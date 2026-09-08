A mesterséges intelligencia nem veszi el az emberek munkáját, csupán átalakítja azt - vélekedik Charles Simonyi.
Rendkívüli bejelentés érkezett: durva tiltólista lép életbe szeptember végén, sok magyar cég megütheti a bokáját
Szeptember 27-től szigorúbb szabályok vonatkoznak Magyarországon a vállalkozások által használt fenntarthatósági és környezetvédelmi állításokra. Az új előírások több olyan gyakorlatot is automatikusan tisztességtelennek minősítenek, amelyekkel kapcsolatban eddig külön vizsgálatra volt szükség.
Új szabályok lépnek életbe szeptember 27-én a vállalkozások zöld kommunikációjában. Az uniós EmpCo irányelv magyarországi átültetésével 12 új ponttal bővül a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat tartalmazó úgynevezett feketelista. A változás a vállalkozások széles körét érinti, és nem csak bizonyos termékekre vagy iparágakra vonatkozik. A Gazdasági Versenyhivatal szerint az új szabályok alkalmazásánál nem lesz türelmi idő.
A feketelistára kerülő gyakorlatok minden esetben tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számítanak. Ha egy vállalkozás megvalósítja valamelyik tiltott gyakorlatot, a GVH-nak nem kell külön mérlegelnie, hogy az megtévesztette-e a fogyasztót vagy befolyásolta-e annak döntését.
A szeptember 27-től alkalmazandó szabályok többek között tiltják az olyan fenntarthatósági címkék használatát, amelyek nem tanúsítási rendszeren alapulnak, vagy amelyeket nem hatóság vezetett be. Szintén problémát jelenthet, ha egy vállalkozás általánosan környezetbarátként tüntet fel egy terméket vagy szolgáltatást, miközben nem tudja igazolni az ehhez szükséges környezetvédelmi teljesítményt.
Tilos lesz továbbá egy terméket a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezésére hivatkozva üvegházhatásúgáz-kibocsátás szempontjából semlegesnek vagy pozitív környezeti hatásúnak bemutatni. Az új szabályozás a termékek javíthatóságára és a szoftverfrissítésekre is kitér. Tisztességtelen gyakorlatnak minősülhet például, ha egy vállalkozás javíthatóként reklámoz egy terméket, amely valójában nem javítható.
Ugyancsak tilos lesz arra ösztönözni a fogyasztót, hogy egy termék fogyóeszközét a műszakilag szükséges időpontnál korábban cserélje vagy töltse fel. A szoftverfrissítéseknél pedig nem lehet szükségesként feltüntetni olyan frissítést, amely valójában csak a funkcionalitást javítja.
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Már korábban is vizsgálta a GVH a zöld reklámokat
A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt években kiemelten foglalkozott a zöld állításokkal. A versenyhatóság 2024 januárjában piacelemzést is publikált a témában. A vizsgálat szerint sok esetben nem egyértelműek a zöld reklámüzenetek, miközben a fogyasztók jelentős része nincs tisztában az egyes környezetvédelmi állítások és jelölések pontos jelentésével.
A GVH korábban Zöld marketing útmutatóval is segítette a vállalkozásokat. Ezt a hatóság az új szabályok gyakorlati alkalmazásával és a vizsgálati tapasztalatokkal összhangban aktualizálni fogja. A versenyhatóság arra kéri a vállalkozásokat, hogy még a szeptember 27-i hatálybalépés előtt tekintsék át zöld állításokat tartalmazó kommunikációjukat, és szükség esetén kérjenek jogi tanácsadói segítséget.
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