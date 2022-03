Orosz-ukrán béke: ezt követelik majd az oroszok a Putyin-Zelenszkij találkozón

Csütörtök délután Vlagyimir Putyin telefonon beszélt Recep Tayyip Erdogannal, ami során részletesen megosztotta a török államfővel, hogy országának milyen követelései vannak a békeszerződést illetően.

Vlagyimir Putyin tegnap délután telefonon egyeztetett Recep Tayyip Erdogan török államfővel. A BBC beszámolója szerint az orosz elnök részletesen elmondta, országának milyen követeléseit kell teljesíteni ahhoz, hogy tető alá hozzák a békeszerződést. Putyin ismét elmondta, hogy személyesen akar tárgyalni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A BBC riportere interjút készített Ibrahim Kalinnal , Erdogan vezető tanácsadójával és szóvivőjével. Kalin elmondta, az orosz követelések két kategóriába sorolhatóak. A török illetékes szerint az első négy feltétel teljesítése Ukrajna számára nem lenne nehéz, ugyanis azt már korábban elfogadták, hogy semlegesek maradnak és nem kérik a NATO-csatlakozást. Ezen kívül Oroszország elvárja, hogy Ukrajna fokozatosan fegyverezze le magát. Emellett az orosz nyelv szabad használatát is követelik Ukrajna területén és továbbra is a követelések egyike Ukrajna úgynevezett nácitlanítása is.

A követelések második csoportja az, aminek teljesítésében nehézségek lehetnek a török közvetítőfél szerint. Ezekről a kérdésekről ezért is akar Putyin személyesen tárgyalni Zelenszkijjel, mielőtt a végső megállapodást megkötnék. A BBC hozzátette, hogy az ukrán államfő korábban kijelentette, kész személyesen is tárgyalni Vlagyimir Putyinnal.