Rendkívüli kormányinfót tart Gulyás Gergely és Varga Judit: mi nem várhat holnapig?

Előrehozott időpontban hirdették meg ezen a héten a kormányinfót. Gulyás Gergely tájékoztatója általában csütörtökön, a délelőtti órákban szokott kezdődni, most viszont a meghívó szerint a miniszter már a mai napon, 12:30-tól megtartja a sajtótájékoztatót. Arról nincs információ, hogy mi állhat a korábbi időpont mögött, viszont az a meghívóból kiderül, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter is részt vesz a kormányinfón. A Pénzcentrum ezúttal is beszámol majd a kormányinfón elhangzottakról.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA