyelvűek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A létszámbővítéssel most lehetővé vált a cég számára egy harmadik műszak megszervezése, így teljesíteni tudják azokat a megrendeléseket, melyek kapacitáshiány miatt csúsztak. Ugyan Az Ukrajnából érkezők enyhíthetik a munkaerő-piaci hiányt, a szállítói láncokban tapasztalt fennakadások, az anyaghiány és a magas energiaárak továbbra is nehézséget jelentenek a cégnek. Ezek miatt a Videotonnak folyamatosan árat kéne emelnie, amit nehéz érvényesíteni a hosszú távú szerződéseknél – magyarázta Sinkó. Hozzátette, hogy a cég jelenleg a raktárkészlet a szokásos másfélszeresével rendelkezik, és 15 éve hitel nélkül működnek, úgyhogy biztos helyzetben van.

Címlapkép: Getty Images

