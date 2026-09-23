2026. szeptember 23. szerda Tekla
12 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egészséges gyümölcs-, zöldség- és húsos saláta élvezete, kiegyensúlyozott tápértékkel
Egészség

Hosszabb életre vágyunk, de erről az egy dologról nem mondanánk le: a magyarok közel fele ragaszkodik hozzá

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 20:26

A magyarok többsége szeretne minél tovább és egészségesebben élni, és sokan úgy érzik, saját szokásaikkal is érdemben tehetnek ezért egy felmérés szerint. Abban azonban már jelentős különbségek vannak, miről lennénk hajlandók lemondani a hosszabb élet érdekében: a dohányzást és az alkoholt sokan teljesen elhagynák, az édességekből, gyorsételekből és képernyőidőből inkább csak visszavennének. A húsfogyasztás viszont különösen érzékeny pontnak bizonyult, a magyarok közel fele ugyanis akkor sem változtatna rajta, ha ezzel az egészségét szolgálná.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A STADA Health Report 2026 eredményei alapján a magyaroknak az átlagnál fontosabb (79%), hogy a lehető legtovább éljenek, és többen úgy is érzik (81%), hogy képesek kézben tartani a saját egészségük alakulását. Amikor azonban lemondásokról van szó, már jóval árnyaltabb a kép: ugyan az alkoholról, a gyorsételekről a többség akár teljesen le is mondana, a húsevéssel csak kevesen hagynának fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kutatásban arra is rákérdeztek, milyen szokásokról mondanának le a hosszabb élet kedvéért. Akik egyéb okok miatt nem mondtak le még az adott dologról vagy szokásról, azok a teljes lemondás lehetősége mellett azt is megjelölhették, ha inkább csökkentenék a mennyiségét, vagy egyáltalán nem változtatnának rajta.

A magyarok a dohányzásról és az alkoholról mondanának le a legnagyobb arányban teljesen: előbbiről 56, utóbbiról 51 százalékuk. Az édességnél és a cukornál, valamint a képernyőidőnél a csökkentés dominál: 65, illetve 67 százalék venne vissza belőlük. A húsnál viszont szinte teljesen eltűnik a teljes lemondás: mindössze 4 százalék hagyna fel vele.

A magyar és a nemzetközi válaszok közötti egyik leglátványosabb eltérés a húsnál rajzolódik ki. Azok közül, akik jelenleg is esznek húst, a magyarok 47 százaléka nem változtatna a fogyasztásán. A nemzetközi átlag ennél jóval alacsonyabb, 36 százalék.

A nemek és a korcsoportok között is jelentős különbségek látszanak. A férfiak 59 százaléka nem változtatna azon, hogy mennyi húst eszik, míg a nőknél ez az arány 37 százalék. Az egyes korcsoportok közül a fiatal felnőttek ragaszkodnak hozzá leginkább: a 18-24 évesek mindössze 28 százaléka lenne hajlandó kevesebbet enni belőle vagy teljesen lemondani róla.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Mi a helyzet a képernyőzéssel?

Más területeken ugyanakkor a fiatalok jóval nyitottabbak a lemondásra: 81 százalék változtatna az édesség- és cukorfogyasztásán, 87 százalék enne kevesebb gyorsételt vagy teljesen lemondana róla, 73 százalék pedig a képernyőidejéből is visszavenne. A képernyőhöz való ragaszkodásban a kutatás eredményei alapján a 70 év felettiek állnak az élen: 44 százalékuk nem változtatna a képernyő előtt töltött idején. A 18-24 évesek körében ugyanez 27 százalék, a 25-34 éveseknél pedig 21 százalék.

„A magyarokat érdekli a hosszú és egészséges élet, és a többség úgy érzi, hogy tenni is tud érte. Az viszont, hogy ezért min változtatnánk, már jóval összetettebb képet mutat. Ez világosan jelzi, hogy az egészségügyi edukációnak továbbra is fontos szerepe van: érthetően kell beszélnünk arról, hogy mely szokásaink jelentenek valódi egészségügyi kockázatot, és min érdemes változtatnunk” – mondta dr. Váradi György, a cég magyarországi ügyvezetője.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #hús #dohányzás #alkohol #felmérés #kutatás #magyarok #életmód #egészséges életmód #szokások

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Peekaboo
1 órája
Ezek szerint a húsevés durvább függőség mint a cigi vagy a pia, szerencsére én már 25+ éve leszoktam róla.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:55
21:36
21:23
21:15
20:52
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 23.
Óriási tervekkel terjeszkedik Pesten a lengyel hotelmulti: elárulta a cégvezér, miben vagyunk jobbak Varsónál
2026. szeptember 22.
Milliós javításba futhatnak a magyar autósok 2026 őszén: totálkáros is lehet a kocsi, ha megtörténik a baj
2026. szeptember 23.
Itt a 2026-os nagy téligumi-teszt: 9 abroncs is megbukott, döbbenetes, hogy így el lehet adni őket
2026. szeptember 23.
Időzített bomba rengeteg magyar otthona: kevesen tudnak róla, simán porrá éghet a lakásuk
2026. szeptember 22.
Kár tagadni, nagyban zajlik a lakáskatasztrófa Budapesten: így vált luxussá egy lakás az átlagembernek
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 23. szerda
Tekla
39. hét
Szeptember 23.
Nemzetközi hulladékgyűjtő nap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
2
1 hónapja
Hivatalos, új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon: őket érinti a bejelentés
3
1 hete
Megszületett a döntés: óriási változás jön a háziorvosi rendelőkben, erre kell készülni
4
1 hónapja
Nagyon vigyázz, ha te is ilyen gyógyszert szedsz: súlyos mellékhatásra derült fény, rengeteg magyar van veszélyben
5
1 hónapja
Áll a bál a magyar rendelőkben: folyamatosan tűnnek el az orvosok - ki fogja így meggyógyítani az embereket?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Totálkár
a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 21:55
Olyan katasztrófa sújtja Magyarországot, amire 125 éve nem volt példa: elképesztő veszteség érte az országot
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 23. 21:23
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten, 2026-ban
Agrárszektor  |  2026. szeptember 23. 20:29
Több mint 200 marhát lopott el két férfi: nem is hinnéd, hogy csinálták