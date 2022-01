Mennyi az iparűzési adó 2022 évében? Iparűzési adó Budapest és vidék esetében

A Magyarországon működő kis- és középvállalkozásoknak, cégeknek számos különféle teher befizetésével kell hozzájárulniuk az állam működéséhez – ezek közül az egyik legismertebb nem más, mint a helyi iparűzési adó, amit a vállalkozás székhelyének/telephelyének elhelyezkedése alapján kell befizetni az illetékes önkormányzatnak. Mivel 2022 évében még mindig nem ért véget a koronavírus járvány okozta válsághelyzet, számos vállalkozó számára fennáll a csökkentett iparűzési adó kedvezménye.

Cikkünkben a helyi iparűzési adó 2022 évi szabályaival foglalkozunk: eláruljuk, mi az iparűzési adó és mennyi az iparűzési adó 2022 évében, illetve, hogy mik az iparűzési adó általános szabályai. Az iparűzési adó hol mennyi – és hol nincs iparűzési adó 2022 évében? A Fővárosi Önkormányzat iparűzési adó szabályai miket írnak elő, mennyi az iparűzési adó Budapest városában? Budapest iparűzési adó VS vidéki iparűzési adó: hol éri meg jobban székhelyet vagy telephelyet létesíteni? Mik az iparűzési adó változások 2022 évében az iparűzési adó bevallása kapcsán?

Mi az iparűzési adó?

A helyi iparűzési adó, röviden csak „HIPA” vagy „IPA” egy olyan speciális adónem, amit minden esetben az illetékes önkormányzat szed be regionális alapokon a helyi cégektől, vállalkozóktól. Ez az iparűzési adó az egyik legfontosabb bevételi forrása a magyar önkormányzatoknak, elengedhetetlen a települések működtetéséhez, fejlesztéséhez. Ezt az adót minden, az önkormányzat területén kereső tevékenységet végző (vállalkozásából származó jövedelmet szerző) vállalkozónak fizetnie kell.

Állandó és ideiglenes iparűzési adó

Az iparűzési adó lehet állandó (állandó jelleggel működő székhely, telephely esetén) és ideiglenes is, utóbbi esetben a helyi iparűzési adó akkor fizetendő, ha 30 napot meghaladó ideig működik a vállalkozás az önkormányzat területén.

A vállalkozás székhelye és telephelye

Az iparűzési adó törvény 2022 szempontjából székhelynek minősül a cég alapító okiratában, cégbejegyzésben meghatározott székhely (külföldi vállalkozás esetén annak a magyarországi fióktelepe, vagy a bizalmi vagyonkezelő székhelye); a székhelyét minden vállalkozás szabadon megválaszthatja. Telephelynek minősül az adóalany állandó üzleti létesítménye, ahol részben, vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat. A vállalkozás telephelye lehet gyár, üzem, raktár, műhely, bánya, kőolaj- vagy földgázkút, vízkút, szélerőmű, iroda, fiók, képviselet, termőföld, hasznosított ingatlan, ellenszolgáltatásért igénybe vehető közút vagy vasúti pálya.

Bármilyen esetben előfordulhat, hogy a vállalkozás/cég székhelye és telephelye más önkormányzat területére esik – joggal merül fel a kérdés, hogy az iparűzési adót hová kell befizetni. Ilyenkor az iparűzési adó megosztása a jellemző a két önkormányzat között, hogy mindkét terület egyformán részesülhessen a jövedelemből.

Az iparűzési adó milyen jövedelem után fizetendő?

A helyi iparűzési adó alapja a vállalkozás nettó árbevétele. Ebből az összegből levonjuk (amennyiben vannak) az eladott áruk beszerzési értékét, a közvetített szolgáltatások értékét, az anyagköltséget, az alvállalkozói teljesítések értékét, illetve a kutatások, kísérleti fejlesztések közvetlen költségét. A maradék összeg a járulékos költségek levonása után nem más, mint a vállalkozó tiszta profitja, amit tevékenységével kitermelt – ez után a profit után kell befizetni a százalékos arányban megadott iparűzési adót.

