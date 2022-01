Ők a világ 10 leggazdagabb embere: Gondoltad volna, ki a világ leggazdagabb embere idén is?

Millió, milliárd, dollár-milliárd: az átlagember számára szinte felfoghatatlanul magas összegek, nullák végeláthatatlan sora, politikai befolyás, luxusingatlanok és jachtok, illetve olyan cégek, amelyek bármelyik sci-fiben megállnák a helyüket. Kik birtokolják ezeket a mesés vagyonokat és hogyan jutottak hozzá, mi a titka a sikertörténetüknek?

Cikkünkben eláruljuk, ki a világ 10 leggazdagabb embere, és hogy ki ma a világ leggazdagabb embere, aki ráadásul évek óra vezeti a Forbes nemzetközi világranglistáját. Honnan származik a vagyonuk és milyen cégek, világmárkák köthetőek a nevükhöz, mennyi a becsült vagyonuk, és mennyit érhetnek az általuk birtokolt vállalatok? A jelenlegi becslések szerint milyen változások lehetnek a ranglistán a következő évek során? Mennyi vagyonnal rendelkezik a leggazdagabb nő a világon?

A mérhetetlen gazdagság nyomában

Az emberi civilizáció fejlődése során hamar tudatosult bennünk, hogy a különféle javak felhalmozása, fejlesztése és befektetése – legyen szó akár egy kevés vetőmagról, egy szerszámról, vagy termőföldről – hasznos számunkra. Az alaptőkénkből, akár a tudásunkból, ha sikeresen gazdálkodunk vele, évről évre nagyobb hasznot hozhatunk a konyhára, és ha ügyesek vagyunk, még a leszármazottaink is élvezhetik ennek az előnyeit. Habár a legtöbb ember törekszik a nyereségességre, mindig vannak olyan személyek, akik a vagyonszerzés művészetét jobban csinálják másoknál – nevezhetjük ezt tehetségnek, szerencsének, vagy üzleti érzéknek, a lényeg, hogy képesek arra, hogy innovatív ötleteiknek, sikeres pénzügyi döntéseiknek köszönhetően kiemelkedjenek a tömegből és betörjenek a világpiacra, kiépítve ezzel saját birodalmukat.

A történelem során számos sikertörténetet megismertünk: ilyen volt többek között a mesés vagyont felhalmozó Rothschild család is, akiknek működését számtalan izgalmas legenda és összeesküvés-elmélet övezi. Habár sokáig őket tartották a világ leggazdagabb családjának, ma már nem szerepelnek a világ 10 leggazdagabb embere között. A Google és az Amazon korában egészen mást jelent a világ leggazdagabb emberei közé tartozni, hiszen akkora multinacionális óriásvállalatokról beszélünk, amelyek az egész bolygót behálózzák – a legizgalmasabb az egészben pedig az, hogy a világ leggazdagabb emberei közül sokan az átlagemberek sorából emelkedtek ki: ahhoz, hogy a világ leghatalmasabb emberei közé tartozzanak, elegendő volt néhány évtized, sőt, van, akinek csak néhány év!

Hol élnek a világ leggazdagabb emberei? (Forrás: Forbes.com)

A Forbes világranglistája

A Forbes minden évben nyilvánosságra hozza a világ leggazdagabb embereinek listáját – ez legutóbb tavaly júliusban történt meg, vagyis egyelőre idén is ez a ranglista a mérvadó, míg ki nem jön az új Forbes ranglista 2022 évre. Ezekről a ranglistákról – akár a Forbes, akár a Business Insider összesítéseit nézzük – tudnunk kell, hogy nagyon gyorsan és nagyon nagymértékben változhatnak, illetve az sem mindegy, hogy egy évre vonatkozóan, vagy real-time vagyonbecslést nézünk, mert mind más összegeket adhatnak ki.

A szereplők vagyona a Forbes listán dollárban van megadva, becsült értéküket folyamatosan befolyásolja a tőzsde változása, illetve a részvények árfolyam-ingadozása. Legutóbb a világ legtehetősebb embereinek összeállításában 2755 személy kapott helyet, vagyis az előző évhez képest 660-nal többen érték el a nemzetközi „milliárdos” státuszt. A toplistán magyar nevek is feltűnnek: míg Mészáros Lőrinc (~1,5 milliárd) a 2035., addig Csányi Sándor (~1,2 milliárd) a 2387. helyen kapott helyet.

Az olyan megszokott nevek mellett, mint Bill Gates vagy Jeff Bezos, megállíthatatlanul tör előre Elon Musk, és a sokak számára ismeretlennek tűnő Bernard Arnault is, aki családjával együtt a világ legnagyobb luxuscikk-konglomerátumát birtokolja. Nézzük, kik a világ leggazdagabb emberei jelenleg a Forbes éves listája alapján!

Ki jelenleg a világ 10 leggazdagabb embere?

