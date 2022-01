Megszólaltak az elemzők: ezen áll vagy bukik a magyarok sorsa 2022-ben

Horváth Zsolt Benjámin Link a vágólapra másolva

Mindenki azon izgul, hogy két válságos év után vajon mire számíthatunk idén. Bár a gazdasági szakértők annyiban egyetértenek, hogy 2022-ben folytatódni fog a tavaly megindult gazdasági növekedés, mind a hazai, mind a globális gazdaság rengeteg kihívással kell majd, hogy szembenézzen. A koronavírus-járvány által okozott válság mellett, az abból való kilábalás miatt elszálló infláció is tovább keserítheti életünket és hátráltathatja a gazdasági felívelést. A helyzet a szokásosnál is összetettebb. Hiszen például a munkerőpiac már felállt a pandémia által rámért csapásból, sok ágazat viszont továbbra is a padlón van. És ez nem csak Magyarországon van így. A kínai ingatlanszektor például idén soha nem látott válságba kerülhet. Az autó- és számítógéipart bedöntő globális ellátási hiány pedig továbbra sem rendeződött. A Pénzcentrum makrogazdasági elemzőket kérdezett arról, mire számíthatunk majd 2022-ben.

Ismét egy nehéz és fordulatos évet hagyunk magunk mögött. A koronavírus-járvány újabb és újabb hullámai és az infláció szárnyalása miatt kiszámíthatatlanná vált gazdasági környezet megedzette a magyarokat. Ezek után már szinte bármire fel vagyunk készülve. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Elkeseredni azért nem kell. Az elemzők nagy része ugyanis élénkülést vár, mind a hazai, mind a világgazdaságban. A kockázatok viszont nagyon sokrétűek. A globális ellátási lánc problémái még nem rendeződtek és továbbra is emelkednek a nyersanyag és energiaárak, a jövőben pedig várhatóan az USA-ban is beindul a kamatemelési ciklus és az MNB monetáris politikája is tovább szigorodhat. Ezek mellett az omikron variáns, az energiaválság, a kínai ingatlanszektor válsága, a Taiwani konfliktus, és egy esetleges hard Brexit is komoly fenyegetést jelentenek a világgazdaságra. És mindez csak a jéghegy csúcsa. Szakértő legyen a talpán tehát, aki a jelenlegi helyzetben nagy bizonyossággal megjósolja, mire számíthatunk 2022-ben a magyar és a globális gazdaságot tekintve. A Pénzcentrum azért talált néhány makrogazdasági elemzőt, akik vállalkoztak a feladatra. Íme hát meglátásaik és jóslataik, amik talán tisztább képet adnak róla, a világvégét, a normalizálódást, vagy csak kevésbé drasztikus változásokat hoz majd az idei év. Nem lassul a fogyasztás Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője arról beszélt, a jelentős béremelések, az szja-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj, a 25 év alattiak szja-mentessége, a fegyverpénz-kifizetés nyilvánvalóan lendületben tartják a fogyasztást, amelyek hatására a nettó reálbérnövekedés két számjegyű lehet a vártnál lényegesen magasabb infláció ellenére is. Emellett a kamatok emelkedése ellenére is folytatódhatnak a beruházások a rekordnagyságú működőtőke-beáramlás, a hazai és uniós források megelőlegezésével nyújtott pályázati támogatások (GINOP, Magyar Multi Program stb.), család- és otthonteremtési támogatás, ZOP hatására, ami mellett folytatódik az iroda- és raktár/logisztikai ingatlanpiaci fellendülés is. Ugyanakkor számos bizonytalanság miatt igen nehéz előrejelzést adni. Persze nem lehet előre tudni, hogy mit okoznak a járvány újabb és újabb hullámai, mint ahogy azt sem, hogy mikor oldódhatnak meg a beszállítói láncokkal kapcsolatos problémák. Összességében a Takarékbanknál valamivel 6 százalék feletti növekedésre számítanak. Az infláció a nyersanyagárak és az energiaárak elszállása miatt lényegesen magasabb lesz a korábbi várakozásokhoz képest, amit a gáz- és áramárak felrobbanása különösen kiszámíthatatlanná tesz, mivel minden ipari és jelentős részben mezőgazdasági folyamatot érint. Az inflációban megjelenhetnek másodkörös hatások is. A jelentős béremelések mellett a béreket a munkaerőhiány, valamint a régiós bérverseny is érdemben felfelé húzza, amit egyrészt a vállalatok költségoldalról, másrészt keresleti oldalról háríthatnak át. A költségvetési élénkítés szintén tovább fokozhatja az inflációs nyomást. Az OTP Bank szakértői óvatosabban becsülték meg a a várható növekedést. Véleményük szerint magyar gazdaság a 2021-es 6,5 százalékos növekedést követően 2022-ben 5 százalék körüli mértékben növekedhet. A növekedés fő hajtóereje egyértelműen a lakossági fogyasztás lehet a gyors jövedelem bővülés miatt, a kockázatok azonban lefelé, az alacsonyabb növekedés irányába mutatnak. Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője osztja a véleményt, hogy összességében pozitív várakozásokkal tekinthetünk a jövő évre a GDP alakulása szempontjából. Az év első felében feltehetően inkább a belső keresleti elemek, azon belül is a fogyasztás dominálják majd a növekedést, s a nettó export hozzájárulása vélhetően negatív lesz. Az év második felében az ellátási láncok töredezettségének enyhülésével, a szállítási problémák oldódásával magához térhet az ipari export is. A jövő évi GDP növekedési előrejelzésük 4,7 százalék. Bármikor jöhet egy újabb hullám Suppan Gergely az esetlegesen beinduló negatív és pozitív folyamatokra is kitért. Egy veszélyes vírusmutáns megjelenése mindenképpen negatív lehet, ami újabb korlátozásokkal járhat, noha a gazdasági szereplők túlnyomó része az előző hullámok során már alkalmazkodni tudott. Pozitív lenne a beszállítói láncok helyreállása, az alkatrész és chiphiány megszűnése, ami azonnali felpattanást okozhatna. Szintén pozitív lenne egy megállapodás Oroszországgal az Északi Áramlat II-ről, valamint Ukrajna sorsáról, aminek hatására jelentősen eshetnének a gázárak. Az előbbiek miatt kiemelten kell figyelni a folyamatosan változó járványhelyzetet, valamint a gáz- és energiaárak alakulását, mivel ez utóbbi egyes ágazatokban csődhullámhoz vezethet. A turizmus még nem állt helyre teljesen, amit továbbra is érdemben befolyásol a járványhelyzet. A munkaerőpiac azonban teljesen helyreállt, sőt, a foglalkoztatottak száma már meghaladja a járvány előtti szintet, köszönhetően a számos ágazatban felerősödő munkaerőhiánynak. A külső eredetű infláció miatt az inflációra, valamint az arra adandó monetáris politikai válaszokra is kifejezetten figyelni kell - árulja el a szakértő. A jövő évi növekedéssel kapcsolatos kockázatok meglehetősen sokrétűek. Az OTP szakértői szerint a legnagyobb kockázati faktorok a globális ellátási lánc problémákhoz, illetve a jelentősen emelkedő nyersanyag- és energia árakhoz, illetve az ezek nyomában járó, jövő évben nagy valószínűséggel beinduló USA kamatemelési ciklushoz kötődnek. Kérdés, hogy a kínálati szűkösségek (pl.: chiphiány) milyen gyorsan oldódhatnak és az érintett szektorok (pl.: autógyártás) milyen gyorsan térhetnek vissza a normális termelési üzemükhöz, ha ezek az ellátási lánc problémák tartósnak bizonyulnak, az még a jövő évi export számokon is erős nyomot hagyhat, visszafogva ezzel a növekedést. A nyersanyag- és energiaár emelkedés esetében a tartósság mellett a fő kérdés, hogy a vállalatok milyen mértékben tudják ezeket beépíteni az áraikba. Amennyiben csak kis mértékben az a teljes termelési láncon okozhat feszültséget, amennyiben viszont nagyobb mértékben, akkor az infláció fog jelentősen a jelenlegi várakozásoknál is gyorsabban emelkedni. Ez viszont egy sokkal erőteljesebb monetáris szigorítást tehet szükségessé a világban. Az USA kamatemelési ciklus jellemzően mindig előtérbe hozza a feltörekvő piacokon a sérülékenységi problémákat így megnöveli a feltörekvő piacokon a kockázati felárakat - figyelmeztetnek a szakértők. Természetesen Nyeste Orsolya is felvázolta saját negatív és pozitív szcenárióit a hazai gazdasággal kapcsolatban. A negatív forgatókönyv szerint az infláció várt fokozatos lassú mérséklődése mégsem következik be, ehelyett tovább gyorsul az infláció, ami a jelenleg várthoz képest is szigorúbb monetáris kondíciókat vonhat maga után, annak negatív hatásaival együtt. Egy másik lehetséges negatív szcenárió a külső és belső egyensúlyromlás