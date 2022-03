Így töltetnének fel rengeteg hiányszakmát Magyarországon: élesedett az új szabály

Pénzcentrum/InfoRádió Link a vágólapra másolva

A magyar-ukrán kettős állampolgárok eddig is korlátozás nélkül tudtak dolgozni Magyarországon, most viszont már a menekülő ukrán állampolgárok elől is elhárult az akadály, hogy nálunk vállaljanak munkát – írja az Infostart.

Jelenleg munkaerő-hiány van Magyarországon, ami különösen pár területet érint érzékenyen, például nagy szükség van emberekre az informatikában, a kereskedelemben vagy a mezőgazdságban. Azok az Ukrajnából érkezők, akik valamilyen hiányszakmában dolgoznának, most már munkavállalási engedély nélkül is foglalkoztathatók. "A kettős állampolgárok eddig is probléma nélkül munkába állhattak, amennyiben volt TAJ-számuk, adóazonosító helyük és lakcímük" – tette hozzá a lapnak Szűcs László munkajogász. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A csak ukrán állampolgároknak azonban eddig engedélyköteles volt a foglalkoztatás itthon, de most rájuk vonatkozik egy különleges szabályozás, miszerint ha kértek menedékes státuszt, akkor a hiányszakmákban külön engedély nélkül foglalkoztathatóak – amíg a menedékes státusz fennáll. Ez nagy könnyítés, ugyanis a munkavállalási engedély megszerzése egy hosszadalmas és bonyolult folyamat, például a képzettség igazolása miatt is. A menedékes státuszú ukrán állampolgároknak most elég csak a bizonyítványukat bemutatni, hogyha hiányszakmában vállalnának munkát, a munkáltató pedig maga győződik meg arról, hogy az illető el tudja-e látni az adott munkafeladatokat.