Mennyi az iparűzési adó 2022 évében?

Az iparűzési adó mértéke egységes, országos szabályzás szerint kerül kiszabásra: a válsághelyzet előtt az iparűzési adó mértéke minden vállalkozás számára 2%-ban volt maximalizálva, azonban 2021-től a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében az adó maximum 1% lehet. Ideiglenes jelleggel működő vállalkozás esetében napi 5.000 Ft/naptári nap a HIPA mértéke.

Az iparűzési adó hol mennyi?

Amellett, hogy ezek a szabályok fennállnak, a helyi önkormányzatnak is van mozgástere az iparűzési adó mértékének megszabásában, ugyanis a kedvezményes 1% is maximum mérték, az iparűzési adó lehet ennél kevesebb, vagy 0% is (ilyen esetekben értelemszerűen nincs iparűzési adó).

Fővárosi Önkormányzat Iparűzési adó (Budapest iparűzési adó)

Gyakran előfordul, hogy egy cég vagy vállalkozás székhelye Budapestre kerül, azonban érdemes figyelembe vennünk azt, hogy Budapest, mint sűrűn lakott nagyváros esetében az önkormányzatokat is magasabb költségek terhelik, így a magasabb iparűzési adóval is számoljunk. Ha valakinek a székhelye/telephelye Budapesten van, akkor a Fővárosi Önkormányzatnak fizeti az iparűzési adót; egyéni vállalkozóknak a Fővárosi Adó Főosztály honlapján kell bejelentkezniük.

Hol nincs iparűzési adó?

Ahogy fentebb is írtuk, országszerte előfordulnak olyan települések, ahol 0%-os iparűzési adó van, azaz nem kell ezt az adót megfizetni. Habár számos mikrovállalkozás, családi kisvállalkozás esetében elenyésző az az 1% járadék a profitból, milliárdos forgalom esetén döntő tényező, hogy be kell-e ezt az adót fizetni. Országszerte körülbelül 350 településen nincs iparűzési adó, főként Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Zala és Baranya területén.

Iparűzési adó kedvezmények

Az iparűzési adó befizetési kötelezettség kapcsán számos kedvezményes esetet tartunk számon, amikor a cég/vállalkozó kedvezményt kaphat. Ilyen például, hogy 2,5 milliós iparűzési adóalap-határig az önkormányzat adhat a vállalkozó számára iparűzési adó kedvezményt, sőt, iparűzési adó mentességet is. Egy vállalkozó jogosult az adóalapja csökkentésére akkor, ha az átlagos statisztikai állományi létszáma az előző adóévhez képest bővült, ez esetben a helyi iparűzési adó kedvezmény összege növekvő létszám esetében 1.000.000 Ft/fő.

2021-től kormányzati utasításra a mikro-, kis- és középvállalkozások országos érvényű kedvezményben részesülnek (639/2020. (XII.22.)): az ő esetükben, amennyiben nettó árbevételük nem haladja meg a 4 milliárd Ft mérlegfőösszegű értékhatárt, az iparűzési adó átmenetileg megfeleződik, maximum a jövedelem 1%-a lehet. Ez az iparűzési adó kedvezmény 2022 évében is fennáll, emellett az önkormányzatok idén sem jogosultak arra, hogy növeljék a helyi, települési adókat, vagy hogy újakat vessenek ki.

A kedvezményekhez tartozik, hogy a vállalkozók a veszélyhelyzet alatt, jelen állás szerint 2021.12.01. és 2022.06.30. között egyszeri adómérséklést, részletfizetési kedvezményt vagy fizetési halasztást vehetnek igénybe (attól függetlenül, hogy a tavalyi évben részesültek-e ilyen kedvezményben már).

