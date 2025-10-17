Újfajta, repülő kullancsok bukkantak fel Magyarországon: itt találták meg az első példányokat

Magyarországon először azonosították a japán szarvas-kullancslegyet, egy eddig hazánkban ismeretlen rovarfajt. A felfedezés a túrkevei biodiverzitás napokon történt, ahol a kutatók saját bőrükön tapasztalták meg a betolakodó faj jelenlétét.

Magyarországon új kullancslégyfajt azonosítottak nemrég – derült ki a Folia entomologica hungarica Facebook-bejegyzéséből. A felfedezés háttere, hogy az idei túrkevei biodiverzitás napokon a kutatók szokatlanul „ragaszkodó” kullancslegyekre lettek figyelmesek, amelyek kifejezetten zaklatták őket.

A gyűjtők a munka megkönnyítése érdekében befogták a rovarokat, amelyek ezután a Magyar Természettudományi Múzeum kétszárnyú-gyűjteményébe kerültek. A tudományos vizsgálatok során kiderült: a példányok a japán szarvas-kullancslégy első hazai előfordulásai.