1. Jeff Bezos – 177 milliárd $

Jeff Bezos az Amazon e-kereskedelmi óriáscég alapítója, 2019-ig vezérigazgatója, 2018-ban vette át a vezető helyet a Forbes ranglistáján, mégpedig Bill Gates-től. Bezos az Amazon 16%-át birtokolja; feleségétől, MacKenzie-től 2019-ben vált el, az Amazonban lévő részesedésének negyedét neki adta (felesége vagyonával együtt összesen 212,4 milliárd dollárral uralnák a listát). Amellett, hogy a garázsban létrehozott könyvkereskedés a világ egyik legnagyobb kereskedőhálózatává nőtte ki magát, Jeff Bezos szenvedélye az űrutazás is: Blue Origin nevű űrhajózási vállalatának célkitűzése, hogy rendszeresen utasokat szállítson a világűrbe.

2. Elon Musk – 151 milliárd $

Habár Musk és Arnault nagyon szoros versenyben vannak, a Forbes összesítése szerint Musk körülbelül egymilliárd dollárral megelőzte a luxustermék-forgalmazó óriást. Érdekesség, hogy Elon Musk a korábbi években még nem szerepelt a TOP 10-es listán, azonban a kedvező széljárásnak köszönhetően egyből a dobogóra ugrott. A dél-afrikai származású amerikai-kanadai mérnök, feltaláló, kreatív vállalkozó és nem mellesleg multimilliárdos a Tesla befektetője és vezérigazgatója, emellett nevéhez fűződik számos más cég mellett a SpaceX űrtechnológiai cég és a PayPal is. Musk nem titkolt célja, hogy elektromos autóiparával forradalmasítsa a közlekedést, nyissunk az űrutazás felé, illetve nagy érdeklődést mutat a kriptovaluták irányában is.

3. Bernard Arnault - 150 milliárd $

Bernard Arnault és családja 2018 óta stabilan tartja a 3-4. helyezését a Forbes ranglistáján, a család mesés vagyonának forrása pedig nem más, mint az LVMH cégcsoport. A francia LVMH 1987-ben jött létre a Moët pezsgőgyártó, a Henessy konyakgyártó és a Louis Vuitton divatmárka egyesüléséből. Az LVMH jelenleg a világ legnagyobb luxusáru-társasága, összesen 70 márka tartozik a csoportba, többek között a Sephora is, azonban mindvégig megmaradt a cég zászlóshajójának a Louis Vuitton.

4. Bill Gates – 124 milliárd $

Az elmúlt években megszokhattuk, hogy Bill Gates állandó szereplője a ranglistának, amelyet 2000-2007 között, 2009-ben, illetve 2014-től 2017-ig vezetett, míg Bezos le nem taszította az első helyről. Bill Gates a Microsoft szoftvercég megalapításából gazdagodott meg (a világ legtöbb számítógépe ma is a Windows operációs rendszert használja), azonban ma már a Microsoft részvényeknek mindössze csak 1%-át birtokolja. Volt feleségével jelenleg a Bill és Melinda Gates Alapítvány működtetésével foglalkoznak, ami a világ legnagyobb magánjótékonysági alapítványa; céljuk a globális egészség javítása és a betegségek leküzdése.

5. Mark Zuckerberg – 97 milliárd $

Mark Zuckerberget nem sok mindenkinek kell bemutatnunk, hiszen az amerikai programozó, a Facebook egyik alapítója ma is birtokolja a Facebook részvények 17%-át. Zuckerberg 2016 óta stabilan szerepel a TOP10-es ranglistán, tökéletes példája azoknak, akik fiatalon, saját erejükből váltak nemzetközi szinten is meghatározó milliárdosokká. Mark Zuckerberg mindössze 19 éves volt, amikor a Harvard egyetemen lefektette a Facebook alapjait, platformja azóta is a globális kommunikáció egyik legmeghatározóbb szereplője.

6. Warren Buffett – 96 milliárd $

Warren Buffett, aki 2008-ban már vezette a Forbes listáját, szintén az amerikai milliárdosok csapatát erősíti: a Berkshire Hathaway befektetési holding vezetőjeként több mint 60 céget irányít, amelyek között megtalálhatjuk többek között a Duracellt, a Dairy Queen étteremláncot, vagy a Geico biztosítót. Buffett vérbeli üzletember, elhíresült arról, hogy első részvénye megvásárlásakor mindössze 11 éves volt. Üzleti érzékei miatt gyakran nevezik „omahai bölcs”-nek is, emellett azt is érdemes tudnunk róla, hogy a világ egyik leggazdagabb embereként ma is, szinte puritán életstílust folytat: az 50-es években megvásárolt házában él, és szerény, nagyvállalati menedzseri fizetést vesz fel, évente kb. 100.000 dollár értékben. Buffett 2006-ban vagyonának több mint 4/5-ét a Bill és Melinda Gates Alapítványnak adományozta, azzal a feltétellel, hogy adománya csak addig érvényes, míg Bill és Melinda részt vesznek az alapítvány működtetésében.