Iparűzési adó fizetési könnyítés

A következő opciók közül a vállalkozó az egyiket érvényesítheti, de kettőt egymással nem kombinálhat (a rendkívüli fizetési könnyítések a természetes személyektől levont SZJA-előlegre, SZJA-ra, járulékra, a beszedett adóra is kiterjednek, továbbá, az áfa-csoportos és tao-csoportos adóalanyokat is megilletik):

Legfeljebb 6 havi pótlékmentes fizetési halasztás vagy legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetés engedélyezett, és legfeljebb 5 millió forint összegű adóra kérhető, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az adótartozás egy alkalommal, legfeljebb 20%-kal, de 5 millió Ft-ot meg nem haladó összegben mérsékelhető, feltéve, hogy az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené.

Kire érvényes az 1%-os iparűzési adó?

Azok a vállalkozások jogosultak az iparűzési adó csökkentésre, akiknél az eddig megállapított adóérték több volt, mint 1%;

akik a 4 milliárd forintos összeghatár alatt vannak, illetve a megfelelő létszámadatokkal rendelkeznek - és ez benne van beszámolójukban is! Ha nincs elfogadott beszámoló, akkor becsült értékekre alkalmazzák;

kedvezményt élveznek az újonnan induló vállalkozások;

a rendelet kiterjed a SZJA törvényben meghatározott egyéni vállalkozókra is (pl. ügyvéd, orvos, közjegyző stb.), a mezőgazdasági őstermelőkre és a jogi személyekre is.

Ezek a helyi iparűzési adó könnyítések érvényesek 2022-re is. Akik tavaly, 2021-ben nem nyilatkoztak az iparűzési adó kedvezmény igénybevételével kapcsolatban, azoknak idén 2022.02.25-ig kell nyilatkozatot tenniük – kivéve a KATA esetében. Ehhez szükséges a vállalkozás bejelentett mivolta, illetve azt is tudnunk kell, hogy nehéz helyzetben lévő vállalkozás nem veheti igénybe a kedvezményt.

Iparűzési adó mentesség

Nem vonatkozik az iparűzési adó fizetési kötelezettség…

a beszerző, értékesítő szövetkezetekre;

a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokra, azok elővállalkozásaira és projekttársaságukra;

bármelyik olyan vállalkozásra, amelynek az önkormányzat rendeletben adómentességet (vagy adókedvezményt) biztosít, feltéve, hogy annak adóalapja nem haladja meg a 2.500.000 Ft-ot.

Iparűzési adó KATA esetében

Az iparűzési adó befizetése tekintetében mindenképpen ki kell emelnünk azokat a vállalkozókat, akik KATA (kisvállalkozók tételes adózása) keretei közt adóznak. A „katás adózás” esetében háromféle helyi iparűzési adó fizetési mód lehetséges, attól függően, melyik a legelőnyösebb az adott vállalkozó szempontjából:

tételes iparűzési adó fizetés;

tételes költségelszámolás;

nettó bevétel alapján történő adómeghatározás (80%).

Az adózási móddal kapcsolatos változtatási szándékunkat az adóév februárjának 15. napjáig kell jelentenünk. Ha lekéssük a határidőt, várnunk kell a következő évig, hogy más adózási formában fizethessük az iparűzési adó összegét.

Az iparűzési adó befizetése

Az iparűzési adó befizetés két részletben történik: az egyik felét március 15-ig, a másik felét pedig szeptember 15-ig kell befizetni.

Iparűzési adó bevallás 2022

Mindenképpen tartsuk észben, hogy habár magát az adót az önkormányzatnak fizetjük, az adóbevallást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányában kell bemutatnunk! Ehhez töltsük le az ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő) programot. Magát a bevallást a 22HIPAK nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni, ehhez találunk kitöltési útmutatót is a NAV honlapján. A határidő az adóévet követő május 31.