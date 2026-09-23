Bár a rendszer lassulása régóta foglalkoztatja a klímakutatókat, egy friss elemzés most minden eddiginél egyértelműbb, közvetlen bizonyítékot szolgáltatott a folyamatra.
Hosszabb életre vágyunk, de erről az egy dologról nem mondanánk le: a magyarok közel fele ragaszkodik hozzá
A magyarok többsége szeretne minél tovább és egészségesebben élni, és sokan úgy érzik, saját szokásaikkal is érdemben tehetnek ezért egy felmérés szerint. Abban azonban már jelentős különbségek vannak, miről lennénk hajlandók lemondani a hosszabb élet érdekében: a dohányzást és az alkoholt sokan teljesen elhagynák, az édességekből, gyorsételekből és képernyőidőből inkább csak visszavennének. A húsfogyasztás viszont különösen érzékeny pontnak bizonyult, a magyarok közel fele ugyanis akkor sem változtatna rajta, ha ezzel az egészségét szolgálná.
A STADA Health Report 2026 eredményei alapján a magyaroknak az átlagnál fontosabb (79%), hogy a lehető legtovább éljenek, és többen úgy is érzik (81%), hogy képesek kézben tartani a saját egészségük alakulását. Amikor azonban lemondásokról van szó, már jóval árnyaltabb a kép: ugyan az alkoholról, a gyorsételekről a többség akár teljesen le is mondana, a húsevéssel csak kevesen hagynának fel.
A kutatásban arra is rákérdeztek, milyen szokásokról mondanának le a hosszabb élet kedvéért. Akik egyéb okok miatt nem mondtak le még az adott dologról vagy szokásról, azok a teljes lemondás lehetősége mellett azt is megjelölhették, ha inkább csökkentenék a mennyiségét, vagy egyáltalán nem változtatnának rajta.
A magyarok a dohányzásról és az alkoholról mondanának le a legnagyobb arányban teljesen: előbbiről 56, utóbbiról 51 százalékuk. Az édességnél és a cukornál, valamint a képernyőidőnél a csökkentés dominál: 65, illetve 67 százalék venne vissza belőlük. A húsnál viszont szinte teljesen eltűnik a teljes lemondás: mindössze 4 százalék hagyna fel vele.
A magyar és a nemzetközi válaszok közötti egyik leglátványosabb eltérés a húsnál rajzolódik ki. Azok közül, akik jelenleg is esznek húst, a magyarok 47 százaléka nem változtatna a fogyasztásán. A nemzetközi átlag ennél jóval alacsonyabb, 36 százalék.
A nemek és a korcsoportok között is jelentős különbségek látszanak. A férfiak 59 százaléka nem változtatna azon, hogy mennyi húst eszik, míg a nőknél ez az arány 37 százalék. Az egyes korcsoportok közül a fiatal felnőttek ragaszkodnak hozzá leginkább: a 18-24 évesek mindössze 28 százaléka lenne hajlandó kevesebbet enni belőle vagy teljesen lemondani róla.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Mi a helyzet a képernyőzéssel?
Más területeken ugyanakkor a fiatalok jóval nyitottabbak a lemondásra: 81 százalék változtatna az édesség- és cukorfogyasztásán, 87 százalék enne kevesebb gyorsételt vagy teljesen lemondana róla, 73 százalék pedig a képernyőidejéből is visszavenne. A képernyőhöz való ragaszkodásban a kutatás eredményei alapján a 70 év felettiek állnak az élen: 44 százalékuk nem változtatna a képernyő előtt töltött idején. A 18-24 évesek körében ugyanez 27 százalék, a 25-34 éveseknél pedig 21 százalék.
„A magyarokat érdekli a hosszú és egészséges élet, és a többség úgy érzi, hogy tenni is tud érte. Az viszont, hogy ezért min változtatnánk, már jóval összetettebb képet mutat. Ez világosan jelzi, hogy az egészségügyi edukációnak továbbra is fontos szerepe van: érthetően kell beszélnünk arról, hogy mely szokásaink jelentenek valódi egészségügyi kockázatot, és min érdemes változtatnunk” – mondta dr. Váradi György, a cég magyarországi ügyvezetője.