felgyorsulása lehet. A szakértő szerint az év pozitív hazai meglepetése lehet, ha az EU-val való viszonyunk teljesen rendeződik már az év első hónapjaiban, és megérkeznek a Helyreállítási Alap forrásai. Gyorsabb növekedést, alacsonyabb államháztartási hiányt, kedvezőbben alakuló külső finanszírozási képességet, illetve valószínűsíthetően erősebb forintot és alacsonyabb finanszírozási költségeket hozhat ez a forgatókönyv. Az infláció alakulása mindenképpen fontos lesz a jövő évben, s ennek megfelelően a monetáris politika vitele is: hol stabilizálódnak a kamatok és a hozamok, hogyan alakul a forint árfolyama. A másik fontos kérdéskör, hogy a fiskális politika várt konszolidációja milyen gyorsan következik be, s ezáltal hogyan változik az állam finanszírozási igénye - zárja elemzését a hazai kilátásokról Nyeste Orsolya A globális kockázatok a fejünk felett lebegnek A globális gazdaság kockázataira térve Suppan Gergely elárulta, a járványhelyzet hullámzása, geopolitikai feszültségek, a beszállítói láncok szakadozása, nyersanyag-, alkatrész-, chip-, valamint munkaerőhiány határozza meg a jövő évet. Egyes területeken folytatódhat a helyreállás, amit alkalmanként megakasztanak az előbbi folyamatok, így átlag feletti, de felemás lehet a jövő évi növekedés. A több évtizedes csúcsra emelkedő infláció megfékezése mindenhol komoly kihívás lesz. A jövő évi növekedéssel kapcsolatos bizonytalanságot nemzetközi szinten is fokozza az omikron variáns megjelenése - erősítik meg az OTP Bank szakértői. Bár úgy tűnik, hogy a tünetek enyhébbek és három oltás hatásos ellene, de ez azt jelenti, hogy a legtöbb országban a népesség jelentős része - az oltatlanok, az átesettek és a csak kétszer oltottak - fogékonyak erre a variánsra, ami a rendkívüli fertőzőképességével az enyhébb lefolyású betegség ellenére képes lehet ismét olyan hullámot generálni ami túlterhelheti az egészségügyi ellátórendszert. Szintén nagy kérdés, hogy jövő ősszel, ameddigre a megszerzett immunitás jelentősen veszít erejéből visszatérhet-e újult erővel valamelyik Covid variáns. Nagy kérdés, hogy amennyiben szükséges lesz a lakosság évenkénti újraoltása, hogyan alakul az országokban az újraoltakozási hajlandóság és mely országok lesznek képesek a kötelező oltás bevezetésére. A kockázatok között lehet említeni az kínai ingatlanpiaccal kapcsolatos problémákat, amelyek súlyosbodása növekedés szempontjából nagyon komoly negatív hatással járna, azonban egy csapásra parkolópályára tenné az emelkedő nyersanyag- és energiaárak okozta inflációs problémákat. Fontos kiemelni, hogy a kínai ingatlanpiac problémái valószínűleg házon belül tarthatóak, így nagyon kicsi az esélye egy 2009-hez hasonló válságnak, ugyanis a fertőzési csatornák ebben az esetben "csak" a külkereskedelmi csatornára korlátozódna nem kell olyan pénzügyi fertőzéssel számolni, mint amit korábban az amerikai jelzáloglevek értékpapírosítása okozott - hangsúlyozzák. Összességében a támogató fiskális és monetáris lassú fokozatos visszavétele mellett folytatódhat a koronavírus válságból való kilábalás. Azonban nagyon sok bizonytalanságot látunk a világgazdaságban - mondja a kilátásokról Nyeste Orsolya, aki arra is vállalkozott, hogy a globális gazdaság alakulása szempontjából is felállítson pár negatív forgatókönyvet. Negatív kockázatot jelenthet az energiaválság eszkalálódása, s emiatt az infláció további emelkedése, tartóssá válása, a másodkörös inflációs hatások megjelenése. Negatív forgatókönyv szintén, ha nem oldódnak az ellátási láncok feszültségei, marad chiphiány, fennmarad a konténerhiány és a szállítási problémák, s emiatt is tovább nőnek az árak a termelés akadozása mellett. A fentiekből következően a globális stagfláció megjelenése jelentené a jövőre nézve az egyik legnegatívabb forgatókönyvet. Mindemellett a járvány sem tűnt el, az újabb variánsok megjelenése, a kormányzati reagálások, az esetleges lezárások erőssége is fontos kockázati elemek, amelyek befolyásolhatják a jövő évet - zárja elemzését az Erste szakértője.