7. Larry Ellison – 93 milliárd $

Larry Ellison, szintén amerikai üzletember vagyona az Oracle szoftvercégből származik, ahol igazgatótanácsi elnöki és technológiai főtanácsadói pozíciót tölt be, mindemellett 2018 óta a Tesla igazgatótanácsának is tagja. Az Oracle kezdetben a CIA számára hozott létre adatbázist, majd felismerve az ügyfélkapcsolat-kezelési adatbázisok iránti növekvő igényt, céget alapított; később megvásárolva a Sun Microsystems céget és betört a hardverpiacra is. Érdekesség, hogy szinte teljes egészében ő birtokolja a hawaii Lanai szigetet.

8.Larry Page – 91,5 milliárd $

Larry Page, habár kevésbé híres, mint Bill Gates, szintén a Google társalapítója, korábbi vezérigazgatója, ő a Google PageRank rangsorolási algoritmus feltalálója. Mint a világ számos más milliárdosának, neki is szenvedélye a világűr, így szívesen fektet be az űrkutatásba. Finanszírozza a Planetary Resourcest, a Flying Car-t, a Kitty Hawk és az Opener startup cégeket.

9. Sergey Brin – 89 milliárd $

A szovjet származású Sergey Brin és Larry Page együtt hozták létre a Google keresőmotorját, hozzájárulva ahhoz, hogy a Google a világ egyik vezető technikai cégévé fejlődhessen. A két feltaláló a Stanford Egyetemen találkozott, ahol doktori képzésüket kezdték el. A keresőmotort egy garázsban hozták létre, 1998-ban – Bezoshoz hasonlóan -, és 2004-ben már kinn volt a tőzsdén is. Brin ma a Google anyacégének, az Alphatbet holdingnak az elnöke.

10. Mukesh Ambani – 84,5 milliárd $

Habár világ leggazdagabb embere 2021 évi listáján majdnem minden üzletember amerikai, az indiai származású Mukesh Ambaninak is sikerült feljutnia a 10. helyre. Ambani, a mumbai származású iparmágnás a Reliance Industries Limited, India jelenleg legértékesebb vállalatának vezető személyisége, amelyet ma már multinacionális konglomerátumként tartunk számon. A vállalat a textiliparból indult, azonban ma már a RIL termékei között van földgáz és energia, sőt, még távközlés is.

Ki a világ leggazdagabb nője?

Feltűnő lehet, hogy a világ 10 leggazdagabb embere között – jelenleg – nem szerepel női név. Aggodalomra semmi ok, az üzletasszonyok is képviseltetik magukat a világ leggazdagabb emberei között szép számmal: jelenleg a leggazdagabb nő a világon a Forbes nyilvántartása szerint a francia származású Fracoise Bettencourt Meyers és a családja, aki az előkelő, 12. helyezést érte el 2021-ben. Fracoise Bettencourt Meyers vagyona a L’Oréal szépségipari márkából származik, amelyet még a nagyanyja alapított, jelenlegi becsült vagyona 73,6 milliárd dollár.

Ki ma a világ leggazdagabb embere, ki volt és ki lesz?

Meglepődnénk, milyen gyorsan változik a világ leggazdagabb embereinek listája: mindössze néhány évvel ez előtt, illetve a múltszázadban teljesen más nevek szerepeltek a világ 10 leggazdagabb embere között. Olyan hírességek voltak a világ leggazdagabb emberei régen, mint például Cornelius Vanderbilt, Henry Ford, John D. Rockefeller, vagy éppen I. Vilmos angol király.

Ki a világ leggazdagabb embere 2022 évében?

A jelenlegi becslések szerint 2021 év végén Elon Musk megelőzte Bezost a leggazdagabb emberek ranglistáján (a második helyezett pedig Arnault), kérdés azonban, hogy a Forbes 2022 világ leggazdagabb embere címet megkapja-e idén, vagy Bezos visszaveszi a vezetést. Mindig képlékeny, hogy ki lesz a világ leggazdagabb embere, hiszen meglepő gyorsasággal, drasztikus változások mehetnek végbe a tőzsdén, így 100%-os pontossággal a következő évi ranglista sem jósolható meg – tehát még az sem kizárt, hogy ennyi év után Bill Gates visszaveszi az első helyet, vagy hogy megint egy új szereplő tör az élre – Elon Muskhoz hasonlóan -, aki korábban nem szerepelt a TOP-listán.

Nézzük, ki volt korábban a világ leggazdagabb embere, és hogy kik jutottak mellette a világ leggazdagabb emberei között dobogós helyezésre!

Ki a világ leggazdagabb embere 2021 évében?

Jeff Bezos Elon Musk Bernard Arnault

Ki a világ leggazdagabb embere 2020 évében?

Jeff Bezos Bill Gates Bernard Arnault

Ki a világ leggazdagabb embere 2019 évében?

Jeff Bezos Bill Gates Warren Buffett

Ki a világ leggazdagabb embere 2018 évében?

Jeff Bezos Bill Gates Warren Buffett

Ki a világ leggazdagabb embere 2017 évében?

Bill Gates Warren Buffett Jeff Bezos

Ki a világ leggazdagabb embere 2016 évében?

Bill Gates Amanico Ortega Warren Buffett

Ki a világ leggazdagabb embere 2015 évében?