Láthatatlan gyilkos szedi áldozatait az 50 és 64 év közöttiek körében: sokan már csak a legrosszabb pillanatban eszmélnek
Az alkoholfogyasztás visszaesése elsősorban a fiatalabb korosztályok érdeme, az 50 és 64 év közöttiek körében viszont tovább emelkedett a fogyasztás mértéke.
Drámai látlelet a magyar egészségügyről: ide 500 milliárd forint is kevés lesz, óriási lemaradásban vagyunk
Többszáz milliárd forintos többletforrás érkezhet az egészségügybe, közben pedig megkezdődött az intézményrendszer és a finanszírozás átalakítása.
Kíméletlen invázió tarolja le Európát: már a magyarok kedvenc nyaralóhelyein is támadnak a veszélyes vérszívók
Kilenc év alatt 55 százalékkal nőtt az ázsiai tigrisszúnyog által érintett európai területek száma,
Új szabály jöhet a protézisműtéteknél: a magas BMI önmagában nem jelentene kizáró okot a beavatkozásnál.
Nagy változás jöhet a magyar háziorvosi rendelőkben: sokan csak akkor kapnak segítséget, amikor már óriási a baj
A Magyar Tudományos Akadémia és az Országos Mentális Egészségügyi Hálózat közös fehérkönyvben összegzi a hazai pszichiátriai ellátás válságos helyzetét és a szükséges reformokat.
Tombol a fogászati turizmus Magyarországon: százezrek érkeznek évente, nekik ennyiért sem drága egy komoly beavatkozás
Magyarország évtizedek óta Európa egyik meghatározó fogászati turisztikai célpontja, a korábbi jelentős árelőnye azonban fokozatosan csökken.
A rendszert elsőként alkalmazó tíz kórházban az átlagos ellátási idő négy órára állt be, és május közepe, valamint július közepe között több mint 44 ezer...
Egy friss európai kutatás szerint 2019 óta 16 országban legalább négy vizsgált vakcinánál visszaesett az átoltottság.
Hegedűs Zsolt: katasztrofális a mentők kiérkezési ideje, nagy változás jön a kórházakban és az orvosi rendelőkben
2027-től évente legalább 500 milliárd forinttal emelik az egészségügyi ágazat költségvetését.
Ismét emelkedésnek indulhat a koronavírus terjedése Magyarországon, az őszi-téli hónapokban pedig a Covid mellett az influenza és az RSV is egyre több megbetegedést okozhat.
Tudd meg, hogyan terjed a szifilisz, mik a leggyakoribb tünetei, hogyan kezelhető, és miért emelkedik aggasztóan a fertőzések száma Magyarországon.
A Nature Communications című folyóiratban megjelent friss egérkísérlet szerint legelőször az agy képtelenné válik a megszokott viselkedésminták megváltoztatására.
Egészen elképesztő, mennyit keresnek a magyar kórházak sztárorvosai: csak úgy repkednek a havi 6-7 milliós fizetések
Havi bruttó 9,6 millió forintot keres a legjobban fizetett orvos a magyar közfinanszírozott egészségügyben, de a húszas toplista utolsó helyére is 6,2 millió forintos összeggel...
Ingyenes tüdőrákszűrésre várja az 50 feletti aktív dohányosokat az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet.
A magyar egészségügyi ellátórendszer továbbra is erősen kórházközpontú, miközben a járóbeteg-szakellátásban jóval nagyobb lehetőség lenne a fekvőbeteg- és sürgősségi ellátás tehermentesítésére.
Rettegett, láthatatlan betegség nehezíti több százezer magyar család életét: sokan beletörődnek a súlyos teherbe, pedig lenne segítség
Friss becslés szerint az Alzheimer-betegség Magyarországon évente közel 236 milliárd forint társadalmi terhet jelent, melynek jelentős része az előrehaladott stádiumú betegek családját terheli.
Az időjárási adatok alapján akár három nappal előre jelezhető lehet, mikor várható az átlagosnál több kórházon kívüli szívmegállás
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.