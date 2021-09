Az MNB is gyorsuló inflációt mért: 17 éves csúcsra szökött a drágulás

Az MNB augusztusi inflációs alapmutatói lekövették a hivatalos inflációs adat, a fogyasztói árindex meglepő mértékű emelkedését. A júliusi csökkenés után újra emelkedett a keresletérzékeny termékek áremelkedési üteme, illetve június után újra 17 éves csúcsára szökött a ritkán változó árú termékek drágulása.

A jegybank értékelésében megállapítja, hogy az előző hónaphoz képest az infláció 0,3, míg a maginfláció 0,1 százalékponttal emelkedett, aminek a hátterében az üzemanyagok, az iparcikkek és a feldolgozatlan élelmiszerek inflációjának emelkedése állt - írja a Portfolio.

A tartósabb inflációs tendenciákat megragadó mutatók – a keresletérzékeny termékek árindexe és a ritkán változó árú termékek és szolgáltatások inflációja – enyhén emelkedtek az előző hónaphoz képest.

Az idei év első hónapjaiban a tavalyinál alacsonyabb, míg áprilistól – a gazdaság nyitásával párhuzamosan – magasabb átárazás valósult meg. Augusztusban a tavalyi évet meghaladó árdinamika elsősorban az élelmiszerekhez és az iparcikkekhez kapcsolódott.

Ugyanakkor a piaci szolgáltatások inflációja nem változott az előző hónaphoz képest, ami arra utal, hogy a szolgáltató szektorban az újranyitáshoz kapcsolódó átárazások döntő része már megvalósult - írja az MNB. A jegybanki ábrában az is kiderül, hogy a piaci szolgáltatások inflációja még így is most volt a legmagasabb a legutóbbi öt év augusztusaival összevetve.